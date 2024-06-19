Bor ve silikon bileşiklerinden pestisit kalıntısı bırakmayan bitki koruma ürünü geliştirildi - Son Dakika
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Ekonomi

Bor ve silikon bileşiklerinden pestisit kalıntısı bırakmayan bitki koruma ürünü geliştirildi

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda, bor ve silikon bileşiklerinden pestisit kalıntısı bırakmayan bitki koruma ürünü geliştirildi. Proje kapsamında, narenciyede ürün kaybına neden olan unlu bit, sera domatesinde zarara yol açan yaprak biti ve kırmızı örümceğe karşı etkili olan bu ürünün Türkiye'de kullanımına başlandı. Ayrıca, ürünün ihracat potansiyeli taşıdığı ve yakınındaki ülkelerde kullanımının artması bekleniyor.

19.06.2024 11:05
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Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğünce (TAGEM) yürütülen çalışmalar sonucunda bor ve silikon bileşiklerinden pestisit kalıntısı bırakmayan bitki koruma ürünü geliştirildi.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, TAGEM'in AR-GE Destek Programı kapsamında yürütülen "Yerli Kaynaklarla Fiziksel Etki Mekanizmasına Sahip Yeni Bitki Koruma Ürününün Geliştirilmesi Projesi" 2023'te sonuçlandı.

Bakanlığın yerli kaynaklarla bitkisel üretimde insan sağlığını tehdit etmeyen bitki koruma ürünlerinin kullanılması amacıyla yürüttüğü proje kapsamında, bor ve silikon bileşiklerinden pestisit kalıntısı bırakmayan bitki koruma ürünü elde edildi.

Özel bir firmayla gerçekleştirilen seçici ve fiziksel etki mekanizmasına sahip kimyasallardan bor ile silikonun kullanıldığı projeyle, pestisit kalıntısı bırakmayan, direnç gelişimine yol açmayan, çevre dostu bitki koruma ürünü geliştirilmiş oldu.

Narenciyede ürün kaybına neden olan unlu bit, sera domatesinde zarara yol açan yaprak biti ve kırmızı örümceğe karşı etkili olduğu saptanan söz konusu ürünün Türkiye'de kullanımına başlandı.

Ürünün Fas, İran, Mısır, Gürcistan ve Azerbaycan gibi ülkelere satışına yönelik pazarlama çalışmaları ve saha denemeleri de devam ediyor.

"Alternatif çevreci yeni yöntemler bulmaya çalışıyoruz"

TAGEM Genel Müdürü Mustafa Altuğ Atalay, kimyasalların insan ve çevre sağlığına zararlarını azaltmak için bu tür çalışmalar yaptıklarını, bu çalışmalarla dışa bağımlılığın da önüne geçtiklerini söyledi.

Kullanılan tüm pestisitleri 2030'da yüzde 50 azaltmayı hedeflediklerini belirten Atalay, şu ifadeleri kullandı:

"Alternatif çevreci yeni yöntemler bulmaya çalışıyoruz. Bu çalışmalar kapsamında bor ve silikon bileşiklerinden pestisit kalıntısı bırakmayan bitki koruma ürününü geliştirdik. Ürünün AR-GE aşaması bitti, kullanımının ve ticarileşmesinin kısa sürede artmasını bekliyoruz. Bu sayede hem yerli üretilen ürünümüzü kullanmış olacağız hem de çevreye daha az zarar vereceğiz."

Atalay, geliştirilen ürünün ihracat potansiyeli taşıdığına da işaret ederek, Türkiye'nin yakınındaki ülkelerde ürünün kullanımının artacağını öngördüklerini dile getirdi.

Biyolojik ve biyoteknik mücadelelerle ilgili 52 proje yürüttüklerinin altını çizen Atalay, bu projelerle doğaya zarar vermeyecek alternatif ürünler geliştirdiklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Bor ve silikon bileşiklerinden pestisit kalıntısı bırakmayan bitki koruma ürünü geliştirildi - Son Dakika

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