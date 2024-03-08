Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,12 değer kazanarak 9.155,32 puandan tamamladı.
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 101,14 puan artarken, toplam işlem hacmi 122,9 milyar lira oldu.
Bankacılık endeksi yüzde 3,05, holding endeksi yüzde 0,11 değer kazandı.
Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,38 ile sigorta, en çok gerileyen ise yüzde 1,77 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.
Öte yandan ABD'de tarım dışı istihdam, şubat ayında 275 bin kişi arttı. Yüzde 3,7'den yüzde 3,9'a yükselen işsizlik oranı da iki yılın en yüksek seviyesine çıktı.
ABD Merkez Bankasının (Fed) dikkatle izlediği ortalama saatlik kazanç da yüzde 0,1 ile Şubat 2022'den bu yana en düşük artışı kaydetti.
Analistler, beklentilerin üzerinde gelen istihdam artışına rağmen işsizlik oranının yükselmesi ve ücret artışlarındaki yavaşlamanın Fed'in yılın ilk yarısında faiz indirimlerine başlayabileceği ihtimalini desteklediğini belirtti.
Fitch Ratings'in bu akşam açıklaması beklenen Türkiye değerlendirme raporunun takip edileceğini dile getiren analistler, haftaya yurt içinde ödemeler dengesi, sanayi üretimi, iş gücü istatistikleri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), piyasa katılımcıları anketi, yurt dışında ise ABD'de enflasyon, Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), sanayi üretimi, perakende satışlar, Japonya'da büyüme, Almanya'da enflasyon, İngiltere'de sanayi üretimi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini söyledi.
Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.000 ve 8.900 seviyelerinin destek konumunda olduğunu aktaran analistler, 9.200 ve 9.300 seviyelerinin direnç olarak öne çıktığını kaydetti.
Son Dakika › Ekonomi › BIST 100 Endeksi Yükseldi, İşsizlik Oranı Arttı - Son Dakika
Tarım ve Orman Bakanlığı, hububat-baklagil ve dane mısır desteği, hastalıktan ari işletme desteği, tarımsal sulama amaçlı su kullanım hizmet bedeli desteği ve kırsal kalkınma yatırım desteği olmak üzere toplamda 399 milyon 724 bin Türk Lirası tarımsal destekleme ödemesini bugün çiftçilerin hesabına yatıracağını duyurdu.
Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 0,64, dolar/TL yüzde 1,29, avro/TL yüzde 3,33, altının gram fiyatı yüzde 7,81 artış kaydetti. BIST 100 endeksi ise haftayı yüzde 0,64 değer kazanarak tamamladı. Altın fiyatları da yükseliş gösterdi.
Asarcık İlçe Tarım Müdürlüğü yetkilileri tarafından Armutlu ve Çulhaoğlu mahallelerindeki çiftçilere fındık üretimi konusunda doğru uygulamalar eğitimi verildi. Eğitimde fındık kalitesinin artırılması, bakım hatalarının düzeltilmesi, doğru dikim, budama ve gübreleme gibi konular ele alındı. 2 günlük eğitime 200 çiftçi katıldı ve katılımcılara yemek ikramı yapıldı, ayrıca çeşitli hediyeler verildi.
Mersin Orman Bölge Müdürü Mustafa Yalçın, kentte yanan ormanlık alanlara 79 türde fidan dikimi yaptıklarını açıkladı. Yalçın, 3 yıl içerisinde 269 yangın sonucu zarar gören 12 bin 946 hektarlık ormanlık alanın tekrar ağaçlandırılması için çalışmaların başarılı bir şekilde sürdüğünü belirtti. Mersin'de 2021-2023 yıllarında 583 bin 500 kızılçam ve 79 farklı türde fidan dikimi gerçekleştirildi.
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB), 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde, 'Derindeki Fay Hattı: Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği' isimli yeni raporunu yayımladı. Afetlerin toplumsal cinsiyetle bağına ilişkin rehber niteliği taşıyan rapor, 2023 yılında yaşanan Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremleri odağına alarak konuyu toplumsal cinsiyet ekseninde analiz ediyor. Rapor, toplumsal cinsiyet rollerinin kadınları afetlere karşı daha kırılgan halde bırakabileceğini, kadınların hazırlıklı olma ve zorluklarla baş etme kabiliyetlerinin erkeklerden daha olumsuz düzeyde etkilenebileceğini aktarıyor.
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