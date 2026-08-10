Bodrum Kat Esnafının Mağduriyeti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bodrum Kat Esnafının Mağduriyeti

Bodrum Kat Esnafının Mağduriyeti
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Deprem sonrası bodrum kat esnafı, kura hakkından mahrum kaldı. Adil çözüm talep ediliyor.

Deprem öncesinde bodrum katlarda faaliyet gösteren ve kuraya dahil edilmeyen esnafın sesi olan Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, yaklaşık 150 esnafın yeniden ticaret hayatına dönmesi için gerçekçi ve hakkaniyetli bir çözüm üretilmesi çağrısında bulundu.

6 Şubat depremlerinin ardından yeniden inşa edilen işyerlerinde hak sahiplerine yönelik kura ve teslim süreçleri devam ederken, deprem öncesinde bodrum katlarda faaliyet gösteren işletmelerin durumu yeni bir mağduriyet oluşturdu. Deprem öncesinde bodrum katlarda işyeri bulunan yaklaşık 150 esnafa yeni işyerleri için kura hakkı tanınmadı. Bu işletmelere, işyeri karşılığında belirli miktarda ödeme yapılması teklif edilirken, teklif edilen bedellerin mevcut piyasa şartlarında bir yıllık işyeri kirasını dahi karşılamadığı belirtiliyor.

"Bodrum kattaki işletme de bu şehrin ticaretinin parçasıdır"

Konuyla ilgili açıklama yapan Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, "Son günlerde saha ziyaretlerimizde bizlere iletilen sorunların başında deprem öncesi bodrum katta işyeri bulunan esnafların mağduriyeti geliyor. Deprem öncesinde bodrum katta faaliyet gösteren esnafımız bugün adeta yok sayılıyor. Oysa bu işletmelerimizin tamamı depremden önce Malatya'nın ticari hayatının bir parçasıydı. Babadan dededen beri esnaflık yapan, vergisini ödeyen, istihdam sağlayan, üretim yapan ve şehrin ekonomisine katkı sunan işletmelerimizdi. Deprem nedeniyle zaten işyerlerini kaybettiler, şimdi bir de yeni işyeri kura sürecinin dışında bırakılmaları kabul edilebilir değil. Bodrum kat dükkan sahiplerine işyerleri yerine para ödenmesi teklif ediliyor. Ancak konuşulan rakamlar, bugün Malatya'da bir işyerinin bir yıllık kira bedelini dahi karşılamıyor. Bu işletmelerimizin yeniden ticaret hayatına dönmesi için gerçekçi ve hakkaniyetli bir çözüm üretilmelidir" dedi.

"Depremde kaybettiler, yeniden inşada kaybetmesinler"

Başkan Sadıkoğlu, "Bizim talebimiz çok açık, depremde işyerini kaybeden esnafımız, yeniden yapılanma sürecinde de kaybedilmesin. Yeni Malatya'yı inşa ederken yeni mağduriyetler oluşturulmamalı. Kura sürecinin dışında kalan bodrum kat esnafımızın durumu yeniden değerlendirilmeli, kendilerine adil ve uygulanabilir bir çözüm sunulmalıdır. Şehirleri binalar ayağa kaldırır ama şehir ekonomisini esnaf ve tüccar ayağa kaldırır. Dolayısıyla ticaretin yeniden canlanmasını istiyorsak, depremden etkilenen hiçbir işletmemizi geride bırakmamalıyız" ifadelerini kullandı.

"Takipçisi olacağız"

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası olarak konunun takipçisi olacaklarını belirten Başkan Sadıkoğlu, bodrum kat işletme sahiplerinin taleplerinin ilgili bakanlıklara ve kurumlara resmi yazıyla aktardıklarını ifade ederek, sürecin takipçisi olacaklarını söyledi.

Kaynak: İHA

Ekonomi, Deprem, Bodrum, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bodrum Kat Esnafının Mağduriyeti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kırtasiyeyi bastılar, sahibine tekme tokat saldırdılar Kırtasiyeyi bastılar, sahibine tekme tokat saldırdılar
Fatih’te polise bıçakla saldırı kamerada ayağından vurularak yakalandı Fatih'te polise bıçakla saldırı kamerada; ayağından vurularak yakalandı
Sakarya’da “pes” dedirten iş ilanı İstenen şartlar arasında yok yok Sakarya’da “pes” dedirten iş ilanı! İstenen şartlar arasında yok yok
Dursun Özbek 2 transferi bitirdi Okan Buruk aralarından birini seçecek Dursun Özbek 2 transferi bitirdi! Okan Buruk aralarından birini seçecek
Trabzonspor’da Salah çılgınlığı: Kulüp tarihinin rekoru kırıldı Trabzonspor'da Salah çılgınlığı: Kulüp tarihinin rekoru kırıldı
Messi’nin acı günü: Güçlükle ayakta durarak babasını son yolculuğuna uğurladı Messi'nin acı günü: Güçlükle ayakta durarak babasını son yolculuğuna uğurladı

17:10
Etimesgut Belediyesi’nde başkanvekili belli oldu
Etimesgut Belediyesi'nde başkanvekili belli oldu
16:12
Güney Amerika ülkesinde 7.4 büyüklüğünde deprem Tsunami uyarısı verildi
Güney Amerika ülkesinde 7.4 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı verildi
16:01
İstanbul’a geliyor İşte Fenerbahçe’nin yeni forveti
İstanbul'a geliyor! İşte Fenerbahçe'nin yeni forveti
15:08
Özgür Özel kürsüde Yeni Parti “çerçeve yasa“ için kararını verdi
Özgür Özel kürsüde! Yeni Parti "çerçeve yasa" için kararını verdi
14:54
DEM Partili Tuncer Bakırhan Kürtçe özlü sözle “Terörsüz Türkiye“ yasasını anlattı
DEM Partili Tuncer Bakırhan Kürtçe özlü sözle "Terörsüz Türkiye" yasasını anlattı
13:52
Müsavat Dervişoğlu: Terörsüz Türkiye yasasına hayır diyeceğiz
Müsavat Dervişoğlu: Terörsüz Türkiye yasasına hayır diyeceğiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.08.2026 19:46:00. #7.13#
SON DAKİKA: Bodrum Kat Esnafının Mağduriyeti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.