BIST 100 Endeksi Yüzde 1,38 Düştü - Son Dakika
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Ekonomi

BIST 100 Endeksi Yüzde 1,38 Düştü

BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 8.753,84 puana gerileyerek yüzde 1,38 değer kaybetti.

14.10.2024 15:18
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,38 değer kaybederek 8.753,84 puana geriledi.

Cuma günü 8.876,22 puandan kapanan BIST 100 endeksi, haftaya 9,23 puan ve yüzde 0,10 artışla 8.885,45 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 122,38 puan ve yüzde 1,38 azalışla 8.753,84 puana geriledi.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 8.738,66, en yüksek 8.887,19 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 1,30, sanayi endeksi yüzde 1,78, hizmetler endeksi yüzde 1,53 ve teknoloji endeksi yüzde 0,04 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 10'u yükselirken, 90'ı değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Ereğli Demir Çelik, Türk Hava Yolları, Türkiye İş Bankası (C), Yapı ve Kredi Bankası ve BİM Birleşik Mağazalar oldu.

Altının ons fiyatı 2 bin 660 dolar

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0930, sterlin/dolar paritesi 1,3050 ve dolar/yen paritesi 149,40 düzeyinde.

İstanbul serbest piyasada dolar 34,2800 liradan, avro 37,5010 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,1 artışla 2 bin 660 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili yüzde 2,3 azalışla 76,8 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi BIST 100 Endeksi Yüzde 1,38 Düştü - Son Dakika

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