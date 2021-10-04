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Bitcoin'i resmi para birimi olarak kabul eden El Salvador, üretim için 20 aktif yanardağı kullanmaya başladı - Son Dakika

Bitcoin'i resmi para birimi olarak kabul eden El Salvador, üretim için 20 aktif yanardağı kullanmaya başladı

04.10.2021 10:08

Dünyada kripto para Bitcoin'i resmi para birimi olarak kabul eden ilk ülke olan El Salvador yine bir ilke imza attı. Bitcoin madenciliği, 20 adet aktif yanardağdan gelen jeotermal enerjiyle yapılmaya başlanırken, Cumhurbaşkanı Nayib Bukele 0.00599179 bitcoinin yani yaklaşık 269 doların (yaklaşık 2 bin 383 TL) jeotermal enerjiyle başarıyla tamamlandığını sosyal medya hesabından duyurdu.

20 adet aktif yanardağı olan ve ''volkanlar ülkesi'' olarak bilinen El Salvador, bitcoin madenciliğini buradan elde ettiği jeotermal enerjiyle yapmaya başladı.

CUMHURBAŞKANI SOSYAL MEDYA HESABINDAN DUYURDU

El Salvador Cumhurbaşkanı Nayib Bukele'nin aktardığına göre, ülke bitcoin madenciliğini yanardağlardan gelen jeotermal enerjiyle yapmaya başladı. 2019'da seçilen eski iş insanı, 0.00599179 bitcoini yani yaklaşık 269 doları (yaklaşık 2 bin 383 TL)jeotermal enerjiyle başarıyla tamamlandığını sosyal medya hesabından duyurdu.

El Salvador resmi para birimi olarak kabul ettiği Bitcoin'i ülkedeki 20 aktif yanardağdan üretmeye başladı

ENERJİSİNİN YÜZDE 20'SİNİ BURADAN ELDE EDİYOR

Cumhurbaşkanının bu açıklaması, bitcoinin ülkede yasal ödeme aracı olarak kabul edilmesinden birkaç hafta sonra geldi. 20 aktif yanardağı bulunan El Salvador, enerjisinin yüzde 20'sini buradan elde ettiği jeotermal enerjiyle sağlıyor.

Dünyanın en popüler kripto para birimini yasal olarak kullanıma alan ülke, bu kararından bir gün önce 20.9 milyon dolar (yaklaşık 185.19 milyon TL) değerinde 400 bitcoin satın almıştı. Ertesi gün ise, bitcoinin değeri 52 bin dolardan 43 bin dolara yaklaşık bir ay içindeki en düşük seviyesine düşmüştü.

BAŞKENTTE PROTESTO EDİLMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Bukele, Haziran ayında ilk kez planlarını duyurduğunda başkent San Salvador'da protesto edilmişti. ''LaGeo SA de CV'' adındaki devlet tarafından işletilen jeotermal elektrik kurumunun ''volkanlardan elde edilen çok ucuz, yüzde 100 temiz ve yenilenebilir, sıfır emisyonlu'' bitcoin madenciliği planlarını geliştirdiğini açıklamıştı.

Dünya Bankası ise, El Salvador'un yeni ödeme aracı uygulamasını hayata geçirme konusundaki yardımını geri çevirmiş, bitcoin madenciliğinin çevresel etkisini ve şeffaflığına yönelik tartışmaları öne sürmüştü.

Dünya Bankası aynı zamanda bitcoinin çevresel etkileri konusuna dikkat çeken bu büyüklükteki ilk kurum olmuştu.

El Salvador resmi para birimi olarak kabul ettiği Bitcoin'i ülkedeki 20 aktif yanardağdan üretmeye başladı

KRİPTO PARALAR İKLİM DEĞİŞİMİNİ OLUMSUZ ETKİLİYOR

Bitcoinle ya da diğer kripto paralarla yapılan satın alımlar yüksek miktarda elektrik gerektiriyor. Kripto para madencileri karmaşık matematiksel hesaplamaları yaparken ve kripto para birimini üretirken bilgisayar kullanıyorlar. Dünyanın her yerindeki bitcoin çiftlikleri ise gece gündüz çalışan bu işlemcilerle dolu halde.

Bitcoin'i resmi para birimi olarak kabul eden El Salvador, üretim için 20 aktif yanardağı kullanmaya başladı

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Son Dakika Ekonomi Bitcoin'i resmi para birimi olarak kabul eden El Salvador, üretim için 20 aktif yanardağı kullanmaya başladı - Son Dakika Ekonomi


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