Bitlis'te 34 bin dekarlık alanda domates hasadı başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bitlis'te 34 bin dekarlık alanda domates hasadı başladı

Bitlis\'te 34 bin dekarlık alanda domates hasadı başladı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bitlis'te 34 bin 130 dekarlık alanda domates hasadına başlandı. Vali Ahmet Karakaya, Tatvan'daki tarlada işçilerle hasat yaparak üreticilere bereketli sezon diledi; kent, bölgede birinci, Türkiye'de yedinci sırada.

Bitlis'in bereketli topraklarında bu sezon 34 bin 130 dekarlık alanda üretimi gerçekleştirilen domatesin hasadına başlandı.

Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, Tarım ve Orman İl ve İlçe Müdürlüğü ekipleriyle birlikte Tatvan ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi'nde gerçekleştirilen domates hasadına katıldı. Tarlada tarım işçileriyle bir araya gelen Vali Karakaya, işçilerle birlikte domates hasadı yaptı. Hasat sırasında işçilerle bir süre sohbet eden Karakaya, üreticilerin ve tarım işçilerinin çalışmalarını yerinde inceledi. Yetkililerden kentteki tarım alanları ve domates üretimi hakkında bilgi alan Vali Karakaya, tarım ve hayvancılığın stratejik öneme sahip sektörler olduğunu belirterek, "Bildiğiniz üzere tarım ve hayvancılık çok önemli ve stratejik sektörlerdir. Bir ülke ne kadar teknoloji üretirse üretsin, tarım ve hayvancılık alanında belli bir oranda üretim yapmak ve kendi vatandaşlarının ihtiyaçlarını karşılamak durumundadır. Bu nedenle tarım ve hayvancılığa büyük önem veriyoruz. Devletimizin ve Tarım ve Orman Bakanlığımızın bu alanda çok ciddi destekleri bulunmaktadır. İlimizde yaklaşık 1,5 milyon dekar tarım arazisi bulunuyor. Bu arazilerde patatesten fasulyeye, domatesten birçok farklı ürüne kadar geniş bir yelpazede üretim gerçekleştiriliyor. Aynı zamanda bal üretiminde de oldukça iddialı bir iliz. Bugün gerçekleştirdiğimiz domates hasadı açısından değerlendirdiğimizde, ilimiz genelinde yaklaşık 34 bin dekar alanda domates üretimi yapılıyor. Tatvan ilçemiz, domates üretiminde ilimizde ilk sırada yer alıyor. Bitlis olarak gerçekleştirdiğimiz üretimle Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde birinci, Türkiye genelinde ise yedinci sırada bulunuyoruz. Bu üretimde emeği geçen kıymetli çiftçilerimizi yürekten tebrik ediyorum. Kendilerine hayırlı ve bereketli bir hasat sezonu diliyorum. Her zaman üretenin, alın teri dökenin ve çiftçimizin yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Bitlis'te tarımsal üretimin her geçen yıl geliştiğine dikkat çekilirken, geniş üretim alanlarında yetiştirilen domateslerin hem bölge ekonomisine hem de ülke tarımına önemli katkı sunduğu belirtildi. 34 bin 130 dekarlık üretim alanıyla dikkat çeken Bitlis, domates üretimindeki başarısıyla Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin zirvesinde yer alırken, Türkiye genelinde de 7'nci sıradaki yerini koruyor. Kent genelinde bu sezon 34 bin 130 dekarlık alanda domates üretimi gerçekleştiriliyor. Bitlis, domates üretiminde Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ilk sırada, Türkiye genelinde ise 7'nci sırada yer alıyor.

Kaynak: İHA

Ahmet Karakaya, Türkiye, Ekonomi, Tatvan, Bitlis, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bitlis'te 34 bin dekarlık alanda domates hasadı başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Metroda saldırıya uğradı Günler sonra hastaneden acı haber geldi Metroda saldırıya uğradı! Günler sonra hastaneden acı haber geldi
MHRS randevusu almak isterken kredi kartından 44 bin 444 lira dolandırıldı MHRS randevusu almak isterken kredi kartından 44 bin 444 lira dolandırıldı
Kavurma imalathanesinde mide bulandıran manzara Kavurma imalathanesinde mide bulandıran manzara
Netanyahu: Gazze’nin yüzde 60’ında işgali genişleteceğiz Netanyahu: Gazze'nin yüzde 60'ında işgali genişleteceğiz
Belçika’da Türk babanın polis kurşunuyla hayatını kaybettiği iddiası Belçika'da Türk babanın polis kurşunuyla hayatını kaybettiği iddiası
İnce yapılan teklifi ilk kez açıkladı İnce yapılan teklifi ilk kez açıkladı

14:41
Özgür Özel kendi cumhurbaşkanı adaylığına kapıyı kapattı
Özgür Özel kendi cumhurbaşkanı adaylığına kapıyı kapattı
14:39
Tribünde lunapark treni kurdular, fark yediler
Tribünde lunapark treni kurdular, fark yediler
14:32
Altın yeniden sahnede 7 aydır böylesi görülmemişti
Altın yeniden sahnede! 7 aydır böylesi görülmemişti
13:54
Gülistan Doku soruşturmasında Albay ile eşinin ifadeleri ortaya çıktı: Telefon trafiği dosyadan gizlenmiş
Gülistan Doku soruşturmasında Albay ile eşinin ifadeleri ortaya çıktı: Telefon trafiği dosyadan gizlenmiş
13:51
AK Parti’ye geçen başkandan dikkat çeken çıkış Mansur Yavaş’a övgü, geçmişe eleştiri
AK Parti'ye geçen başkandan dikkat çeken çıkış! Mansur Yavaş'a övgü, geçmişe eleştiri
13:13
Turizm kentini deniz dronlarıyla vurdular Serinlemek isterken kabusu yaşadılar
Turizm kentini deniz dronlarıyla vurdular! Serinlemek isterken kabusu yaşadılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.09.2026 14:51:27. #7.13#
SON DAKİKA: Bitlis'te 34 bin dekarlık alanda domates hasadı başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement