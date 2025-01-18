Rıza Akpolat'ın yerine kim geçecek? Özgür Özel'in desteklediği bir isim var - Son Dakika
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Politika

Rıza Akpolat'ın yerine kim geçecek? Özgür Özel'in desteklediği bir isim var

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Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın tutuklanması ve görevden uzaklaştırılmasının ardından Beşiktaş Belediye Meclisi, 23 Ocak'ta belediye başkan vekilini seçmek için toplanacak. Belediye başkanlığı koltuğu için kulislerde Ali Rıza Yılmaz, İlker Uluer ve Ömer Rasim Şişman isimleri öne çıkıyor. CHP lideri Özgür Özel'in, parti tecrübesi ve yaşı dolayısıyla Yılmaz'ı destekleyeceği öne sürüldü.

18.01.2025 09:59  Güncelleme: 10:03
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı "ihale yolsuzluğu" soruşturması kapsamında 13 Ocak'ta Balıkesir'in Edremit ilçesinde gözaltına alındıktan sonra tutuklanan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, görevinden uzaklaştırıldı. Bunun üzerine Beşiktaş Belediye Meclisi, 23 Ocak Perşembe günü belediye başkan vekilini seçmek için bir araya gelecek.

RIZA AKPOLAT'IN KOLTUĞU İÇİN 3 ADAY

Beşiktaş Belediye Başkan Vekilliği için kulislerde 3 adayın ismi geçiyor. Habertürk'ün haberine göre, bu isimler; Beşiktaş Belediye Başkanı Yardımcısı ve Meclis Üyesi Ali Rıza Yılmaz, Beşiktaş Belediyesi ve İBB Meclis Üyesi İlker Uluer ve İBB grup sekreterliği görevi de bulunan Beşiktaş Belediyesi Meclis üyelerinden Ömer Rasim Şişman.

ÖZGÜR ÖZEL YILMAZ'I DESTEKLEYECEK

Kulislerde öne çıkan ilk isim Ali Rıza Yılmaz oldu. Parti tecrübesi ve yaşı dolayısıyla CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Yılmaz'ı destekleyeceği öne sürüldü. Ayrıca, Rıza Akpolat'ın belediye başkan vekilliği için önerdiği ismin Uluer olduğu ve Akpolat'a yakın isimlerin Uluer'i destekleyeceği de iddialar arasında yer aldı. Öte yandan, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in ise adaylardan Ömer Rasim Şişman'ı desteklediği ileri sürüldü.

Beşiktaş Belediyesi Başkan Vekilliği için 3 isim öne çıktı
Ali Rıza Yılmaz
Beşiktaş Belediyesi Başkan Vekilliği için 3 isim öne çıktı
İlker Uluer
Beşiktaş Belediyesi Başkan Vekilliği için 3 isim öne çıktı
Ömer Rasim Şişman
Rıza Akpolat\'ın yerine kim geçecek? Özgür Özel\'in desteklediği bir isim var

Belediye Başkanlığı, Beşiktaş Belediyesi, Ali Rıza Yılmaz, Rıza Akpolat, Özgür Özel, Beşiktaş, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Rıza Akpolat'ın yerine kim geçecek? Özgür Özel'in desteklediği bir isim var - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • barış özcan:
    Durun bi,hani suçsuzdu aceleniz nedir. Başkan vekili var, yardımcı var,danışmanı var. Demekki suçlamalar doğru bunlarda umudu kesmiş. Çok garip bir durum, şimdi yeni gelen için miting yapılır, eee adam suçsuz diye ortalığı yakarız dediniz, sonra adam ceza alınca konuyu kapattınız. 42 6 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    Allah siz kitapsız lar önüne geleni alıyorlar iceri 6 36 Yanıtla
  • Çelikk:
    Geçse ne Yazar 9 4 Yanıtla
  • Beni boş ver:
    siyaset böyle bir şey işte 11 0 Yanıtla
  • Hidir Akbaba:
    CHP de hırsız mı yok koyarlar yenisini 7 3 Yanıtla
  • Suat genç:
    Ekrem'den izin almadan belirleyemezsin. Adam İBB parası ile alayınızı köle etmiş satın almış! 5 2 Yanıtla
  • Çelikk:
    çocukluk Gavatsarayı bu ay 22 bin mi alacaksın ne 2 2 Yanıtla
  • Cocukluk askimsin:
    ferhat eser mi mustafa yalçın mi 0 2 Yanıtla
  • Ahmet Deha Otmar:
    iktidarın istediği olamıyor, yani kayyum yok. seçim belediye meclisi içinde. Olsun, hangi aday gelirse başarılı olur, Rıza başkanı aratmaz inşallah. 1 1 Yanıtla
  • Metin Celik:
    Işiniz gücünüz şeytanlık, ülkeye düşmanlıktan vazgeçtin, sözde Atatürkçüler. 1 1 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
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