Bodrum'da Üretilen 42 Metrelik Tekne Suya İndirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Bodrum'da Üretilen 42 Metrelik Tekne Suya İndirildi

Bodrum\'da Üretilen 42 Metrelik Tekne Suya İndirildi

Bodrum'da üretilen milyon dolarlık, 42 metre uzunluğunda 8,5 metre genişliğindeki 'Prenses Melda' isimli tekne, düzenlenen törenle suya indirildi. Teknenin tasarımı Hollandalı firma Guido de Groot tarafından yapıldı ve inşası yaklaşık 3 yıl sürdü. Teknede 6 kabin bulunuyor ve akıllı ev sistemleri kullanılıyor. Teknenin charter turizminde kullanılması hedefleniyor.

29.06.2024 15:30  Güncelleme: 15:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bodrum'da üretilen milyon dolarlık, 42 metre uzunluğunda 8,5 metre genişliğindeki "Prenses Melda" isimli tekne, düzenlenen törenle suya indirildi.

Bodrum'da bulunan bir tersanede, "Prenses Melda" isimli 3 güverteye sahip yatın tasarımı, Hollandalı firma Guido de Groot tarafından yapıldı. Okyanusu geçebilecek şekilde tasarlanan ticari Türk bayraklı yatın inşası, yaklaşık 3 yıl sürdü. Bu zaman zarfında yaklaşık 100 kişiye istihdam sağladı. El işçiliğiyle yapılan ve iç tasarımında meşe ağacının ferahlatıcı ve açık bir tonu tercih edilen teknenin arka kısmında misafirlerin keyifle güneşlenip yüzebilmesi için yaklaşık 3 metrelik bir platform bulunuyor. Sancak tarafında ise açıldığında balkon olarak kullanılabilen hidrolik sistem bulunuyor. Flybridge olarak adlandırılan en üst katta ise güneşlenme alanı, büyük bir jakuzi ve bar yer alıyor.

Teknede 2'si ana kabin, 2'si VIP çift kabin ve 2'si ikiz kabin olmak üzere toplam 6 kabin bulunuyor. Üst güvertedeki 84 metrekarelik ana kabin oturma alanı, güneşlenme alanı ve jakuzi bulunan bir balkona sahip. Müşteri konaklama kapasitesi 12, personel sayısı da 9 kişi olarak belirlenen yatta akıllı ev sistemlerindeki gibi son derece teknolojik olan bir sistem kullanılıyor. Bu sistem de misafirlerin dokunmatik kontrol panelleri aracılığıyla klima, perde ve aydınlatma gibi ekipmanları kullanım kolaylığı sağlıyor. Charter turizminde kullanılacak teknede, yurtdışından gelecek misafirlerin Ege ve Akdeniz sahillerinde en iyi şekilde ağırlanarak ülke turizmine katkı sunması hedefleniyor.

Tekne bugün yapıldığı tersane önünde okunan duanın ardından denize indirildi. Törene, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Sahil Güvenlik Komutanı Binbaşı Raşit Gödelek ve Bodrum Bölge Liman Başkanı Tuncay Aydın'ın yanı sıra sektör temsilcileri de katıldı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Neta Marin ortaklarından Emre Karakaya, "Tekneyi charter turizminde kullanmayı hedefliyoruz. Türkiye turizmine katkıda bulunmak istiyoruz. Biliyorsunuz Bodrum daha çok ahşap guletleriyle ünlü. Biz de bu büyüklükte bir motoryat üreterek Bodrum'un ismini daha çok duyurmak istiyoruz. Öyle umuyorum ki daha çok yabancı müşterileri de buraya çekebiliriz. Teknenin ismi de benim küçük kızımın ismi. İsmi Melda, kendisi 4 yaşında. Prenses'i de biz ekledik" dedi.

Emre Karakaya, teknenin Ağustos ayına doğru hizmet vermeye başlayacağını sözlerine ekledi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Bodrum, Denizcilik, Turizm, Teknoloji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bodrum'da Üretilen 42 Metrelik Tekne Suya İndirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:56 Sinan Oğan’dan canlı yayında Kılıçdaroğlu itirafı: Bana, ’Yönetemeyeceğiz, kriz çıkar’ dedi Sinan Oğan'dan canlı yayında Kılıçdaroğlu itirafı: Bana, 'Yönetemeyeceğiz, kriz çıkar' dedi
21:51 Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında gizli tanık hakkındaki iddianame tamamlandı Polislere dava açılıyor Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında gizli tanık hakkındaki iddianame tamamlandı! Polislere dava açılıyor
20:58 İzmir’in 5 ilçesinde orman yangını Bakan Yumaklı bölgede İzmir'in 5 ilçesinde orman yangını! Bakan Yumaklı bölgede
20:44 Genç kız sözleneceği gün hayatını kaybetti Genç kız sözleneceği gün hayatını kaybetti
19:30 Fahrettin Altun’un kuzeni olan başsavcıyla ilgili iddialara açıklama geldi Fahrettin Altun'un kuzeni olan başsavcıyla ilgili iddialara açıklama geldi
00:10 MİT Başkanı Kalın’dan Hamas lideriyle kritik görüşme MİT Başkanı Kalın'dan Hamas lideriyle kritik görüşme
22:32 ABD’nin ünlü gazetesi, Biden’a açık açık talimat verdi: Yarıştan çekil ABD'nin ünlü gazetesi, Biden'a açık açık talimat verdi: Yarıştan çekil
21:37 Antalya’da 4 kadın tramvay yolunda kavga etti Antalya'da 4 kadın tramvay yolunda kavga etti
21:09 İsviçre Euro 2024’ün ilk çeyrek finalisti oldu İsviçre Euro 2024'ün ilk çeyrek finalisti oldu
21:01 Takla atarak akaryakıt istasyonuna giren otomobil tam pompaya çarpacakken durdu Takla atarak akaryakıt istasyonuna giren otomobil tam pompaya çarpacakken durdu
19:45 Vatandaşa “Asgari ücret yeterli mi“ diye soruldu Verilen yanıt hükümeti düşündürecek Vatandaşa "Asgari ücret yeterli mi?" diye soruldu! Verilen yanıt hükümeti düşündürecek
18:18 Eski Yunanistan Başbakanı Çipras’tan, İstanbul’daki üniversite mezuniyet töreninde Türkçe çağrı Eski Yunanistan Başbakanı Çipras'tan, İstanbul'daki üniversite mezuniyet töreninde Türkçe çağrı
17:44 İmamoğlu, CHP’lileri 1930 yılındaki fotoğrafla uyardı: Çekidüzen vermek zorundayız İmamoğlu, CHP'lileri 1930 yılındaki fotoğrafla uyardı: Çekidüzen vermek zorundayız
17:13 Paralarını alamayan işçiler inşaatın malzemelerini aşağı attı Paralarını alamayan işçiler inşaatın malzemelerini aşağı attı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2024 05:15:29. #1.11#
SON DAKİKA: Bodrum'da Üretilen 42 Metrelik Tekne Suya İndirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement