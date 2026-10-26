Bolat, 38,1 milyon tonluk üretimle Türkiye'nin Avrupa'da birinci olduğunu söyledi - Son Dakika
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Bolat, 38,1 milyon tonluk üretimle Türkiye'nin Avrupa'da birinci olduğunu söyledi

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Bolat, 38,1 milyon tonluk üretimle Türkiye\'nin Avrupa\'da birinci olduğunu söyledi
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye'nin 2025 yılında 38,1 milyon ton ham çelik üretimiyle Avrupa'da birinci, dünyada yedinci sırada olduğunu açıkladı. Bolat, 17,1 milyar dolarlık çelik ihracatıyla Türkiye'nin dünyanın en büyük 10 çelik ihracatçısı arasında yer aldığını söyledi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "17,1 milyar dolarlık çelik ihracatımızla dünyanın en büyük 10 çelik ihracatçısı arasındayız. Türkiye çelik sektörü 2025 yılında 38,1 milyon tonluk ham çelik üretimi gerçekleştirmiş ve Avrupa'da 1'inci, dünyada da yedinci sırada yer almıştır" dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Çelik İhracatçıları Birliği (ÇİB) tarafından İstanbul'da düzenlenen Steel Networking Summit 2026'ya katıldı. Bolat, açılış konuşmasında çelik sektörünün stratejik önemini ve küresel ticarette artan korumacılık önlemlerinin ticaret ile yeşil dönüşüme etkilerini değerlendirdi. Türkiye'nin çelik sektöründeki konumuna ilişkin bilgi veren Bolat, 2025 yılında ülkede 38,1 milyon ton ham çelik üretildiğini kaydetti. Bolat, bu üretim miktarıyla Türkiye'nin Avrupa'da birinci, dünyada ise yedinci sırada yer aldığını vurguladı.

"Türkiye 38,1 milyon tonluk çelik üretimiyle Avrupa'da 1'inci"

Bakan Bolat, "Türkiye çelik sektörü 2025 yılında 38,1 milyon tonluk ham çelik üretimi gerçekleştirmiş ve Avrupa'da 1'inci, dünyada da yedinci sırada yer almıştır. İhracat olarak da dünyada beşinci, ithalatta da dünyada dördüncü ülke konumundadır. 2025 yılı itibariyle çelik sektörünün 615 milyar dolarlık bir dış ticareti bulunmaktadır" dedi.

"Türk çeliği 200'den fazla ülke ve bölgeye ulaşıyor"

Türk çeliğinin 200'den fazla ülke ve bölgeye ulaştığını belirten Bolat, "Çelik ihracatının yüzde 42,3'ü Avrupa Birliği ülkelerine gerçekleştiriliyor. Bu tablo, sektörün uluslararası kalite standartlarına uyumunu ve Avrupa sanayisiyle bütünleşmiş üretim gücünü ortaya koyuyor. Küresel tedarik zincirlerindeki güçlü konum pekiştiriliyor" dedi.

Ticaret Bakanlığının sektöre yönelik desteklerine değinen Bolat, "Küresel tedarik zincirlerine entegrasyon amacıyla desteklenen 269 projenin 39'u çelik sektörüne ait. Responsible Programı kapsamında desteklenen 219 firmanın 38'i ise çelik sektöründe faaliyet gösteriyor" diye konuştu.

Küresel ticarette korumacı politikaların arttığına dikkat çeken Bolat, "Türk çelik sektörünün uluslararası pazarlardaki haklarını korumak ve ihracatçıların önünü açmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Avrupa Birliği ile temaslarda sektörün pazara erişimini, mevcut ticari haklarını ve adil rekabet koşullarını gündeme getiriyoruz. Sanayinin rekabet gücünü korurken yeşil dönüşümü de destekliyoruz" ifadelerini kullandı.

"Daha güçlü üretim, daha yüksek ihracat, daha rekabetçi bir sanayi hedefliyoruz"

Üretimde küresel standartlara uyum ve katma değerli üretim kapasitesinin geliştirilmesi için çalıştıklarını belirten Bolat, "Hedefimiz daha güçlü üretim, daha yüksek ihracat, daha rekabetçi bir sanayi ve küresel ticarette daha güçlü bir Türkiye" açıklamasında bulundu.

Kaynak: İHA
Ticaret BakanıHamster CoinÖmer BolatTürkiyeEkonomiGüncelSon Dakika

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