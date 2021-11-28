Üye Girişi
BKM Kitap diğer kitap evlerine örnek oluyor - Son Dakika

BKM Kitap diğer kitap evlerine örnek oluyor

28.11.2021 11:26

BKM Kitap diğer kitap evlerine örnek oluyor Bursa, Türkiye, Avrupa'dan sonra şimdi de dünyanın sayılı kitap evlerinden biri olduklarını belirten BKM Kitap Yönetim Kurulu Başkanı Kutbettin Bingölbali, bugüne kadar yaşadıkları tecrübeleri meslektaşlarına aktardıklarını söyledi.

BKM Kitap diğer kitap evlerine örnek oluyor

BURSA - Bursa, Türkiye, Avrupa'dan sonra şimdi de dünyanın sayılı kitap evlerinden biri olduklarını belirten BKM Kitap Yönetim Kurulu Başkanı Kutbettin Bingölbali, bugüne kadar yaşadıkları tecrübeleri meslektaşlarına aktardıklarını söyledi.

BKM Kitap, iştiraklerini, Türkiye'nin önde gelen yayın gruplarından Yanıt ve Paraf Yayın Grubu Ege ve Marmara Bölgesi kitapevlerini Bursa'da ağırladı. Yapılan görüşmede, yayıncılık sektöründeki son gelişmeler ve yayın grubunun hedefleri değerlendirildi. BKM Kitap Yönetim Kurulu Başkanı Kutbettin Bingölbali, "BKM'nin bu kadar gelişmesinin birçok sebebi var. Bunlardan bir tanesi de şehrin en güzel yerinde olması adres tariflerine konu olması her kelimede bkm kitabın geçmesi. Tabi bunun yanı sıra biz de kendimizi geliştirdik. Bursa'nın, Türkiye'nin, Avrupa'nın ve şimdi de dünyanın sayılı kitap evlerindeniz. Meslektaşlarımıza faydamız olabilir mi diye düşündük onlara tarzımızı, konseptimizi, raf düzenimize bütün bunlarda faydamızın olabileceğini düşündük. Türkiye'deki kitapçılarda meslektaşlarımızla aynı şekilde bir akım başlatabilir miyiz diye düşünüp böyle bir organizasyon düzenlemek istedik. Kendimizin olduğu gibi onlarında yerleri şehirlerinin en güzel yerlerinde olsun istiyoruz. Bunun için belli bölgelerden meslektaşlarımızı buraya çağırmaya karar verdik. Marmara bölgesinde kitapçılık yapan 50 civarında meslektaşımız buraya geldi. Daha sonra kalan tüm bölgelerdeki meslektaşlarımızı da misafir etmeyi hedefliyoruz. Meslektaşlarımızı konaklamalı olarak misafir ederek Bursa şehrini gezdirmek ve tecrübelerimizi aktarıp, kitap evimizdeki detayları göstermek istiyoruz. Etüt yerlerimizden, kafemizden, kitap düzenimizden her yönden tecrübelerimizi misafirlerimize yansıtmak onları da böyle bir işleyişe teşvik etmek istiyoruz" dedi.

Geçmiş dönemlerde bireysel olarak görüştükleri herkesten fayda gördüklerine dair olumlu dönüşler aldıklarını belirten Bingölbali, "Bunun üzerine meslektaşlarımızı bölge bölge toplamayı düşündük. Kendimizi BKM olarak kitaba adadık. Hedefimiz şu kitabın ülkemizde değerini yükseltene kadar, kitaplar değerini bulana kadar mücadele edeceğiz bu mücadeleyi tüm Türkiye'ye yaymak hedefindeyiz. Tüm yolların kitaptan ve eğitimden geçtiğinin farkındayız bunu meslektaşlarımıza yansıtıyoruz ve yansıtmaya devam edeceğiz. Güzel şeylere sebep olmaya hep özen gösterdik. İnandık daha önce güzel işler başardık yine başaracağız. Önce Bursa'nın en büyüğü Bursa'da oldu daha sonra, Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük kitap evi olduk. Şimdi dünya'nın en büyüğü olmaya adayız. Bunu maddi bir kazanç olarak hiç düşünmedik ülkemizin kitap evlerini geliştirmek istedik. Şimdi de meslektaşlarımıza bunu yansıtarak Türkiye'de bu akımı başlatıyoruz. Tüm Türkiye'de her ilçede kitapevinin olması adına mücadelemiz devam edecek" diye konuştu.

