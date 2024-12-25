Bolu\'da Hindi Üretimi Artıyor

Ekonomi

Türkiye'nin hindi ihtiyacının yüzde 30'unu karşılayan Bolu'da, özel çiftliklerde özenle yetiştirilen hindiler, tüketicilerin sofralarına ulaşmaya hazırlanıyor. Üretim çiftliklerinde özenle yetiştirilen ve ortalama 7-8 kilogram ağırlığında olan hindiler, hem besin değeri hem de lezzetiyle dikkat çekiyor.

Bolu'daki modern üretim tesislerinde yetiştirilen hindiler, hem sağlık hem de lezzet açısından sofraların vazgeçilmezi olmaya devam ediyor. Özel olarak bakılan ve ortalama 7-8 kilogram ağırlığında olan hindiler, sofralarda yer alması için kamyonlara yüklenerek kesimhaneye götürülüyor. Türkiye'nin hindi üretiminde yüzde 30'luk payıyla sektörde önemli yer edinen Bolu'nun hindileri, kilogram fiyatı 300 liradan alıcı buluyor.

"Bu yıl 150 bin hindi kesilecek"

Bolu'da bir hindi üretim tesisinin canlı üretim müdürü İskender Kesim, üretim süreçleri ve artan taleple ilgili bilgi verdi. Kesim, "Bu yıl 150 bin adet yılbaşı hindisi kesmeyi planladık. 30 Aralık'a kadar kesim işlemlerine devam edeceğiz. Normalde 11 kilogram dişi, 20 kilogram erkek hindi kesiyoruz fakat tüketicinin talebi doğrultusunda bu yıl 7,5 - 8 kilogram ağırlığındaki hindilerimizi kesime alıyoruz. Onların da karkas ağırlığı 4,5-5 kilogram oluyor. Bunu da yaklaşık 5 kişilik bir aile tüketebilir" dedi.

"Hindi etine rağbet her geçen gün artıyor"

Hindilerin yaklaşık 80-85 günde ideal ağırlığa ulaştığında kesildiği bilgisini de veren İskender Kesim, "Normal günlerde de kesimlerimizde artış var. Hindi etine rağbet her geçen gün artıyor. Hindi eti, besin değerleri açısından değerli ve lezzetli bir et. Protein değeri yüksek, kolesterol ve yağ oranı düşük. Bundan dolayı tüketicinin talebi arttığı için bizde kendi kapasitemizi artırıyoruz" ifadelerini kullandı. - BOLU