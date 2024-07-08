Bodrum'da Yerli Turist Azalırken Yabancı Turist Arttı - Son Dakika
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Ekonomi

Bodrum'da Yerli Turist Azalırken Yabancı Turist Arttı

Bodrum\'da Yerli Turist Azalırken Yabancı Turist Arttı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bu yıl yerli turistte azalma, yabancı turistte ise artış görüldü. Turizm sezonunun açılmasının ardından Bodrum yine birçok turizm kentinden önde olduğu görüldü. Yerli turistte azalmanın hissedildiği ilçede yabancı turist sayısında artış gözlendi.

08.07.2024 14:24  Güncelleme: 14:26
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Turizm cenneti Muğla'nın Bodrum ilçesinde bu yıl yerli turistte azalma, yabancı turistte ise artış görüldü.

Turizm sezonunun açılmasının ardından Bodrum yine birçok turizm kentinden önde olduğu görüldü. Yerli turistte azalmanın hissedildiği ilçede yabancı turist sayısında artış gözlendi. Pahalılık konusunda her bütçeye göre bölge bölge ayrılan Bodrum'da fiyatlar bazı yerlerde dudak uçuklatsa da bazı bölgelerde, belediye kafelerinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na işletmelerde fiyatların uygun olduğu görüldü.

Bodrum Otelciler Derneği Başkan Yardımcısı Alişir Şahin yerli turistte bir düşüş olduğunu ifade ederek, "Sezon Kurban Bayramı ile beraber erken başlamış oldu. Bizler de bayramla beraber sezonun tam anlamıyla başladığını düşündük, herkes böyle düşündü. Tam sezon başladı diyemeyiz belki de, şu anda sezon biraz gecikmeli gidiyor. Bu konuda yanlış bilgilerle yanlış haberlerde olabiliyor. Gecen gün antik tiyatro konserinde 8 bilet satıldığı için konser iptal oldu haberi doğru bir haber değildi. Öyle bir konser antik tiyatroda iptal edilmedi. 5 Temmu'zdan itibaren antik tiyatroda konserler başladı ve devam edecek. İç pazarda bir daralma olduğu doğrudur, bunu kabul ediyoruz. Bu da enflasyona bağlı olarak böyle. Bodrum algı anlamında çok pahalı haberleri de özellikle iç pazarda orta ölçekli ve daha butik otellerimizde bir daralma söz konusu oldu. Bodrum çok pahalı imajı yanlış ve turizme zarar veriyor. Bodrum'da her bütçeye göre tatil imkanı var. Bodrum'da 7 tane Bodrum var bunlar; Bitez, Ortakent, Akyarlar, Yalıçiftlik başka bir bölge Torba, Türkbükü ve Yalıkavak ise başka bir bölge. Bodrum her bütçeye göre tatil imkanı sunan bir yer. Bodrum'da denize girmek pahalı haberleri genel anlamda çıkıyor. Bodrum'da belediye kafeler de var, Turizm Bakanlığı'nın tesisleri de var, buralarda daha ekonomik olarak çok uygun fiyatlara hatta para ödemeden denize de girebiliyorsunuz. Otellerimizin doluluk anlamında bayramdan sonra bir daralma olduğu için dış pazarda yüzde 13'lük bir artış, iç pazarda ise yüzde 20'ye kadar bir düşüş var. Bu durum tatilciler için bir fırsat. Erken rezervasyon yapmayan misafirlerimiz bu boşluktan faydalanarak tüm otellerimizde konaklayabilir. Tatil planlarını ertelemek yerine otellerdeki kampanyaları fırsata çevirip tatile gelebilirler" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Bodrum'da Yerli Turist Azalırken Yabancı Turist Arttı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bodrum'da Yerli Turist Azalırken Yabancı Turist Arttı - Son Dakika
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