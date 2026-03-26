Bodrum'da turizm sezonu öncesi dev buluşma: Hotel Show kapılarını açtı
Bodrum'da turizm sezonu öncesi dev buluşma: Hotel Show kapılarını açtı

26.03.2026 20:34  Güncelleme: 20:37
Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen Bodrum Hotel Show 2026, turizm sezonu öncesi sektörün nabzını tutan önemli bir organizasyon olarak başladı. Fuara yaklaşık 60 firma ve 300'ün üzerinde marka katılırken, 5 bin ziyaretçi bekleniyor.

Gıda ve içecekten konaklamaya, teknik ekipmanlardan ağırlama çözümlerine kadar geniş bir alanda ürün ve hizmetlerin sergilendiği fuarda yaklaşık 60 firma, 300'ün üzerinde markayla yer aldı. Bodrum Belediyesi ve Bodrum Otelciler Derneği başta olmak üzere çeşitli sivil toplum kuruluşlarının destek verdiği organizasyonda sektör temsilcileri, yeni iş birlikleri için temaslarda bulundu. Herodot Kültür Merkezi'nde düzenlenen açılış törenine Bodrum Kaymakamı Ali Sırmalı, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, BODER Başkanı Ömer Faruk Dengiz ve çok sayıda davetli katıldı. Açılışın ardından protokol üyeleri stantları gezerek, katılımcılardan bilgi aldı. Söyleşi programları ve şef gösterimleriyle de dikkat çeken fuarın 28 Mart'a kadar ziyaretçilerini ağırlayacağı bildirildi.

5 bin ziyaretçi bekleniyor

Açılışta konuşan Bodrum Kaymakamı Ali Sırmalı, turizm sektörünün sürekli yenilik gerektirdiğini belirterek, bu tür organizasyonların teknolojik gelişmelerin sektöre entegrasyonunda önemli rol oynadığını ifade etti.

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci ise ilçede turizmin tüm zorluklara rağmen güçlü şekilde sürdüğünü belirterek, fuarın yüksek katılımla gerçekleşeceğini söyledi.

BODER Başkanı Ömer Faruk Dengiz, organizasyonun her yıl büyüdüğünü vurgulayarak, fuarın genişleyen alanıyla birlikte Bodrum'un en kapsamlı turizm buluşmalarından biri haline geldiğini kaydetti. Dengiz, çevre turizm merkezlerinden de katılımın olduğunu belirterek, fuara yaklaşık 5 bin ziyaretçinin beklendiğini açıkladı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

