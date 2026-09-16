Bodrum'a Korfu'dan gelen Scarlet Lady 2 bin 560 yolcu getirdi - Son Dakika
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Bodrum'a Korfu'dan gelen Scarlet Lady 2 bin 560 yolcu getirdi

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Bodrum\'a Korfu\'dan gelen Scarlet Lady 2 bin 560 yolcu getirdi
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Muğla'nın Bodrum ilçesine Yunanistan'ın Korfu Adası'ndan gelen Bahama bayraklı Scarlet Lady adlı yolcu gemisi, ağırlıklı ABD uyruklu 2 bin 560 yolcu taşıyor. Gemide 1154 personel de bulunuyor.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde gelen Scarlet Lady adlı yolcu gemisi, toplamda 2 bin 560 yolcu getirdi.

Virgin Voyages firmasnın Bahama bayraklı 277 metre boyunda 38 metre genişliğindeki yolcu gemisi Scarlet Lady, Yunanistan'ın Korfu Adası'ndan Bodrum'a geldi. İlçeyi geçtiğimiz yıllarda ziyaret eden Resilient Lady adlı gemiye büyük ölçüde benzeyen Scarlet Lady, ağırlıklı ABD uyruklu olmak üzere 2 bin 560 yolcuyu ağırlıyor. Gemide ayrıca 1154 personel bulunuyor.

Gemi, akşam saatlerinde Yunanistan'ın Santorini Adası'na hareket edecek.

Kaynak: İHA
Amerika Birleşik DevletleriYunanistanDenizcilikEkonomiBodrumBahamaKorfuMuğlaSon Dakika

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SON DAKİKA: Bodrum'a Korfu'dan gelen Scarlet Lady 2 bin 560 yolcu getirdi - Son Dakika
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