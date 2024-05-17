BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Yükseldi - Son Dakika
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Ekonomi

BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Yükseldi

BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 2,18 değer kazanarak 10.545,05 puana çıktı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 225,09 puan ve yüzde 2,18 artışla 10.545,05 puana yükseldi. Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 2,40, teknoloji endeksi yüzde 1,70, hizmetler endeksi yüzde 1,65 ve sanayi endeksi yüzde 1,06 değer kazandı. Altının ons fiyatı 2 bin 383 dolar olarak belirlendi.

17.05.2024 13:29
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 2,18 değer kazanarak 10.545,05 puana çıktı.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 225,09 puan ve yüzde 2,18 artışla 10.545,05 puana yükseldi. Dün, 10.319,96 puandan kapanan BIST 100 endeksi, 49,90 puan ve yüzde 0,48 artarak 10.369,87 puandan başladı.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 10.356,99 puanı, en yüksek 10.557,98 puanla rekor seviyeyi gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 2,40, teknoloji endeksi yüzde 1,70, hizmetler endeksi yüzde 1,65 ve sanayi endeksi yüzde 1,06 değer kazandı

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 77'si yükselirken 20'si değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri, Türk Hava Yolları, Tüpraş, Türkiye İş Bankası (C), Akbank ile Yapı ve Kredi Bankası oldu.

Altının ons fiyatı 2 bin 383 dolar

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 18 Şubat 2026 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 38,79, bileşik getirisi yüzde 42,55 seviyesinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0840, sterlin/dolar paritesi 1,2650 ve dolar/yen paritesi 155,80 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 32,2800 liradan, avro 35,0020 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,3 artışla 2 bin 383 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili ise yüzde yatay seyirle 83,1 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Yükseldi - Son Dakika

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