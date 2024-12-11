BMW M4 GT4 EVO, Borusan\'a Teslim

Ekonomi

BMW M4 GT4 EVO yarış otomobilleri, BMW'nin tarihi mirasının, yenilikçi teknolojilerinin ve gelecek vizyonunun sergilendiği Almanya'nın Münih kentindeki BMW Welt'te düzenlenen özel etkinlikte Borusan Otomotiv Motorsport'a teslim edildi.

Borusan Otomotiv Motorsport'dan yapılan açıklamaya göre, yenilenen versiyonu dünyada ilk kez Borusan Otomotiv Motorsport'a teslim edilen BMW M4 GT4 EVO yarış otomobilleri, Türk kültüründen ve motor sporları dünyasından ilham alınarak geliştirilen "Borusan Turkish Blue" rengiyle pistlere çıkmaya hazırlanıyor.

Açıklamada etkinlikteki görüşlerine yer verilen Borusan Otomotiv İcra Kurulu Başkanı Hakan Tiftik, Türkiye'nin motor sporlarının gelişimine katkıda bulunmak ve Türkiye'ye bu alanda yeni sporcular kazandırmak amacıyla yola çıktıklarını belirtti.

Tiftik, "Borusan Otomotiv Motorsport bugün yeni BMW M4 GT4 EVO yarış otomobillerinin dünyadaki ilk sahibi olarak misyonunu başarıyla yerine getiriyor. Uluslararası yarışlarda aldığı etkileyici sonuçlarla motor sporları dünyasında Türkiye'yi başarıyla temsil eden Borusan Otomotiv Motorsport'un turkuaz renginin, BMW Individual kataloğuna 'Borusan Turkish Blue' ismiyle girmesi de bizleri ayrıca gururlandırıyor. Bu anlamlı rengi tüm dünyaya tanıtarak ülkemize ve motor sporlarına katkı sunmayı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Borusan Otomotiv Yönetim Kurulu Eş Başkanı Levent Kocabıyık da Borusan Otomotiv Motorsport'un art arda 7 sezondur yarıştığı GT4 Avrupa Serisi'ni, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da takımlar sıralamasında üçüncü olarak tamamlamayı başardığını aktardı.

Kocabıyık, "Borusan Otomotiv olarak Türkiye'de motor sporlarının gelişimine ve Türkiye'nin tanıtımına katkıda bulunmak amacıyla 2008'de kurduğumuz takımımızın bugün geldiği noktadan büyük mutluluk duyuyoruz. Ülkemizi yıllardır tek takım olarak temsil ettiğimiz uluslararası yarışlarda kullandığımız ve bizim için de özel bir anlam ifade eden turkuaz renginin, 'Borusan Turkish Blue' olarak BMW Individual kataloğuna girmesi hepimiz için büyük bir gurur kaynağı. Bizimle özdeşleşen bu renkte üretilen Yeni BMW M4 GT4 EVO yarış otomobillerinin dünyadaki ilk sahibi olmak ve teslim töreni için BMW Welt'e davet edilmek de şüphesiz büyük bir onur. Teslim aldığımız iki yeni yarış otomobilimiz ve üzerlerindeki 'Borusan Turkish Blue' rengiyle başarı grafiğimizi daha da yukarı taşıyarak ülkemizi gururla temsil etmeye devam edeceğiz." açıklamalarında bulundu.

Mavinin En Cesur Hali: Borusan Turkish Blue

BMW M4 GT4 yarış otomobillerinin imza rengi olma özelliği taşıyan "Borusan Turkish Blue", görünümüyle farklı bir renk olarak dikkati çekiyor. Borusan Otomotiv Motorsport ve BMW Individual'ın ortak çalışması sonucunda ortaya çıkan Borusan Turkish Blue, Borusan Otomotiv Motorsport tarafından 2008'den bu yana BMW M Motorsport otomobillerinde kullanılıyor.

Son yıllarda BMW M4 GT4'ün GT4 Avrupa Serisinde giderek daha fazla podyum derecesi ve zaferi elde etmesiyle bilinirliği artan Borusan Turkish Blue rengi, 20'nin üzerinde BMW M ve BMW M Performance modeli dahil olmak üzere 40'tan fazla BMW modeli için sunuluyor. Bu özel renk, BMW Individual aracılığıyla kompakt sınıftan lüks segmente kadar pek çok modelde tercih edilebiliyor.