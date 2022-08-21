Mangal yasakları tavuk fiyatlarını düşürdü - Son Dakika
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Mangal yasakları tavuk fiyatlarını düşürdü

21.08.2022 15:09
Mangal yasakları tavuk fiyatlarını düşürdü

Bolu'da, mangal yasaklarıyla birlikte rağbetin azaldığı tavuk fiyatları düştü.

Bolu'da, mangal yasaklarıyla birlikte rağbetin azaldığı tavuk fiyatları düştü.

Türkiye'nin beyaz et ihtiyacının yüzde 25'inin karşılandığı Bolu'da, orman yangınları sebebiyle getirilen mangal yasakları yaz aylarında tüketimi en fazla olan tavuk fiyatlarını etkiledi. Piknikçilerin en çok tercih ettikleri beyaz et ürünü olan tavuğa olan rağbetin düşmesi fiyatları da düşürdü.

Beyaz et üreticisi Mustafa Aksoy, "Tavuk satışlarını yaz aylarında artması her zaman beklediğimiz olaydır. Çünkü tüketimin çoğunluğu mangalda gerçekleşiyor. İnsanlar günlük yemek yaptığında 100 gramla yetiniyorsa mangalda 250-300 gram yiyebilir. Satışları 3 kat artıran olay mangaldır. Mangalın yasaklanması tavuk satışını durdurdu. Bu da dolayısıyla fiyatlara yansıdı. Bizim sektörümüzde arz talep olayı birebir çalışır. Serbest piyasa tavukçuluk sektörünün olmazsa olmazıdır. Bu fiyatların düşmesine sebep oldu" dedi. - BOLU

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Kaynak: İHA

Türkiye, Bolu, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Mangal yasakları tavuk fiyatlarını düşürdü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mangal yasakları tavuk fiyatlarını düşürdü - Son Dakika
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