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Bitcoin son 20 ayın zirvesinde - Son Dakika

Bitcoin son 20 ayın zirvesinde

Bitcoin'in fiyatı, Fed'in sıkılaştırma döngüsünün sonuna gelindiği beklentisi ve Bitcoin borsasında işlem gören bir fonun yakında onaylanacağı beklentisiyle son 20 ayın en yüksek seviyesi olan 41 bin doların üzerinde işlem görüyor.

04.12.2023 - 09:59,
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Analiz şirketi Coinmarketcap'in verilerine göre, Bitcoin dahil küresel kripto para piyasasının değeri 24 saatte yüzde 3,77 artarak 1 trilyon 540 milyar doları aştı. En büyük kripto para birimi olan Bitcoin'in fiyatı, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonunun (SEC) Bitcoin spot ETF'sini (borsa yatırım fonu) yakında onaylayacağına ilişkin beklentilerin artmasının etkisiyle son 24 saatte yüzde 5,65'ten fazla değer kazandı. ABD'de enflasyonun yavaşladığını gösteren verilerin Fed'in faiz artırımlarını tamamladığına ilişkin öngörüleri desteklemesi de Bitcoin'deki artışı destekledi. Bugün 41 bin 700 dolar seviyelerine kadar çıkan Bitcoin, Nisan 2022'den beri en yüksek değerini gördü.

HAFTALIK DEĞER KAZANCI YÜZDE 11'İ AŞTI

Bitcoin'in haftalık değer kazancı ise yüzde 11'i aştı. Bitcoin, Ekim 2023'ten beri yüzde 50'den fazla değer kazandı ancak Kasım 2021'deki 68 bin 990 dolar olan rekor seviyesinden hala çok uzakta duruyor.

Son 20 ayın zirvesinde! Bitcoin geri döndü

ABD'DEN GELEN HABERLERLE YÜKSELİYOR

Ekimde başlayan Bitcoin'deki yükselişin, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonunun, spot Bitcoin ETF'leri olarak bilinen ve doğrudan Bitcoin'i tutan ETF'leri onaylayacağı yönündeki beklentilerle devam etmesi dikkati çekiyor. Fed'in sıkılaştırma döngüsünün sonuna geldiğine dair beklentilerle riskli yatırımlar ve düşük faiz oranları, faiz getirmeyen altının sert yükselmesine sebep olmuştu. Analistler, Bitcoin'de spot ETF'nin kullanıma sunulmasını, dijital para biriminin daha fazla dağıtımına ve kabulüne yönelik önemli bir adım olarak görüyor. Dünyanın en büyük varlık yönetim şirketi Blackrock ile VanEck, WisdomTree (WT.N), Fidelity, Bitwise, Grayscale Investmens ve Invesco, SEC'e Bitcoin spot ETF'si için başvurmuştu.

Son 20 ayın zirvesinde! Bitcoin geri döndü

SON 2 SENEDE YÜZDE 39 DEĞER KAYBETTİ

Kasım 2021'de tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 68 bin 990 dolarda bulunan Bitcoin, söz konusu tarihten bu yana yaklaşık yüzde 39 değer kaybetti.

ETHEREUM SON 24 SAATTE YÜZDE 5'TEN FAZLA YÜKSELDİ

Piyasa değeri bakımından ikinci sırada yer alan Ethereum da son 24 saatte yüzde 5,45'ten fazla değer kazanarak 2 bin 254 dolar seviyesine ulaştı. Etherum, 2021'de 4 bin doların üzerine çıkarak rekor kırmıştı. Öte yandan, Bitcoin yatırımcısı MicroStrategy, kasımda yaklaşık 600 milyon dolarlık Bitcoin satın aldığını açıkladı.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Fed, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bitcoin son 20 ayın zirvesinde - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bitcoin son 20 ayın zirvesinde - Son Dakika
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