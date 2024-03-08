BIST 100 Endeksi Yükseldi, İşsizlik Oranı Arttı

Ekonomi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,12 değer kazanarak 9.155,32 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 101,14 puan artarken, toplam işlem hacmi 122,9 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 3,05, holding endeksi yüzde 0,11 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,38 ile sigorta, en çok gerileyen ise yüzde 1,77 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Öte yandan ABD'de tarım dışı istihdam, şubat ayında 275 bin kişi arttı. Yüzde 3,7'den yüzde 3,9'a yükselen işsizlik oranı da iki yılın en yüksek seviyesine çıktı.

ABD Merkez Bankasının (Fed) dikkatle izlediği ortalama saatlik kazanç da yüzde 0,1 ile Şubat 2022'den bu yana en düşük artışı kaydetti.

Analistler, beklentilerin üzerinde gelen istihdam artışına rağmen işsizlik oranının yükselmesi ve ücret artışlarındaki yavaşlamanın Fed'in yılın ilk yarısında faiz indirimlerine başlayabileceği ihtimalini desteklediğini belirtti.

Fitch Ratings'in bu akşam açıklaması beklenen Türkiye değerlendirme raporunun takip edileceğini dile getiren analistler, haftaya yurt içinde ödemeler dengesi, sanayi üretimi, iş gücü istatistikleri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), piyasa katılımcıları anketi, yurt dışında ise ABD'de enflasyon, Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), sanayi üretimi, perakende satışlar, Japonya'da büyüme, Almanya'da enflasyon, İngiltere'de sanayi üretimi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini söyledi.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.000 ve 8.900 seviyelerinin destek konumunda olduğunu aktaran analistler, 9.200 ve 9.300 seviyelerinin direnç olarak öne çıktığını kaydetti.