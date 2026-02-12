BM'den Rusya'ya Ukrayna Tepkisi - Son Dakika
BM'den Rusya'ya Ukrayna Tepkisi

12.02.2026 14:15
BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Türk, Rusya'nın Ukrayna'daki enerji saldırılarını kınadı.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, Rusya'nın Ukrayna'daki enerji altyapısına yönelik saldırılarına tepki göstererek halkın kış şartlarından zor durumda kaldığını bildirdi.

Türk, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Rusya'nın Ukrayna genelindeki enerji altyapısına yönelik acımasız saldırılarının devam ettiğini kaydeden Türk, "(Saldırılar) Uzun süredir acı çeken sivil nüfusu, dayanılmaz derecede soğuk ve karanlık bir kışta yeterli ısınma, su ve elektrikten mahrum bırakıyor." ifadesini kullandı.

Türk, sürekli bombardımana maruz kalan sivillerin, sıcaklıkların eksi 20 dereceye kadar düştüğü dondurucu soğukla ??mücadele etmek zorunda kaldığını belirtti.

Rusya'nın dün Ukrayna genelindeki enerji altyapısını hedef alan büyük ölçekli bir saldırı daha düzenlediğini kaydeden Türk, şöyle devam etti:

"100 binlerce sivil elektriksiz ve ısıtmasız uyandı. Bu tür saldırıların sonuçları felaket derecede yaygın olup sivil yaşamın tüm yönlerini etkiliyor. Sivil altyapının hedef alınması, uluslararası insancıl hukuk uyarınca yasaktır. Rusya'yı bu saldırıları derhal durdurmaya çağırıyorum."

Kaynak: AA

