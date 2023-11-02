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Son 17 ayın zirvesinde! Bitcoin geri döndü - Son Dakika

Son 17 ayın zirvesinde! Bitcoin geri döndü

Son Güncelleme: 02.11.2023 11:43

Kripto para birimi Bitcoin'in fiyatı, Fed'in faiz artırımlarına son vereceği umudu ve ABD'de ilk Bitcoin spot ETF'sinin onaylanacağı beklentisiyle yüzde 2'den fazla değer kazanarak son 17 ayın en yüksek seviyesine çıktı. Lider kripto para birimi 35 bin doların üzerinde seyrediyor.

Bitcoin dahil küresel kripto para piyasasının değeri 24 saat içinde yaklaşık yüzde 2,19 artarak 1,3 trilyon doları aştı. En büyük kripto para birimi olan Bitcoin'in fiyatı, son 24 saatte ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) Bitcoin spot ETF'sini (borsa yatırım fonu) onaylayacağına ilişkin beklenti ve Fed'in faiz artırımlarına son vereceği umuduyla kripto sektörüne yönelik talebi artırmasıyla yüzde 4 yükseliş kaydetti. Böylece 36 bin dolara yaklaşan Bitcoin, TSİ 14.20 itibarıyla 35 bin 430 dolardan işlem görüyor.

KASIM 2021'DEN BU YANA YARI YARIYA DEĞER KAYBETTİ

Bitcoin'in son 7 gündeki değer artışı yüzde 2'ye yaklaşırken piyasa değeri 687 milyar doların üzerine çıktı. Kasım 2021'de tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 68 bin 990 dolarda bulunan Bitcoin, söz konusu tarihten bu yana yaklaşık yüzde 49 değer kaybetti.

ETHEREUM DA YÜKSELDİ

Piyasa değeri bakımından ikinci sırada yer alan Ethereum da son 24 saatte yüzde 1,40'tan fazla değer kazanarak 1830 dolar seviyesine ulaştı.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Fed, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Son 17 ayın zirvesinde! Bitcoin geri döndü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son 17 ayın zirvesinde! Bitcoin geri döndü - Son Dakika
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