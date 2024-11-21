BIST 100 Endeksi Yükseldi - Son Dakika
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Ekonomi

BIST 100 Endeksi Yükseldi

BIST 100 endeksi, günü %1,23 artışla 9.143,18 puana yükseldi. İşlem hacmi 29,5 milyar lira.

21.11.2024 14:20
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,23 yükselerek 9.143,18 puana çıktı.

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 111,36 puan artışla 9.143,18 puana çıktı. Toplam işlem hacmi 29,5 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 2,03, holding endeksi yüzde 1,05 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 8,05 ile madencilik, tek gerileyen ise yüzde 0,28 ile inşaat oldu.

Madencilik endeksinin yüzde 80'inden fazlasını oluşturan Koza Altın İşletmeleri AŞ, Koza Anadolu Metal Madencilik İşletmeleri AŞ ve İpek Doğal Enerji Kaynakları Araştırma ve Üretim AŞ, dün birleşme için danışmanlık hizmeti aldığını duyurmuştu. Söz konusu haberin ardından, Koza Anadolu Metal Madencilik İşletmeleri AŞ ve İpek Doğal Enerji Kaynakları Araştırma ve Üretim AŞ şu sıralarda tavan fiyattan işlem görürken, Koza Altın İşletmeleri AŞ önceki kapanışın yüzde 8 üzerinde bulunuyor.

Küresel piyasalarda ise, çip üreticisi Nvidia'nın finansal sonuçları ve artan jeopolitik gerilimlerin etkisiyle karışık bir seyir öne çıkarken, gözler yurt içinde açıklanacak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) para politikası kararlarına çevrildi.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı, kasım ayında TCMB'nin politika faizini yüzde 50'de sabit bırakmasını bekliyor.

Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin ortalaması ise yüzde 49,10 olarak hesaplandı.

Analistler, bugün yurt içinde ayrıca haftalık para ve banka istatistiklerini, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi, ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları, öncü endeks ve ikinci el konut satışlarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.200 ve 9.300 puanın direnç, 9.000 ve 8.900 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi BIST 100 Endeksi Yükseldi - Son Dakika

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