BKM Kitap diğer kitap evlerine örnek oluyor
BKM Kitap diğer kitap evlerine örnek oluyor
BKM Kitap diğer kitap evlerine örnek oluyor
BKM Kitap diğer kitap evlerine örnek oluyor

Beşiktaş Kültür Merkezi, Türkiye, Bursa, Kitap, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi BKM Kitap diğer kitap evlerine örnek oluyor - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Seyhan Soylu'dan gündem olacak iddia: Serpil Çakmaklı, Nihat Doğan'dan hamile kalıp çocuk aldırdı 11:30 Seyhan Soylu'dan gündem olacak iddia: Serpil Çakmaklı, Nihat Doğan'dan hamile kalıp çocuk aldırdı Tartışmada sular durulmuyor! CHP'den Bakan Soylu'ya cevap: 2021 Eylül'ünde yapılan mitingi unutmuş 11:26 Tartışmada sular durulmuyor! CHP'den Bakan Soylu'ya cevap: 2021 Eylül'ünde yapılan mitingi unutmuş Son dakika! Erzincan'da yolcu otobüsü devrildi: Biri ağır 22 yaralı var 09:37 Son dakika! Erzincan'da yolcu otobüsü devrildi: Biri ağır 22 yaralı var
Davutoğlu, Abdullah Gül ile görüştü! Mutabık kaldıkları konular AK Partilileri kızdıracak 07:31 Davutoğlu, Abdullah Gül ile görüştü! Mutabık kaldıkları konular AK Partilileri kızdıracak Sergen Yalçın'ın istifası kapıda! Yerine düşünülen iki hoca da kulübü yakından tanıyor 00:38 Sergen Yalçın'ın istifası kapıda! Yerine düşünülen iki hoca da kulübü yakından tanıyor Giresunspor'dan Beşiktaş'a tarihi fark 21:06 Giresunspor'dan Beşiktaş'a tarihi fark
Kemal Kılıçdaroğlu: Yapacağız, Vali de Erdoğan da görecek 16:35 Kemal Kılıçdaroğlu: Yapacağız, Vali de Erdoğan da görecek İskoçya'da ikisi erkek biri kadın üç polis memurunun ilişki görüntüleri sızdı! 15:30 İskoçya'da ikisi erkek biri kadın üç polis memurunun ilişki görüntüleri sızdı!

