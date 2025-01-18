Avrupa'nın hasta adamına bir kötü haber de IMF'den - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Avrupa'nın hasta adamına bir kötü haber de IMF'den

Geniş Video İzle

Son dönemde ardı ardına ekonomik sorunlar yaşayan Avrupa'nın en büyük ülkelerinden Almanya, bu kez IMF'den gelen açıklamayla sarsıldı. Uluslararası Para Fonu (IMF), Alman ekonomisi için büyüme tahminini bu yıl için yüzde 0,8'den yüzde 0,3'e ve gelecek yıl için yüzde 1,4'ten yüzde 1,1'e indirdi.

18.01.2025 09:22  Güncelleme: 09:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Osmanlı'nın son döneminde Avrupalı birleşik güçler karşısındaki durumunu özetlemek için kullanılan "Avrupa'nın hasta adamı" ifadesi Almanya için kullanılır oldu. Otomotiv sektörü ağır darbe alan ağır sanayi ülkesi Almanya'da ekonomi adeta alarm veriyor.

Uluslararası Para Fonu (IMF), azalan ihracat ve yapısal sorunlarla mücadele eden Almanya'nın büyüme tahminini bir kez daha düşürdü. Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'nu güncelleyen IMF, küresel ekonominin bu yıl ve gelecek yıl yüzde 3,3 büyümesini bekliyor.

TRUMP POLİTİKALARI RİSK OLARAK SIRALANDI

IMF, yeni bir gümrük vergisi dalgası yoluyla korumacı politikaların genişletilmesinin ticaret gerilimlerini artırabileceği, yatırımları azaltabileceği, küresel ticaret işleyişini bozabileceği ve tedarik zincirlerini yeniden kesintiye uğratabileceği uyarısında bulundu.

IMF raporunda, Avrupa için enerji krizinin etkilerinden ve Çin'de emlak sektöründen kaynaklanan "aşağı yönlü riskler" ortaya konulurken, enflasyonun yeniden yükselmesinin küresel ekonomi için en büyük risklerden biri olduğu ifade edildi.

ALMAN EKONOMİSİ İÇİN BÜYÜME TAHMİNİ DÜŞÜRÜLDÜ

IMF, Alman ekonomisi için büyüme tahminini bu yıl için yüzde 0,8'den yüzde 0,3'e ve gelecek yıl için yüzde 1,4'ten yüzde 1,1'e indirdi. Böylece, IMF bir kez daha Almanya'nın G7 ülkeleri arasında en zayıf büyüyeceğini öngördü. Avrupa'nın diğer büyük ekonomileri Fransa ve İtalya'nın da zayıflamakla birlikte, sırasıyla bu yıl için yüzde 0,8 ve 0,7'lik büyüme tahminleriyle Almanya'nın oldukça üstünde yer alması dikkati çekti. IMF, Almanya için tahminini yüzde 0,5 puan düşürürken, ABD için tahminini 0,5 puan artırarak bu yıl için yüzde 2,7'ye yükseltti.

ALMAN EKONOMİK ENSTİTÜLERİ DE YÜZDE 0,3'LÜK BİR BÜYÜME BEKLİYOR

Öte yandan, Almanya ekonomisi, geçen yıl Çin ile artan rekabet ve yapısal sorunların ekonomiyi frenlemesiyle art arda ikinci yıl küçüldü. Almanya'da mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH), geçen yılın son çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,1 daralırken, 2024 yılının tamamında ise bir önceki yıla göre yüzde 0,2 geriledi. Böylece dünyanın 3. ekonomisi olan Almanya ekonomisinde 2023'teki yüzde 0,3'lük düşüşün ardından 2024'te de daralma görüldü. Alman ekonomisi, en son 2002-2003 döneminde iki yıl art arda küçülmüştü.

ALMANYA'DA TEKNİK RESESYON TEHLİKESİ BÜYÜYOR

Bu arada geçen yılın son çeyreğinde yüzde 0,1 küçülen Almanya ekonomisi, 2025'in ilk çeyreğinde de daralması halinde, iki çeyrek art arda daralma olarak tanımlanan teknik resesyona girecek. 2023'te alışılmışın dışında yüksek düzeydeki enflasyonun satın alma gücünü etkilemesi, yüksek enerji fiyatları, düşen yatırımlar, zayıf dış talep ve faiz oranlarının yüksekliği gibi nedenlerle bir önceki yıla göre ekonomisi yüzde 0,3 daralan Almanya, G7 ülkeleri içinde küçülen tek ülke olmuştu. Avrupa'nın en büyük ekonomisi olan Almanya'nın bel kemiğini oluşturan şirketler, artan enerji fiyatları ve ihracata bağımlı Almanya ekonomisinde özel bir sorun olan dış talepteki düşüşe bağlı sert makroekonomik rüzgarlarla mücadele etmekte zorlanırken, Çinli şirketlerin oluşturduğu ağır rekabet ile de karşı karşıya bulunuyor.

ALMAN SEKTÖRLER TALEP DARALMASIYLA MÜCADELE ETMEYE ÇALIŞIYOR

İnşaat sektörü gibi otomotiv, makine mühendisliği ve kimya endüstrileri gibi önemli sektörler de düşük taleple mücadele ederken, Almanya'nın ihracatı 2024'te bir önceki yıla kıyasla yüzde 0,8 geriledi. Özel tüketim harcamaları sadece yüzde 0,3 arttı. Diğer ülkelere göre pahalı enerji ve aşırı bürokrasi Almanya'yı bir sanayi ülkesi olarak zorlarken, Almanlar da belirsizlik nedeniyle paralarını harcamıyor. Ülkede eski olan altyapının da yenilenmesi gerekiyor. Rusya- Ukrayna Savaşı, Almanya ekonomi gündemine bütçe anlaşmazlıklarına kadar uzanan siyasi belirsizlikler de eklerken, 23 Şubat'ta yapılacak erken seçim ve gelecekteki ekonomi politikası çerçevesinin belirsiz olması birçok şirketin yatırım yapmaktan çekinmesine neden oluyor.

Avrupa\'nın hasta adamına bir kötü haber de IMF\'den

Ekonomi Türkiye, Politika, Ekonomi, Almanya, Finans, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Avrupa'nın hasta adamına bir kötü haber de IMF'den - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (18)

