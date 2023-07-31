Borç yapılandırması ve vergi ödemeleri için son gün! Vatandaş vergi dairelerine koştu - Son Dakika
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Borç yapılandırması ve vergi ödemeleri için son gün! Vatandaş vergi dairelerine koştu

31.07.2023 11:46

Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı borç yapılandırmasında birinci ve ikinci taksit ödemeleri bugün sona eriyor. Vergi daireleri ve bankalarda yoğunluk yaşanırken, motorlu taşıtlar ve gelir vergisinin ikinci taksit ödemeleri için de son gün. Vergi daireleri, başvuruların alınması ve ödemelerin yapılabilmesi için saat 23.59'a kadar açık olacak.

Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı borç yapılandırmasında birinci ve ikinci taksit ödemeleri bugün sona eriyor. Yine motorlu taşıtlar ve gelir vergisinin ikinci taksit ödemelerinin de bugün son günü olması sebebi ile vergi daireleri ve bankalarda yoğunluk oluştu. Vergi daireleri bugün saat 23.59'a kadar hizmet verecek.

VERGİ DAİRELERİNE AKIN ETTİLER

7440 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun'dan yararlanmak isteyen borçlu vatandaşlar sabahın erken saatlerinden itibaren vergi dairelerine akın etti. Saatler öncesinden vergi dairesi binasına gelip sıra numarası alan yüzlerce vatandaş, sıranın kendisine gelmesini beklemeye başladı. Bu nedenle vergi dairelerinin önünde yoğunluk oluştu.

2022 yılına ait gelir vergisinin ikinci taksit ödeme süresi de bugün dolacak. Ayrıca, 2023 yılı motorlu taşıtlar vergisinin ikinci taksit ödeme dönemi de yine bugün sona erecek. Bazı vatandaşlar söz konusu yapılandırma kanunundan dolayı memnuniyetini ifade ederken, bazıları da yapılandırma süresinin uzatılması gerektiğini söyledi.

GECE YARISINA KADAR AÇIK OLACAK

7440 sayılı Kanun'a ilişkin başvuruların alınması, diğer taksit ödemeleri sırasında vergi dairelerinde meydana gelmesi muhtemel sıkışıklığın önlenmesi ve mükelleflere kolaylık sağlanması amacıyla saat 23.59'a kadar tüm vergi daireleri açık olacak.

Kaynak: İHA
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Cumhuriyet, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Borç yapılandırması ve vergi ödemeleri için son gün! Vatandaş vergi dairelerine koştu - Son Dakika


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