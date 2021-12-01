Üye Girişi
Bodrum'la Montenegro arasından dostluk köprüsü kuruldu - Son Dakika

Bodrum'la Montenegro arasından dostluk köprüsü kuruldu

01.12.2021 09:33
Bodrum'la Montenegro arasından dostluk köprüsü kuruldu

Muğla'nın Bodrum ilçe protokolü Montenegro'ya nezaket ziyaretinde bulundu.

Muğla'nın Bodrum ilçe protokolü Montenegro'ya nezaket ziyaretinde bulundu. Bodrum'dan Montenegro'ya giden heyet, Montenegro Başbakan Yardımcısı Dritan Abazovic, Tarım Orman ve Su Yönetimi Bakanı Aleksandar Stijovic, Ekonomi ve Kalkınma Bakanı Jakov Milatovic, Ekoloji Mekansal Planlama ve Şehircilik Bakanı Ratko Mitrovic görüştü.

Geçtiğimiz ay Bodrum'a iş insanı Bülent Kaya ile birlikte gelen Montenegro heyeti ilçede bir takım ziyaretlerde bulunmuş ve kardeş şehir olmaları için ilk adımı atmışlardı. Ardından Montenegro heyeti Bodrum protokolünü ağırlamak için hazırlıklarda bulundu. Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum Ticaret Odası Başkan vekili İbrahim Akkaya BODER Başkanı Ömer Dengiz, Azka Grup yönetim kurulu Başkanı Bülent Kaya ve iş adamalarından oluşan heyet önceki gün Montenegro'ya nezaket ziyaretinde bulundu. Budva Heyeti, Bodrum'dan gelen delegasyonu Podgorisa Havalimanın da çiçeklerle karşıladı. Heyet Montenegro da kıyıların yönetiminden sorumlu otorite olan "Morsko Dobro" yu ziyaret etti. Budvarski Riviera yı ziyareti sonrasında Budva şehrindeki Academia Başkanı Aleksandar Frenata bir araya geldi. Heyet Montenegro'lu iş kadını Nadja Lukoviç birlikte turizm yetkilileriyle buluştu.

Ziyaretin ilk günü Tarım Orman ve Su Yönetimi Bakanı Aleksandar Stijovic, ve Budva Parlemento Başkanı Krsto Radovic Bodrum'dan gelen heyetle bir araya geldi. Başkent Podgorisa da ki Parlemeneto da Parti Genel Başkanı Marko Mılacic ve milletvekilleri ile bir araya gelen Kaymakam Bayar, Başkan Aras, İş insanı Bülent Kaya ve heyet Bodrum ve Montenegro arasındaki kardeş şehir projesini konuşarak Montenegro ile Bodrum arasındaki ticaret ilişkileri masaya yatırıldı.

Görüşmeler arasından heyet Montenegro'nun Başkenti olan Podgorisa da ki Türk büyükelçiliği ziyaret edilerek, Türkiye Cumhuriyeti'nin Montenegro Büyükelçisi Songül Ozan'ı da ziyaret edildi. Avrupa'nın en büyük tek parça üzüm bağına sahip ve ülkenin en büyük şirketi olan Plantaze'de Ekoloji Mekansal Planlama giden heyete, Şehircilik Bakanı Ratko Mitrovic ve Tarım, Orman ve Su İşleri Bakanın da bulunduğu davete katılındı.

Başbakan yardımcısı Bodrum heyetiyle buluştu

Montenegro Başbakan Yardımcısı Dritan Abazovic, Ekonomi ve Turizm Bakanı ile Tarım, Orman ve Su İşleri Bakanı Aleksandar Stijovic katıldığı öğle yemeğinde Bodrum Heyetiyle bir araya geldi. Oldukça olumlu geçen görüşmelerin ardından Bodrum heyeti Bodrum'dan getirdikleri hediyeleri taktim etti. Montenegro Başbakan Yardımcısı Dritan Abazovic Bodrum'la Montenegro arasından köprü kuran İş insanı Bülent Kaya'ya teşekkürlerini sundu.

Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum Ticaret Odası Başkan vekili İbrahim Akkaya ve Azka gurup Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Kaya, Akdeniz Havzasının en eski Belediyelerinden biri olan Petrovac'ta Budva Parlemento Başkanı Krsto Radovic, Budva Parlemento Üyesi Luka Lijesevic ve diğer üyeleri ile bir araya gelindi. Ziyaretlerin ardından kapalı olan dünyaca ünlü Sveti Stevan adası ve Milocer ziyaret eden heyet Tivat şehrinde bulunan Porto Montenegro ve Kotor şehrinin Old Town u gezdi. Ülkenin önemli yat üretim tesislerinden biri olan Navar Yatçılık ta görüşmelerde bulunuldu. Bodrum ve Montenegro arasından ticari bir iş birliği yapmak için ilk adımlarını attı. 3 günlük ziyaret, Budva'nın en büyük oteli olan Hotel Splendid te folklor gösterisi, canlı müzik ve başta turizm olmak üzere çeşitli sektörlerdeki yatırım fırsatlarının anlatıldığı Gala yemeği ile son buldu.

Oldukça olumlu geçe görüşmelerin ardından Bodrum'a dönen heyet Montenegro ile kardeş şehir olacaklarını açıkladı. Montenegro ile Bodrum arasında köprü kuran İş insanı Bülent Kaya çok olumlu görüşmeler olduğunu ifade ederek "hem ticari, hem de gönülden bir ilişki kurduk. Çok olumlu görüşmeler oldu" dedi.

2500 yıllık geçmişiyle Adriyatik Denizi kıyısındaki en eski yerleşim yerlerinden biri olan Karadağ'ın sahil şehri Budva ile 3 bin 500 yıllık geçmişe sahip Bodrum arasında karşılıklı gerçekleştirilebilecek kültür, sanat ve turizm faaliyetlerinin konuşulduğu görüşmelerin olumlu geçtiğini belirten Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, ziyaretlerin geneliyle ilgili şunları söyledi; "Kıyı yönetiminden sorumlu kamu şirketi Morsko Dobro'ya yaptığımız ziyarette, Morsko Dobro Müdürü Mladen Mikijelj ve ekibinin katıldığı toplantıda sahillerimizde yaşanan ortak sorunlar ve bunların çözüm önerilerine yönelik alternatif fikirleri konuştuk. Aynı gün gerçekleştirdiğimiz diğer ziyarette ise HTP Budvanska Riviera isimli şirkette, Yönetim Kurulu Başkanı Miomir Pejovic ve ekibinden devlet ve özel sektör işbirliğinin oteller kanadında nasıl işlediği hakkında bilgiler edindik. Boder Başkanımız Ömer Faruk Dengiz bu ziyaret sırasında Bodrum'daki otellerimiz hakkında şirket yöneticilerine bilgiler sundu. Academy of Knowledge (Bilgi Enstitüsü) ziyaretinde ise Yönetim Kurulu Başkanı Aleksandar Franeta ve Academy of Knowledge Müdürü Valentina Bellinger ile turizmde nitelikli personel konusu başta olmak üzere turizm konularında ortak hayata geçirebileceğimiz faaliyetleri görüştük. Karadağ Parlamentosu ziyaretinde ise meclis üyelerinin ilgisiyle karşılandık. İki ülke arasındaki yakın ilişkilerin iki turizm kenti arasında kurulacak dostluk köprüsünde önemli rol alacağını belirten meclis üyeleri, Bodrum ve Budva'nın her konuda işbirliği içerisinde bulunmasının ve kardeş şehir olmanın önemine dikkat çektiler. ve son olarak Bodrum aşığı sevgili dostumuz Budva Belediye Meclis Başkanı Krsto Rodovic ve meclis üyelerine bizleri ağırladıkları için çok teşekkür ediyorum. Bodrum'a geldiklerinde başlattığımız iyi niyet anlaşması ile kardeş şehir olma yolundaki çalışmalarımıza ara vermeden devam edeceğiz" şeklinde konuştu. - MUĞLA

