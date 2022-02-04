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Bitexen'den GeFORCE NOW'a sponsorluk - Son Dakika

Bitexen'den GeFORCE NOW'a sponsorluk

04.02.2022 14:54
Bitexen'den GeFORCE NOW'a sponsorluk

Bitexen Teknoloji, bulut tabanlı oyun hizmeti sağlayıcı GeForce NOW powered py GAME+'ın altın sponsoru oldu.

Bitexen Teknoloji, bulut tabanlı oyun hizmeti sağlayıcı GeForce NOW powered py GAME+'ın altın sponsoru oldu. Sponsorluk kapsamında; Bitexen platformu kullanıcılarına çeşitli kampanyalar ve etkinlikler ile NVIDIA GeForce NOW üyeliği hediye edecek.

Bitexen Teknoloji, bulut tabanlı oyun hizmeti sağlayıcı GeForce NOW powered py GAME+'ın altın sponsoru olduğunu açıkladı. Daha önce espor ve oyun dünyasına verdiği katkılarla adından sıkça söz ettiren Bitexen, anlaşma kapsamında oyunculara özel gerçekleştireceği çeşitli çevrimiçi etkinliklerle, oyun dünyasının önde gelen isimlerini kripto para piyasasıyla bir araya getiriyor ve yıl boyunca binden fazla NVIDIA GeForce NOW üyeliği hediye etmeyi hedefliyor.

Şirketin konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, "Oyun oynama teknolojisinde yeni bir çağ başlatan NVIDIA GeForce NOW powered by GAME+; Windows, MacOS, Android ve iOS işletim sistemlerine sahip cihazlarda 1080P görüntü ve 60 FPS kalitesi ile oyun oynatabilen bulut tabanlı bir hizmet sağlayıcıdır. GeForce NOW ile internete erişimi olan her yerde, başta Cyberpunk 2077, Dying Light 2: Stay Human, Battlefield 5, Apex Legends, Mount & Blade II: Bannerlord ve The Witcher 3 gibi 1000'den fazla oyunu indirmeden ve güncelleme ihtiyacı olmadan oynama deneyimini kullanıcılarına sunuyor" bilgisi paylaşıldı.


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oyunlar, Game, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Bitexen'den GeFORCE NOW'a sponsorluk - Son Dakika Ekonomi


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