  • yavuz d:
    ulan ne sigirlar varya iyiki adam kiskaniyor dedi adam barajlar kopruler yapilan projeler genc nufus icin kiskaniyor dedi bizim muhaliflerde sirf ucuza bira ucuza bmw mercedes e binemiyorlar diye kiskanma olayini dalgaya vuruyor bakis acisi bu kadar iste.Heralde ekonomilerinin yanindan bile gecemeyiz,ama onuda rte ye degil yuzyil oncekilere sorun almanya iki savasa girmesine ragmen her seferinde sanayisi yerlebir olmasina ragmen adamlar bu durumda biz napiyoduk ezan turkce mi olsun fesi cikar sapkayi tak takmazssan idam ,80 lerde anitkabirin bayrak ipi yapmayi basarmisiz, hpsini gectim nuri killigil sakir zumre vecihi hurkus bu adamlari arastirin .adamlarin 100 senede yaptiklarini rtenin 20 yilda yapmasini bekliyorsunuz gecin o isi 52 27 Yanıtla
  • Cocukluk askimsin:
    kasalarında ki para onları kaç yıl idare eder biliyor musunuz? bizden alınan vergi gibi vergi alsınlar para koyacak yer bulamazlar 50 25 Yanıtla
  • Apple User:
    tm inandık,Almanya bizi kıskanıyor 44 27 Yanıtla
  • Mesko Aljovic:
    Cümleye bak lan.. Avrupa nın hasta adamı Almanya :))) Hahahahaha...Almanya hastaysa biz neyiz ? :)) 41 21 Yanıtla
  • Atilla Kamış:
    Almanya hastamıymış. Haaa haaaa ha. Kendisinin bundan haberi var mı. 28 19 Yanıtla
  • Emre Sunay:
    Hasta adam mı? Siz hasta adam görmemişsiniz bence! Büyüme oranları tahminlerden biraz düşük diye hasta olunmaz, hayat pahalılığı olmayan ülke hasta olmaz. 28 17 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    Almanya'nın ekonomisine 50 yılda çökmez 18 9 Yanıtla
  • utku ergün:
    onlar imparatorluk değil ki dağılsınlar, çekirdek Almanların yaşadığı bir yere hasta adam denmez, zor zamanlar yaşarlar dağılmadan atlatırlar, hasta adam bünyesinde pek çok farklı etnik kimliğe sahip vatandaş barındıran imparatorluk için kullanılmıştır 6 4 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:16 Bakan Fidan’dan Gazze mesajı: Bazılarının istemediği bu adım artık atılmalı Bakan Fidan'dan Gazze mesajı: Bazılarının istemediği bu adım artık atılmalı
12:17 Kamuya ait binlerce araç satışa çıkarıldı Kamuya ait binlerce araç satışa çıkarıldı
12:08 Reza Zarrab, Miami’de evlendi Düğüne katılan isimler bomba Reza Zarrab, Miami'de evlendi! Düğüne katılan isimler bomba
11:27 İsrail ateşkes onayının ardından serbest bırakılacak 735 kişinin listesini yayınladı İsrail ateşkes onayının ardından serbest bırakılacak 735 kişinin listesini yayınladı
11:15 Kan donduran iddia: 5 yaşındaki çocuğa tecavüz edip, boğarak öldürdüler Kan donduran iddia: 5 yaşındaki çocuğa tecavüz edip, boğarak öldürdüler
16:49 Acun Ilıcalı, Fenerbahçe’den ayrılan yıldız futbolcuyu anında kaptı Acun Ilıcalı, Fenerbahçe'den ayrılan yıldız futbolcuyu anında kaptı
16:39 Bankalardan sürpriz ATM kararı Limitler değişti Bankalardan sürpriz ATM kararı! Limitler değişti
16:38 Gupse Özay’ın babası, Apple’a dava açtı Gupse Özay'ın babası, Apple'a dava açtı!
16:33 Pakistan’ın eski Başbakanı İmran Han’a 14 yıl hapis cezası verildi Pakistan'ın eski Başbakanı İmran Han'a 14 yıl hapis cezası verildi
16:32 Trabzonspor’un genç yıldızı, antrenmanda elini kırdı Trabzonspor'un genç yıldızı, antrenmanda elini kırdı
16:23 Evlilik kredisinde talep patlaması yaşanıyor Evlilik kredisinde talep patlaması yaşanıyor
16:14 ABD’de bulunan dünyanınn en büyük elektrik santralinde yangın çıktı ABD'de bulunan dünyanınn en büyük elektrik santralinde yangın çıktı
16:09 Sürpriz iddia: Icardi yeniden baba oluyor Sürpriz iddia: Icardi yeniden baba oluyor
16:04 İsrail Savaş Kabinesi, Gazze’de ateşkes anlaşmasını onayladı İsrail Savaş Kabinesi, Gazze'de ateşkes anlaşmasını onayladı
16:02 Haberler.com CEO’su Sümeyra Teymur: “Sosyal Medya Toplumsal Algılarımızı Yönlendiriyor“ Haberler.com CEO'su Sümeyra Teymur: "Sosyal Medya Toplumsal Algılarımızı Yönlendiriyor"
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2025 14:32:20. #1.11#
SON DAKİKA: Avrupa'nın hasta adamına bir kötü haber de IMF'den - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.