Bodrum'la Montenegro arasından dostluk köprüsü kuruldu
Bodrum'la Montenegro arasından dostluk köprüsü kuruldu
Bodrum'la Montenegro arasından dostluk köprüsü kuruldu
Bodrum'la Montenegro arasından dostluk köprüsü kuruldu
Bodrum'la Montenegro arasından dostluk köprüsü kuruldu

Başbakan Yardımcısı, Bülent Kaya, Turizm, Bodrum, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Bodrum'la Montenegro arasından dostluk köprüsü kuruldu - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

30'lu yumurtanın fiyatı 45 lira oldu! Üreticilere göre zammın nedeni maliyetler! 10:43 30'lu yumurtanın fiyatı 45 lira oldu! Üreticilere göre zammın nedeni maliyetler! Sosyal medya bu itirafla çalkalanıyor! Yanlışlıkla karısının annesiyle cinsel ilişkiye girdi 10:37 Sosyal medya bu itirafla çalkalanıyor! Yanlışlıkla karısının annesiyle cinsel ilişkiye girdi Merkez Bankası, merak edilen 128 milyar doların nereye gittiğini açıkladı! 10:13 Merkez Bankası, merak edilen 128 milyar doların nereye gittiğini açıkladı! Asgari ücret görüşmeleri bugün saat 14.00'te başlıyor! İşte masaya yatırılan rakam 09:53 Asgari ücret görüşmeleri bugün saat 14.00'te başlıyor! İşte masaya yatırılan rakam Kılıçdaroğlu, Devlet Bahçeli'nin Mansur Yavaş'a yönelik tehdidiyle ilgili konuştu: Akıl alır gibi değil 09:50 Kılıçdaroğlu, Devlet Bahçeli'nin Mansur Yavaş'a yönelik tehdidiyle ilgili konuştu: Akıl alır gibi değil Başak Cengiz'in katili ile Müslüme'nin dedesi tek kişilik odalarda kalıyor! Havalandırmaya bile ayrı ayrı çıkarıyorlar 09:27 Başak Cengiz'in katili ile Müslüme'nin dedesi tek kişilik odalarda kalıyor! Havalandırmaya bile ayrı ayrı çıkarıyorlar
Hakan Akkaya'nın defilesine katılan Buket Aydın, cesur göğüs dekoltesiyle mest etti 08:08 Hakan Akkaya'nın defilesine katılan Buket Aydın, cesur göğüs dekoltesiyle mest etti Son Dakika: 07:30 Son Dakika: "Asgari ücretle ilgili sizden babayiğitlik bekleniyor" sözlerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan heyecanlandıran yanıt

Son Dakika Haberleri
10:44 Gaziantep'te 2 aylık bebeğini öldüresiye döven cani babanın ifadesi ortaya çıktı
10:43 30'lu yumurtanın fiyatı 45 lira oldu! Üreticilere göre zammın nedeni maliyetler!
10:38 Sadakatsiz dizisinde büyük savaş başlıyor! Kazanan kim olacak?
10:25 Kemal Kılıçdaroğlu'ndan "Cumhurbaşkanı olursanız doları nasıl düşüreceksiniz?" sorusuna cevap
10:24 Yargı'da herkes kendi çirkinlikleriyle yüzleşecek mi?
10:22 Leyla Süleymanova, boksör Sinan Ulutürk'e boşanma davası açtı!
10:19 Kurtlar Vadisi sevenlerini heyecanlandıran soru! Oktay Kaynarca, Süleyman Çakır'a yeniden mi hayat verecek?
10:16 Mardin'de yeni bir böcek türüne eski Tarım Bakanı İyriboz'un adını verdiler
10:04 Yeniçağ yazarından "siyasi suikast" uyarısı: CHP mitingine suikast düzenlenebilir
10:01 İstanbul'da korkutan görüntü! Dev dalgalar park halindeki aracı böyle içine çekti
Gaziantep'te 2 aylık bebeğini öldüresiye döven cani babanın ifadesi ortaya çıktı Gaziantep'te 2 aylık bebeğini öldüresiye döven cani babanın ifadesi ortaya çıktı         
10:45
Sadakatsiz dizisinde büyük savaş başlıyor! Kazanan kim olacak? Sadakatsiz dizisinde büyük savaş başlıyor! Kazanan kim olacak?         
10:38
Kurtlar Vadisi sevenlerini heyecanlandıran soru! Oktay Kaynarca, Süleyman Çakır'a yeniden mi hayat verecek? Kurtlar Vadisi sevenlerini heyecanlandıran soru! Oktay Kaynarca, Süleyman Çakır'a yeniden mi hayat verecek?         
10:20
İstanbul'da korkutan görüntü! Dev dalgalar park halindeki aracı böyle içine çekti İstanbul'da korkutan görüntü! Dev dalgalar park halindeki aracı böyle içine çekti         
10:01
İstanbul'da şüpheli olay! Lüks semtteki otel odasında ölü olarak bulundu İstanbul'da şüpheli olay! Lüks semtteki otel odasında ölü olarak bulundu         
09:53
Kazdıkları kuyudan çıkamayan definecilere jandarma yardım etti! Kazdıkları kuyudan çıkamayan definecilere jandarma yardım etti!         
09:30
Mersin Büyükşehir meclis toplantısında yaşanan tartışma gündem oldu: Buranın horozu sen misin? Mersin Büyükşehir meclis toplantısında yaşanan tartışma gündem oldu: Buranın horozu sen misin?         
08:46
BioNTech şirketinin kurucuları Uğur Şahin ve Özlem Türeci: Omicron varyantı nedeniyle herhangi bir korku duymaya gerek yok BioNTech şirketinin kurucuları Uğur Şahin ve Özlem Türeci: Omicron varyantı nedeniyle herhangi bir korku duymaya gerek yok         
08:06
Son Dakika: AK Parti MYK'dan asgari ücret duyurusu: Bize iletilen her mesajı alıyoruz Son Dakika: AK Parti MYK'dan asgari ücret duyurusu: Bize iletilen her mesajı alıyoruz         
17:56
Babasını öldüren amcasından şikayetçi olmadı! Sözleri yaşanan olaydan daha vahim Babasını öldüren amcasından şikayetçi olmadı! Sözleri yaşanan olaydan daha vahim         
17:39
F-35 uçağı havalanamadan denize düştü F-35 uçağı havalanamadan denize düştü         
15:19
Kılıçdaroğlu: Bu 5 maddeyi yerine getir, her türlü desteği vereceğiz Kılıçdaroğlu: Bu 5 maddeyi yerine getir, her türlü desteği vereceğiz         
14:51
Burçin Birben: Ebru Gündeş'in okuduğu Saygılarımla şarkısını iblise yazdım Burçin Birben: Ebru Gündeş'in okuduğu Saygılarımla şarkısını iblise yazdım         
14:40
Ballon d'Or'da Cristiano Ronaldo için bir ilk yaşandı Ballon d'Or'da Cristiano Ronaldo için bir ilk yaşandı         
14:28
Son Dakika! Gaziantep'te 3 aylık bebeğini öldüresiye döven baba Yunus Göç tutuklandı Son Dakika! Gaziantep'te 3 aylık bebeğini öldüresiye döven baba Yunus Göç tutuklandı         
14:25
Sosyal medyada gündem olan video: Köprüye ateist girip Müslüman çıktım Sosyal medyada gündem olan video: Köprüye ateist girip Müslüman çıktım         
14:09
Zorla uyuşturucu içirdiği çocukları istismar etti! Kalabalıktan dayak yedi Zorla uyuşturucu içirdiği çocukları istismar etti! Kalabalıktan dayak yedi         
14:01
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.12.2021 10:53:35. #1.11#
SON DAKİKA: Bodrum'la Montenegro arasından dostluk köprüsü kuruldu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement