Bodrum'da 1 lahmacuna servet ödedi! Yaptığı yorum bomba - Son Dakika
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Ekonomi

Bodrum'da 1 lahmacuna servet ödedi! Yaptığı yorum bomba

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Bodrum\'da 1 lahmacuna servet ödedi! Yaptığı yorum bomba
03.06.2025 18:29
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Bodrum\'da 1 lahmacuna servet ödedi! Yaptığı yorum bomba
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde 1 adet lahmacuna 2 bin 500 lira ödeyen içerik üreticisi o anları sosyal medya hesabından paylaştı. "Lahmacunun fiyatı en faz 10 bin lira olması lazım." diyen içerik üreticisinin daha sonra kullandığı ifadeler ise dikkat çekti.

Türkiye'de lüks turizm denilince akla ilk gelen yerlerden olan Muğla'nın Bodrum ilçesinde işletmelerin sunduğu fiyatlar tartışılmaya devam ediyor. Özellikle lahmacun için istenen fahiş fiyatlar tepki çekerken, bir içerik üreticisi bu durumu mizahi bir dille gündeme getirdi.

1 LAHMACUNA 2 BİN 500 LİRA ÖDEDİ

İçerik üreticisi, Bodrum'da 1 adet lahmacuna 2 bin 500 lira verdi. Lahmacunu yerken video çeken içerik üreticisi, fiyatın en az 10 bin lira olması gerektiğini söyledi.

"BU BENİM GÖRGÜSÜZLÜĞÜMÜ GÖSTERİR"

İçerik üreticisi şu ifadeleri kullandı: "Bence bu fiyatlar az bile. En az 9-10 bin lira olması lazım. Çünkü ben burada bir lahmacuna 2 bin 500 veya 10 bin lira verebiliyorsam bu benim görgüsüzlüğümü gösterir. Ben bu parayı lahmacuna vermiyorum. Sadece o parayı verdiğimi gösterebilmek için veriyorum. O yüzden lahmacunun fiyatının benim için hiçbir önemi yok. Ben sadece hesap kısmındayım.

Sosyal Medya, Ekonomi, Turizm, Bodrum, Güncel, Medya, Muğla, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bodrum'da 1 lahmacuna servet ödedi! Yaptığı yorum bomba - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (28)

  • Ender Kervancıoğlu:
    AKP geldikten sonra orta sınıf çöktü. Yoksul kesime dahil oldu. Geriye yüzde 10'luk bi zengin kesim kaldı. Gelir dağılımında uçurum oluştu. Bu nasıl kazandıkları belli olmayan tuzu kuru kesim yer içer. Bayram gelince bodrumun girişinde araç kuyruğu oluştururlar. Sonra iktidar savucunuları derki hani ülkede açlık yoksulluk vardı. 241 92 Yanıtla
  • 22041980:
    Bir ara insanlar bodrumu bu sebeplerden ötürü boykot edip gitmemişti.Karakteri olan ne kadar zengin de olsa şerefli bir insan oraya gidip yemek yemez.Aptalca şenzlok parası ödemez. 232 4 Yanıtla
  • İrfan Can:
    tipine bak bide reklam yapıyor senin gözlüklerine 150 17 Yanıtla
  • Serkan Semiz:
    Zıkkımın kökünü ye 145 13 Yanıtla
  • @abdyrahym:
    bana makara yapmiş gibi geldi bodrum esnafiyla ve bunlardan lahmacun alanlarla anca gorgusuzler alir diyor bu paraya lahmucunu yani kerizler gibi bişey olmuş)) 131 1 Yanıtla
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