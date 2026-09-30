Bodrum Limanı\'na yanaşan AIDAblu kruvaziyeri 2 bin 243 turist getirdi

Bodrum Limanı'na yanaşan AIDAblu kruvaziyeri 2 bin 243 turist getirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Rodos Limanı'ndan gelen İtalya bayraklı AIDAblu adlı kruvaziyer, Muğla'nın Bodrum ilçesine 2 bin 243 turist getirdi. Gemide çoğu Alman 2 bin 243 yolcu ile 641 personel bulunduğu belirtildi; turistler ilçenin tarihi ve turistik yerlerini ziyaret etti.
Muğla'nın Bodrum ilçesine "AIDAblu" adlı kruvaziyer, 2 bin 243 turist getirdi.
Rodos Limanı'ndan gelen İtalya bayraklı 253 metre uzunluğundaki yolcu gemisi, Bodrum Limanı'na yanaştırıldı.
Gemide çoğu Alman 2 bin 243 yolcu ile 641 personel bulunduğu belirtildi. Turistler, ilçenin tarihi ve turistik yerlerini ziyaret etti.
Geminin sonraki durağının Heraklion Limanı olacağı öğrenildi.
Kaynak: AA
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