Son Dakika Haberleri
12:34 Kaçırılıp, 13 gün rehin tutulan iş insanı: Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'nın kurucusu Alparslan Kuytul'un talimatıyla kaçırıldım
12:27 İstanbul'da en çok aranan işçi grubu bakıcılar! 20 bin liraya kadar maaşı var ama çalışacak kimse yok
12:03 Türkiye'den uçan yolcu korku yaratmıştı! Prof. Dr. Ceyhan "Omicron hızla yayılıyor" diyerek çözümlerini anlattı
11:51 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan'da konuştu! Uluslararası kamuoyuna 3 önemli çağrısı var
11:47 Fatih Terim bile ikna edemedi! Taffarel, dünya devi Liverpool'un yeni hocası oldu
11:38 Sahnelere geri dönen Hülya Avşar derin sırt dekoltesiyle göz kamaştırdı
11:30 Seyhan Soylu'dan gündem olacak iddia: Serpil Çakmaklı, Nihat Doğan'dan hamile kalıp çocuk aldırdı
11:29 Davutoğlu, Fatih Erbakan'ın "Üçüncü İttifak" teklifine verdiği cevabı canlı yayında açıkladı: Henüz erken dedim
11:26 Tartışmada sular durulmuyor! CHP'den Bakan Soylu'ya cevap: 2021 Eylül'ünde yapılan mitingi unutmuş
10:53 Futbol için utanç gecesi! Skandala ortak olan Benfica, rakip başkanı ağlattı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın konvoyu kaza yaptı! Yaralı polis memurları var Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın konvoyu kaza yaptı! Yaralı polis memurları var         
12:40
Davutoğlu, Fatih Erbakan'ın "Üçüncü İttifak" teklifine verdiği cevabı canlı yayında açıkladı: Henüz erken dedim Davutoğlu, Fatih Erbakan'ın "Üçüncü İttifak" teklifine verdiği cevabı canlı yayında açıkladı: Henüz erken dedim         
11:29
Son dakika: 36 ile kar yağışı uyarısı yapıldı! Meteoroloji hafta ortasına dikkat çekti Son dakika: 36 ile kar yağışı uyarısı yapıldı! Meteoroloji hafta ortasına dikkat çekti         
09:40
Türkiye sınırında gerginlik tırmanıyor! ABD'ye ait helikopter ve askeri araçları taşıyan gemi Dedeağaç'a geldi Türkiye sınırında gerginlik tırmanıyor! ABD'ye ait helikopter ve askeri araçları taşıyan gemi Dedeağaç'a geldi         
09:28
Baba ve iki oğlunun feci ölümü! Yer sofrasında yemek yerken kurşunların hedefi oldular Baba ve iki oğlunun feci ölümü! Yer sofrasında yemek yerken kurşunların hedefi oldular         
01:13
Avrupa'nın en büyük teleskobunun aynası dev kargo uçağıyla Erzurum'a getirildi! Rektör gözyaşlarına hakim olamadı Avrupa'nın en büyük teleskobunun aynası dev kargo uçağıyla Erzurum'a getirildi! Rektör gözyaşlarına hakim olamadı         
21:41
Müslüme soruşturmasında dede Hasan Yağal'ın hangi suçtan tutuklandığı ortaya çıktı Müslüme soruşturmasında dede Hasan Yağal'ın hangi suçtan tutuklandığı ortaya çıktı         
18:39
Yerli otomobilin fiyatı ne kadar olacak? İşte TOGG CEO'sunun yanıtı! Yerli otomobilin fiyatı ne kadar olacak? İşte TOGG CEO'sunun yanıtı!         
16:05
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla döviz kurunda manipülasyon yapanlar tek tek tespit edilecek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla döviz kurunda manipülasyon yapanlar tek tek tespit edilecek         
14:57
Müslüme'nin anneannesi konuştu: Aklımı kaybedeceğim! Müslüme'nin anneannesi konuştu: Aklımı kaybedeceğim!         
12:25
Tutuklu dede Hasan Yağal, 11 ay önce Facebook'ta Müslüme ile fotoğrafını paylaşmış! Tutuklu dede Hasan Yağal, 11 ay önce Facebook'ta Müslüme ile fotoğrafını paylaşmış!         
11:51
Metro İstanbul açıkladı! Metro'daki bıçaklı saldırgan X-Ray'den nasıl geçti? Metro İstanbul açıkladı! Metro'daki bıçaklı saldırgan X-Ray'den nasıl geçti?         
11:33
Müslüme'nin boynundaki DNA için Dede Hasan Yağal'ın yüzsüz savunması Müslüme'nin boynundaki DNA için Dede Hasan Yağal'ın yüzsüz savunması         
10:35
Son Dakika! Müslüme'nin dört kardeşi ve annesi, devlet korumasına alındı Son Dakika! Müslüme'nin dört kardeşi ve annesi, devlet korumasına alındı         
10:26
Canlı yayında sinir krizi geçiren kadının kocasından 'reklam' gibi sözler: Kestane balının diyarı Zonguldak'tan selamlar Canlı yayında sinir krizi geçiren kadının kocasından 'reklam' gibi sözler: Kestane balının diyarı Zonguldak'tan selamlar         
09:40
Öğretmenin "CHP'lilerin notunu kırdım" paylaşımı öğrencilerin şakası çıktı Öğretmenin "CHP'lilerin notunu kırdım" paylaşımı öğrencilerin şakası çıktı         
08:58
İngiltere ve Fransa arasında tekne faciası sonrası kriz! İngilizler, Macron'a lakap taktı! İngiltere ve Fransa arasında tekne faciası sonrası kriz! İngilizler, Macron'a lakap taktı!         
08:52
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.11.2021 13:06:39. #1.12#
SON DAKİKA: BKM Kitap diğer kitap evlerine örnek oluyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement