Bodrum\'a \'Resilient Lady\' Kruvaziyeri Demirledi

Bahamalar bayraklı "Resilient Lady" kruvaziyeri, 2 bin 606 yolcusuyla Muğla'nın Bodrum ilçesine demirledi.

Santorini Limanı'ndan çıkan 277 metrelik gemi, Bodrum Limanı'na yanaştırıldı. Gemide çoğu ABD'li 2 bin 606 yolcu ve 1149 personel bulunduğu belirtildi.

Gemiden inen turistler, gümrük işlemlerinin ardından limandan ayrıldı.

Bazı turistler Paşatarlası, Kumbahçe sahili ile çarşıyı gezdi, bazıları da alışveriş yapıp tarihi ve turistik alanları ziyaret etti.

"Resilient Lady" akşam Mikonos Limanı'na hareket edecek.