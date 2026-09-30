Bodrum Limanı\'na yanaşan AIDAblu kruvaziyeri 2 bin 243 turist getirdi

Muğla'nın Bodrum ilçesine "AIDAblu" adlı kruvaziyer, 2 bin 243 turist getirdi.

Rodos Limanı'ndan gelen İtalya bayraklı 253 metre uzunluğundaki yolcu gemisi, Bodrum Limanı'na yanaştırıldı.

Gemide çoğu Alman 2 bin 243 yolcu ile 641 personel bulunduğu belirtildi. Turistler, ilçenin tarihi ve turistik yerlerini ziyaret etti.

Geminin sonraki durağının Heraklion Limanı olacağı öğrenildi.