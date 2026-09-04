Bodrum'a iki kruvaziyerle 2 bin 484 turist ve 1256 mürettebat giriş yaptı - Son Dakika
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Bodrum'a iki kruvaziyerle 2 bin 484 turist ve 1256 mürettebat giriş yaptı

Bodrum\'a iki kruvaziyerle 2 bin 484 turist ve 1256 mürettebat giriş yaptı
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Bodrum'u ziyaret eden Silver Nova ve Marella Discovery adlı iki kruvaziyerle toplam 2 bin 484 turist ve 1256 mürettebat geldi. Çoğunluğu ABD ve İngiliz vatandaşı olan turistler, gümrük işlemlerinin ardından ilçe merkezini gezdi, bazıları denize girerken gemiler akşam saatlerinde hareket edecek.

Muğla'nın Bodrum ilçesini ziyaret eden iki kruvaziyer gemisiyle toplam 2 bin 484 turist ve 1256 mürettebat geldi.

Yunanistan'ın Santorini Limanı'ndan Bodrum'a gelen Bahama bayraklı, 233 metre uzunluğundaki "Silver Nova" isimli gemide, ağırlıklı olarak ABD vatandaşlarından oluşan 691 yolcu ile 530 personelin bulunduğu bildirildi. Gemi, saat 23.00'te Patmos Limanı'na hareket edecek.

Günün ikinci kruvaziyeri ise Thira Limanı'ndan gelen Malta bayraklı, 264 metre boyundaki "Marella Discovery" oldu. Büyük bölümü İngiliz uyruklu 1793 yolcu ve 726 mürettebat taşıyan geminin, saat 18.00'de Heraklion Limanı'na seyredeceği öğrenildi.

Gümrük işlemlerinin ardından gemilerden inen turistler, ilçe merkezindeki turistik bölgeleri gezdi. Kimi yolcular ise denize girerek serinledi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Bodrum'a iki kruvaziyerle 2 bin 484 turist ve 1256 mürettebat giriş yaptı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bodrum'a iki kruvaziyerle 2 bin 484 turist ve 1256 mürettebat giriş yaptı - Son Dakika
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