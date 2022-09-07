Nemrut Dağı eteklerinde üretilen domateslerin bir kısmı kurutularak ihraç edilecek

Bitlis'in Tatvan ilçesinde Nemrut Dağı eteklerindeki verimli arazilerde üretilen domateslerin bir kısmı, kurutularak ihraç edilecek.

Bölgedeki tarlalarda tarım işçileri tarafından toplanarak sepetlere konulan domatesler, kamyonetlerle çiftçi Behçet Bilici'nin Tatvan'ın Karşıyaka Mahallesi'nde oluşturduğu kurutma alanına getiriliyor.

Domates kurutma çalışmalarını inceleyen İl Tarım ve Orman Müdürü Rıfat Çelik, gazetecilere, sofralık domatesin, çok sayıda stratejik ürünün yetiştirildiği Bitlis'te ana ürünler arasında yer almaya başladığını söyledi.

Kentte 26 bin dekar alanda 208 bin ton sofralık domates üretimiyle bu yıl da Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde ilk sırada yer aldıklarını bildiren Çelik, şöyle konuştu:

"Domatesin tarımsal hasıla anlamında ilimize büyük katkısı oluyor. 208 bin ton domatesimizin ilimize katma değeri yaklaşık 832 milyon liradır. Bitlis'te sofralığının yanında sanayi tipi domates yetiştiriciliği de çok yaygın. Sanayi tipi domateslerimizi endüstriyel sanayi tesisimiz olmadığı için yaş sebze olarak Türkiye'nin 80 vilayetine, Irak ve Suriye pazarlarına arz etmekteydik. Tarım ve Orman Bakanlığımız ve il müdürlüğü olarak bu üretimlere nasıl bir katma değer sağlarız, ürünlerimizi yarı veya tam mamule dönüştürürüz diye düşündük ve kurutmalık domates sektörüne de girmeye başladık."

Bu yıl kurutmalık domates üretimine ağırlık verdiklerini aktaran Çelik, "Burada 250 bin metrekarede sergimizi açtık. Bu alanda ürettiğimiz 208 bin ton domatesin 7 bin tonunu kurutmalık olarak değerlendireceğiz. Bu da 700 tona tekabül ediyor. İklimimiz domates kurutmaya çok müsait. Domatesler ikiye bölünerek tuzlanıyor. Güney ikliminde domatesler 6-7 günde kururken bizde 8-10 günü bulabiliyor. Doğal kuruma yöntemi ürünün kalitesini de artırıyor. Kuruttuğumuz domatesleri Ege Bölgesi'nden davet ettiğimiz iş insanlarına satacağız. Onlar da endüstriyel işlemlerin ardından ürünleri Almanya ve Hollanda'ya, batı ülkelerine, Amerika Kıtası'na ve Kanada'ya gönderecekler." diye konuştu.

Gelecek yıldan itibaren Bitlis'i direkt ihracat noktası yapmayı hedeflediklerini anlatan Çelik, kurutulmuş domatesin Avrupa pazarında fiyatının 5 ila 20 dolar arasında değiştiğini ifade etti.

Amaçlarının dış pazar bulmak olduğunu kaydeden Çelik, "Burada şu an 250'den fazla işçi istihdam ediliyor. 26 bin dekarlık domates üretim alanında sezon boyunca 7-8 bin civarında mevsimlik işçi çalışıyor. Bu alanlardaki üretimler hem ilimize çok önemli değer katmakta hem de atıl iş gününün istihdam edilmesine büyük fayda sağlamaktadır." dedi.