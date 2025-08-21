BIST 100 Yeniden Rekor Kırdı - Son Dakika
Ekonomi

BIST 100 Yeniden Rekor Kırdı

21.08.2025 12:25
BIST 100 endeksi, yıl başından bu yana yüzde 15 değer kazanarak 11.301,84 puana ulaştı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi yıl başından bu yana yaklaşık yüzde 15 değer kazandırırken, 13 ay sonra rekor tazeledi.

Küresel piyasalarda, ABD'nin uyguladığı tarifelerin ekonomiye etkilerine yönelik soru işaretleri arasında yurt içi piyasalarda ekonomi yönetiminin attığı adımların pozitif yansımaları izleniyor.

Yurt içinde yürütülen dezenflasyon sürecinin olumlu şekilde ilerlemesinin yanı sıra Avrupa'da Rusya- Ukrayna Savaşı'nın sona ereceğine dair iyimserlikler ve Orta Doğu'daki tansiyonun da yatışmasıyla jeopolitik risklerin azalması BIST 100 endeksindeki yükselişi destekleyen unsurlar arasında yer aldı.

Öte yandan, yurt içinde enflasyonun yavaşlaması ve etkin yürütülen para politikaları çerçevesinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) faiz indirim döngüsüne girmesi yurt içi piyasalarda risk iştahının yükselmesine katkı verdi.

TCMB toplam rezervlerinde de iyileşme sürerken, geçen hafta açıklanan 8 Ağustos haftasına ilişkin verilere göre brüt rezervler 5 milyar 377 milyon dolar artışla 174 milyar 365 milyon dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

En son 18 Temmuz 2024'te rekor kırılmıştı

Yıla 9.858,10 puandan başlayan BIST 100 endeksi, artan jeopolitik riskler ve tarife gelişmelerin etkisiyle 8.872,75 puana kadar geriledi. Küresel risklerin azalması ve yurt içinde yürütülen aktif ekonomi politikalarıyla bu seviyelerden yükselişe geçen endeks bugün 11.301,84 puana çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Endeks yıl başından bu yana yatırımcısına yaklaşık yüzde 15 değer kazandırdı.

Endekste son rekor 18 Temmuz 2024'te 11.252,11 puanla kırılmıştı.

Bu yıl BIST 100 endeksinde günlük ortalama 103,2 milyar liralık işlem hacmi oluştu.

Sektör endeksleri detaylı incelendiğinde, 2025 başından bu yana spor ve sigorta sektörleri dışında tüm sektörler kazandırırken, ilk sırada yüzde 378,05 ile finansal kiralama faktoring yer aldı. Onu yüzde 57,86 ile turizm ve yüzde 57,08 ile inşaat izledi. Bankacılık endeksi bu dönemde yüzde 11,9 ve holding endeksi yüzde 23,4 değer kazandı.

Hisse bazlı ise sene başından bu yana BIST 100 endeksine dahil hisselerin 65'i prim yaparken, 32'sinin ise gerilediği dikkati çekti.

Kaynak: AA

BIST 100 Yeniden Rekor Kırdı
