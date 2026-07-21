Bodrum'da Sahte Rezervasyon Dolandırıcılığı Artıyor - Son Dakika
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Bodrum'da Sahte Rezervasyon Dolandırıcılığı Artıyor

Bodrum\'da Sahte Rezervasyon Dolandırıcılığı Artıyor
21.07.2026 14:04
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Bodrum'da yaz sezonunda sahte rezervasyon dolandırıcılıkları arttı. Tatilciler hata yapmamalı.

Türkiye'nin gözde turizm merkezlerinden Bodrum'da yaz sezonunun hareketlenmesiyle birlikte sahte rezervasyon dolandırıcılığı vakalarında artış yaşanıyor. Sosyal medya ve sahte internet siteleri üzerinden uygun fiyatlı tatil vaadiyle vatandaşları hedef alan dolandırıcılar, hem tatilcileri hem de turizm sektörünü mağdur ediyor.

Dolandırıcıların özellikle otel ve villa işletmelerinin isimlerini kullanarak gerçeğine çok benzeyen internet siteleri ve sosyal medya hesapları oluşturduğu, vatandaşlardan kapora ya da konaklama ücretini banka hesaplarına göndermelerini istediği, ödemenin ardından ise iletişimi kestiği öğrenildi.

Bodrum'a gelen bazı tatilciler ise rezervasyon yaptırdıklarını düşündükleri otellere ulaştıklarında adlarına herhangi bir kayıt bulunmadığını öğrenerek mağduriyet yaşadı. İşletmeler, dolandırıcılık olaylarının kendi bilgileri dışında gerçekleştirildiğini belirterek vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

"Bodrum'da oteller dolu, sezon hareketli"

Azka Otel Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Kaya, Bodrum'da sezonun beklentiler doğrultusunda devam ettiğini belirterek, otellerde yüksek doluluk oranlarına ulaşıldığını söyledi.

Kaya, "Hem kendi işletmemizde hem de Bodrum genelinde yoğun bir sezon geçiriyoruz. Otellerde doluluk oranları oldukça yüksek. Bu hareketlilikten memnunuz" dedi.

"Ucuz fiyat vaadine aldanmayın"

Yaz sezonunda sahte rezervasyon dolandırıcılıklarının arttığına dikkat çeken Kaya, vatandaşların özellikle piyasa değerinin çok altında sunulan tatil fırsatlarına karşı temkinli olması gerektiğini ifade etti.

Kaya, "İnsanlar 100 bin liralık bir tatili 70 bin liraya görünce cazip geliyor ve araştırmadan ödeme yapabiliyor. Sonrasında ise büyük mağduriyet yaşıyorlar. Gidecekleri otelin resmi internet sitesini mutlaka kontrol etsinler, sosyal medya hesaplarından işletmeyle iletişime geçsinler ve rezervasyonlarını doğrulatsınlar. Yetkili olmayan acentalardan rezervasyon yapılmamasını tavsiye ediyoruz" diye konuştu.

Kendi işletmelerinde bu konuda ciddi güvenlik önlemleri aldıklarını belirten Kaya, buna rağmen farklı işletmelerde mağduriyetlerin yaşandığını söyledi.

"Bodrum'a özel araç yerine toplu ulaşımı tercih edin"

Yaz aylarında Bodrum'da trafik ve otopark sorununun da arttığını dile getiren Kaya, tatilcilere ulaşım konusunda da tavsiyelerde bulundu.

Kaya, "Mümkün olduğunca özel araçla gelinmemesini öneriyoruz. Yaz döneminde trafik yoğunluğu ve otopark sıkıntısı ciddi boyutlara ulaşıyor. Toplu ulaşımın tercih edilmesi hem tatilciler hem de kent için daha sağlıklı olacaktır" ifadelerini kullandı.

"Bodrum turizmi iki aya sıkıştı"

Turizm sezonunun her geçen yıl daha da kısaldığını ifade eden Kaya, eğitim takviminin de bu süreci etkilediğini belirtti.

Kaya, "Eskiden Bodrum'da yaklaşık beş aylık bir turizm sezonu yaşanıyordu. Bugün ise bu süre üç aya, hatta fiilen iki aya kadar düştü. Okulların geç kapanması ve erken açılması da sezonu daha da daraltıyor" dedi.

"Kış turizmine yatırım yapılmalı"

Bodrum'da turizm sektörünün sürdürülebilir olması için yalnızca yaz sezonuna bağlı kalınmaması gerektiğini vurgulayan Kaya, kış turizminin geliştirilmesinin zorunlu hale geldiğini söyledi.

Kaya, "Bodrum artık nüfusu ve ekonomik yapısıyla büyük bir şehir haline geldi. İşletmelerin sadece iki aylık yaz sezonuyla ayakta kalması mümkün değil. Kış turizmini canlandıracak yatırımlar yapılmalı. Aksi halde birçok işletmenin ayakta kalması giderek zorlaşacak" diye konuştu. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Dolandırıcılık, 3. Sayfa, Güvenlik, Ekonomi, Bodrum, Turizm, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bodrum'da Sahte Rezervasyon Dolandırıcılığı Artıyor - Son Dakika

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