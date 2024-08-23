Bomba iddia! Mesai saatleri kamuda 35, özel sektörde ise 40 saate düşecek - Son Dakika
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Ekonomi

Bomba iddia! Mesai saatleri kamuda 35, özel sektörde ise 40 saate düşecek

Bomba iddia! Mesai saatleri kamuda 35, özel sektörde ise 40 saate düşecek

İş Kanunu'nda değişiklik için çalışmalarına hız veren hükümet, kamuda 'esnek çalışma' modelini 4 ayrı formülle masaya yatıracak. Milyonları ilgilendiren düzenleme neticesinde mesai saatlerinin kamuda 35, özel sektörde ise 40 saate düşeceği konuşuluyor.

23.08.2024 10:47
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Esnek çalışma ve mesai saatleriyle ilgili düzenleme bir süredir hükümetin gündeminde...Hafta sonu Ahlat'ta toplanacak olan Kabine toplantısında da konunun ele alınması bekleniyor. Peki yapılacak düzenleme sonucunda mesai saatleri için öngörülen süre ne kadar? Detaylar haberimizde...

4 AYRI FORMÜL ÜZERİNDE DURULUYOR

İş Kanunu'nda değişiklik yapılmasına ilişkin 4 ayrı formül üzerinde çalışılacağı öğrenildi. Buna göre çalışmaların; "Uzaktan çalışma modeli, Kısmi çalışma modeli, Değişken zamanlı çalışma modeli ve Akademik eğitim amaçlı çalışma modeli" başlıkları üzerinden gidileceği vurgulandı.

BELLİ MESLEK GRUPLARINI KAPSAYACAK

Esnek çalışma modelinin çağın mesleklerine göre uyarlanacağı, her meslek grubunu kapsamayacağı ifade ediliyor. Burada İş Kanunu'nun günümüz şartlarına göre yeniden şekilleneceği belirtilirken, değişik formüllerin de değerlendirileceği dile getiriliyor. Esnek çalışma modelinin örneğin bazı mühendislik dallarında, çağın mesleği haline gelen ve daha çok gençlerin alanı olan dijital alanların kullanıldığı meslek gruplarını kapsayacağı belirtiliyor.

KAMUDA 35, ÖZEL SEKTÖRDE 40

Konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmasa da; İş Kanunu'nda yapılacak düzenleme neticesinde kamuda çalışma saatinin 35'e, özel sektörde ise 40 saate indirileceği konuşuluyor.

İŞVERENLER BU DURUMA KARŞI

Mesai saatlerinin kısalması günlük ücret kavramını da gündeme getireceğinden özellikle imalat ve hizmet sektöründeki işverenler bu duruma pek sıcak bakmıyor.

MESAİ SAATLERİNDE SON DURUM

İş Kanunu'na göre kamuda çalışma süresi haftalık 40 saat, özel sektörde ise 45 saat... İşçi statüsünde çalışanlar için bu 45 saatlik çalışma süresinin üzerindeki her bir çalışma, fazla mesaiye girer ve ücretlendirilir. Ücretlendirme de, her bir saat fazla çalışma için verilecek ücretin yüzde 50 fazlası olarak uygulanır. Örneğin, bugün için saatlik asgari ücret 88.90 lira ve fazla çalışılan her bir saat için çalışana 133 lira ödenmelidir. Haftalık 45 saatlik çalışma süresi işçi ile işverenin anlaşması halinde bölünebilir. Bu süre 6 güne de bölünebilir, 3 güne de bölünebilir; daha farklı da bölünebilir, 24 saatlik vardiyalı da çalışılabilir. Ancak haftalık çalışma süresi aşılamaz. Sağlık hizmetleri gibi bazı meslek gruplarında farklı uygulamalar da olabilir.

DÜNYADA SON DURUM NE?

Türkiye'de, mesai saatleri Avrupa'ya göre daha uzun. Avrupa Birliği ülkelerinde ortalama haftalık çalışma süresi 36.4 saatlerde ve 35 saatlik çalışma süresine doğru da gidiyor. ABD'de ise 35-40 saat arasında değişiyor. Benzer şekilde Almanya'da da 35-40 saat arasında değişiyor, İngiltere'de ise 37.5 saat. Bizde de sendikalar her platformda ve toplu iş sözleşmelerinde 35 saati gündeme getiriyor.


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Son Dakika Ekonomi Bomba iddia! Mesai saatleri kamuda 35, özel sektörde ise 40 saate düşecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (36)

  • Haydar: Bence bizde 70 saat olsun biz bunu hakediyoruz. Zaten insan gibi yaşayamıyoruz insan gibi de çalışmayalım… 82 5 Yanıtla
    Selim Kayisi: Kamu cumartesi pazar çalışsın. Pazartesi salı çalışmasın. Hem trafik sorunu azalır hem de işçi sınıfı olarak devlet ile bir işimiz olduğunda çözme fırsatımız olur. En azından kamunun tatili pazar pazartesi günü olsun. Devlet hastanesine gitmek için senelik izin kullanıyoruz !! 0 0 Yunus Durak: Bence hiç işe gitmesinler, vatandaş nasıl olsa alışmış. Zaten kamuda kıyafet serbesliği geldi, vatandaş memura göre daha resmi giyiniyor 0 0
  • Ömer Bilgin: tersi olmalı kamudakiler yatıyor birşey yaptıkları yok 56 25 Yanıtla
    Emir Kozcu: Gel gör Konya Sehir Hastanesinde yatıyor muyuz? Senin bir ay ay da çalıştığını 1 haftada çalışıyoruz dmbk 0 0 Murat Önal: kardeşim bilip bilmeden yatıyor demek ayıptır çalışan emek verenler de bu dediğinin arasında genellleme yapma olurmu 0 0
  • Hasan Yılmaz: Kamu zaten toplasan haftalık 20 saat ancak çalışıyor 43 21 Yanıtla
  • Bahattin Eser: Gündeme getirmekle olmaz icraat gösterin icraat her yıl sonunda aynı palavra aynı yine çalışmaya devam . 61 2 Yanıtla
  • Kenan Baybars: Polis de dahil mi? Değilse adalet nasıl sağlanacak? 52 5 Yanıtla
    Efe: bu soruyu sorduğuna göre cevabını biliyorsun demektir ?? 0 0
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