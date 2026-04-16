Bodrum\'da yazlık fideler üreticilere dağıtıldı

16.04.2026 16:48
Bodrum Belediyesi'nin düzenlediği "Üreten Bodrum Buluşması" kapsamında Bahçeyaka Fide Üretim ve Yerel Tohum Ar-Ge Merkezi'nde "Üreticiyle Tarım Sohbetleri" yapılırken, 2026 yılı yazlık sebze fideleri üreticilere dağıtıldı. Program kapsamında aynı gün Etrim Garaova Tarım Parkı'nda "Agro Bodrum Rotası"nın lansmanı da gerçekleştirildi.

Bodrum Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından Bahçeyaka Fide Üretim ve Yerel Tohum Ar-Ge Merkezi'nde düzenlenen Üreten Bodrum Buluşması'na Cumhuriyet Halk Partisi Kültür ve Turizm Politikaları Kurulu Başkanı ve İzmir Milletvekili Seda Kaya Ösen ile Tarım ve Orman Politikaları Kurulu Başkanı Sencer Solakoğlu, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Cumhuriyet Halk Partisi il ve ilçe başkanları ile yönetimi, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve birim müdürleri, sivil toplum kuruluşları, meslek odaları, mahalle muhtarları, basın mensupları ve çok sayıda yerel üretici katıldı. Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından açılış konuşmalarıyla devam etti.

Bu yıl yedincisi düzenlenen etkinlikte, 350 bin yazlık sebze fidesini üreticiye ücretsiz olarak dağıtacaklarını belirten Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, "Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Aras döneminde başlatılan üreticilere ücretsiz yazlık sebze fidesi dağıtımı, bizim görev süremizde de artarak devam etti. 2024 yılında 144 bin, 2025 yılında 250 bin ve 2026 yılında 350 bin fideye ulaşmış bulunuyoruz. Bugün burada; bağına, bahçesine, üretimine, meyvesine, sebzesine ve geçmişten gelen mirasına sahip çıkan tüm değerli köylülerimizin ve çiftçilerimizin önünde saygıyla eğiliyorum" dedi.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, gerçekleştirilen buluşmaya ilişkin yaptığı konuşmada, yerel yönetimler olarak tarıma ve üreticiye destek vermeye devam edeceklerini vurguladı. Ayrıca, bu buluşmayla tarım politikalarına yönelik bakış açılarının ortaya koyulacağını ifade etti.

Cumhuriyet Halk Partisi Kültür ve Turizm Politikaları Kurulu Başkanı ve İzmir Milletvekili Seda Kaya Ösen konuşmasında tüm Türkiye'ye yayılabilecek nitelikte çok güzel bir örneğe hep birlikte şahitlik edeceklerini belirterek, "Rota çalışmalarımız ile yerel değerleri turizmle buluşturmayı; kültür ile turizmi bütünleştirerek yerel halkı bu sürecin aktif bir paydaşı haline getirmeyi hedefliyoruz. Aynı zamanda turizm gelirini tabana yayacak modeller üzerinde çalışıyoruz" dedi.

Konuşmaların ardından Cumhuriyet Halk Partisi Tarım ve Orman Politikaları Kurulu Başkanı Sencer Solakoğlu, toprak ıslahının öneminden, ülkemizde uygulanan tarım politikalarına geniş bir çerçevede uygulanabilir tarım teknikleri ile ilgili bilgiler verdi. Ardından üreticilerle soru cevap etkinliğine geçildi. Program fide dağıtımı ile devam etti.

Bodrum Ticaret Odası, Bodrum Belediyesi ve Bodrum Kaymakamlığı iş birliğinde Etrim Garaova Tarım Parkı'nda gerçekleştirilen "Agro Bodrum Rotası Lansmanı"nda; turizm sezonunun 3 aydan 9-10 aya çıkarılmasına yönelik çalışmalar ele alındı. Bu kapsamda agro turizm, tarih, kültür ve doğal değerleri öne çıkaran yeni gezi rotaları değerlendirildi.

BODTO meclis üyesi Toros Demirdöven gerçekleştirdiği konuşmasında, "Hayata geçirdiğimiz Agro Bodrum Rotası Projesi, bölgemizin kırsal zenginliklerini, yerel üretimini ve gastronomik değerini sürdürülebilir bir anlayışla geleceğe taşımayı hedeflemektedir. Bu proje sadece bir turizm rotası değil, aynı zamanda üreticinin emeğini görünür kılan, yerel kalkınmayı destekleyen ve doğaya uyumlu bir yaşam biçimini teşvik eden bütüncül bir yaklaşımdır" dedi.

Başkan Mandalinci, çalışmalar ile ilgili, "Agro Bodrum Rotasıyla ziyaretçilerin sadece sahilleri ve turizm bölgelerini görmekle kalmayıp, Bodrum'un kırsalındaki halıcılık, arıcılık, bal, zeytin ve diğer tarımsal faaliyetlerin yapıldığı alanları da yerinde görmelerini ve deneyimlemelerini hedefliyoruz. Amacımız, hikayeyi çeşitlendirerek ziyaretçilerin memnuniyetini artırmak ve beklentilerine en doğru şekilde karşılık vererek turizmden aldığımız payı büyütmek." ifadelerini kullanırken, İzmir Milletvekili Seda Kaya Ösen de Türkiye'nin turizm dinamikleri ve turizm politikaları üzerine aktarımlarda bulundu.

Ardından Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Ercan Pehlivan tarafından yapılan Agro Bodrum Rotası lansmanında; tarım ve turizmin entegrasyonu, deneyim odaklı yeni turizm modeli detaylı şekilde ele alındı. Bu çalışmayla Bodrum'un az bilinen kırsal yönü tanıtılması, mevcut üreticilerin desteklenerek görünür hale getirilmesi hedefleniyor.

Lansmanın ardından tüm katılımcılara Agro Bodrum Rotası içeriğini anlatan pasaportlar dağıtıldı. Etkinlikte ayrıca "Nasıl Bir Turizm İstiyoruz?" başlıklı yapay zeka videosu ile belediye tarafından düzenlenen Kültür ve Doğa Yürüyüşleri videosu izletildi.

Programın sonunda, Gençlik Tarım Kampı Projesi kapsamında öğrencileri işletmelerinde ücretsiz ağırlayarak Bodrum'un tanıtımına ve kırsal kalkınmaya katkı sunan yerel işletmecilere plaket takdim edildi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

