Bodrum'da satılan 200 TL'lik lahmacunlara Gaziantepli ustalar isyan etti: Burada o parayla 20 lahmacun yenir - Son Dakika
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Bodrum'da satılan 200 TL'lik lahmacunlara Gaziantepli ustalar isyan etti: Burada o parayla 20 lahmacun yenir

24.05.2022 15:15

Tatil bölgelerinde lahmacunun yüksek fiyattan satılmasına Gaziantepli lahmacun ustaları isyan etti. Şükrü Savun, plajlarda 200 TL'ye satılan lahmacunu gastronomi kentinde 10 TL'ye sattıklarını ifade etti.

Bodrum ve Antalya gibi tatil beldelerinde yaz tatili sezonunun başlamasıyla birlikte her yıl yaşanan lahmacun fiyatı tartışması tekrardan alevlendi. Özel plaj giriş ücretlerinin 150 TL ile 10 bin euro arasında değiştiği tatil bölgelerindeki plajlarda lahmacunun 200 TL'ye satılması tepki topladı. Her yıl olduğu gibi bu yılda gündem olan lahmacun fiyatları tartışmasına Gaziantepli lahmacun ustaları da dahil oldu.

Bodrumdaki bir lahmacunun fiyatına Gaziantep'te 20 lahmacun yeniyor

GAZİANTEP'TE 10, PLAJLARDA 200 TL

Gastronomi şehri Gaziantep'te lahmacunun tanesi 10 TL'ye satılırken, Antalya ve Muğla gibi tatil şehirlerinde bu fiyat 200 TL'ye kadar çıkıyor. Tatil bölgelerinde alınan bir lahmacun fiyatına Gaziantep'te 20 lahmacun yenilebilirken Gaziantepli lahmacun ustaları tatil beldelerinde satılan lahmacunun fiyatının abartıldığını ifade etti. Gastronomi şehri Gaziantep'e herkesi gerçek lahmacunu yemeye beklediklerini söyleyen lahmacun ustası Şükrü Savun, plajlarda fahiş fiyata satılan lahmacunla Gaziantep lahmacunu arasında hem fiyat hem de lezzet olarak dünya kadar fark olduğunu söyledi.

Bodrumdaki bir lahmacunun fiyatına Gaziantep'te 20 lahmacun yeniyor

"BİZİM İÇİN ÖNEMLİ OLAN PARA KAZANMA DEĞİL LEZZETTİR"

Usta Şükrü Savun, hem kendi mekanında hem de Gaziantep genelinde lahmacunun 10 TL'ye satıldığını vurguladı. Bodrum ve tatil beldelerinde satılan lahmacunun fiyatı ile lezzetinin hiçbir alakası olmadığını aktaran Savun, "Gaziantep lahmacununun lezzet sırrı biz yetişen ustaların lahmacunu yaparken içine sevgisini katmasıdır. Biz bu işi canı gönülden yapıyoruz. Biz burada para kazanmayı 3-4. plana atıyoruz. Bizim için en önemli olan şey lezzettir" ifadelerini kullandı.

Bodrumdaki bir lahmacunun fiyatına Gaziantep'te 20 lahmacun yeniyor

LEZZETLİ LAHMACUNUN SIRRINI USTASI ANLATTI

Gaziantep lahmacununun lezzet sırlarını anlatan Savun, kuyruk yağının yoğun bir lezzet verdiğini söyledi. Lahmacuna soğan değil sarımsak koyduklarını ifade eden Savun, "Mesela kış mevsiminde domates mevsimi olmadığı için çok az konulur. İçine konulan malzemeleri mevsimine göre ayarlıyoruz. Bunların hepsi püf noktalar. Burada lahmacunun içini hazırlarken zırha vurarak hazırlıyoruz. Çünkü makineye konulduğu zaman sebzeler ile et suya kesiyor. Makine basınçla çektiği için lezzeti bozuyor. Pide normalde 400 derecede pişerken lahmacun 250 derecede pişer. Fırın çok sıcak olmadığı zaman hem eti pişiyor hem de hamur ayrı bir gevreklik kazanıyor. Lahmacun pişerken çıtırlaşması gerekiyor. Hamurun kenarlarının pişerken hafiften havaya kalkması gerekiyor" şeklinde konuştu.

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Kaynak: İHA

Türk Lirası, Gastronomi, Bodrum, Tatil, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bodrum'da satılan 200 TL'lik lahmacunlara Gaziantepli ustalar isyan etti: Burada o parayla 20 lahmacun yenir - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bodrum'da satılan 200 TL'lik lahmacunlara Gaziantepli ustalar isyan etti: Burada o parayla 20 lahmacun yenir - Son Dakika
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