Borled ve Lixin Lighting Ortaklık İmzaladı - Son Dakika
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Ekonomi

Borled ve Lixin Lighting Ortaklık İmzaladı

Borled ve Lixin Lighting Ortaklık İmzaladı

Borled Aydınlatma, Çin'in Lixin Lighting firması ile işbirliğine gitti. 25 milyon dolar yatırım hedefleniyor.

27.01.2025 18:48
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Samsun'da Borsan Grup bünyesinde aydınlatma sektöründe faaliyet gösteren Borled Aydınlatma, Çin merkezli Lixin Lighting firmasıyla ortaklık imzaladı.

Borled Aydınlatma fabrikasında düzenlenen imza törenine Çin'de uzun süre aydınlatma sektöründe üretim sağlayan Lixin Lighting ve Borsan Grup firma yetkilileri katıldı.

Borsan Grup Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ölmez, programda yaptığı konuşmada, yurt içi ve uluslararası aydınlatma sektöründe sürdürülebilir büyüme vizyonuna Çin merkezli Lixin Lighting firmasıyla gerçekleştirdikleri ortaklıkla yeni bir güç ve hız kazanacak olduklarını söyledi.

Aydınlatma teknolojilerinin dünya genelindeki gelişimine ve sektörün küresel üretimine Çin merkezli firmaların yön verdiğini ifade eden Ölmez, şu bilgileri verdi:

"Borsan Kablo şirketimiz, 2017 yılı itibari ile modern LED teknolojisi ve 40 yılı aşkın Borsan tecrübesi sayesinde güçlü bir büyüme sergilemiş olan Borled markamız, gerek Türkiye pazarında gerekse başta Ortadoğu, Afrika, Türki Cumhuriyetler ve Avrupa olmak üzere ihracat pazarlarımızda yüksek kalite algısına ve marka gücüne sahiptir. Borled Aydınlatma belirlemiş olduğu hedeflere, bu yeni yapısıyla ve Borsan markasının birçok ülkede sahip olduğu saygın konumun desteğiyle yürüyüşünü sürdürüyor. Çin merkezli Lixin Lighting ise özellikle Orta Doğu, Afrika ve Asya pazarlarına aktif ihracat gerçekleştiren, Ar-Ge, Özel Tasarım ve Ürün Montaj kabiliyetleri ile bilinen bir firmadır. Elektrik, elektronik ve LED konusunda çok yüksek know-how birikimine sahip yeni ortağımızla Borled markamızı, Türkiye ve dünya pazarlarında çok daha önemli bir konuma ulaştırmayı hedefliyoruz. Çin merkezli Lixin Lighting firması ile gerçekleştirdiğimiz ortaklık, kaliteden taviz vermeden, verimliliği artırarak rekabetçi fiyat yapısına ulaşırken, aynı zamanda ürün çeşitliliğimizi de artırmamızı sağlayacak." ifadelerini kullandı.

Borled Aydınlatma'nın Türkiye ekonomisine katkılarını yeni bir boyuta taşımaya hazırlandıklarını dile getiren Ölmez, "Önümüzdeki 3 yıl içerisinde teknoloji transferi, Ar-Ge ve kapasite artırımı odaklı olarak 25 milyon dolar düzeyinde yatırım planlıyoruz. Bu yeni yatırımlarımızla 3 yıl içerisinde 3 katın üzerinde bir büyüme performansıyla 35 milyon dolar ciroya ulaşmayı hedefliyoruz." dedi.

Lixin Lighting Ltd. Yönetim Kurulu Başkanı Jian Liu ise Çin'de 20 yıldır LED aydınlatma ve elektronik sektöründe faaliyetlere devam ettiklerini söyledi.

Ürettikleri ürünleri Orta Doğu ve Afrika pazarına ihraç ettiklerini dile getiren Liu, şunları kaydetti:

"En önemli avantajımız bilinen ürünleri, alışılagelmiş tasarımlarla maliyetini düşürerek kalitesinden ödün vermeden üretebiliyor olmamızdır. Borsan ile 2017 yılından bu yana ilişkimiz devam ediyor. Bugünden itibaren işbirliğimizi tedarikçi olmaktan çıkıp ortak olarak başka bir seviyeye taşımaya hazırız. Gerek tecrübemizi, gerekse maliyet optimizasyonu konusunda bilgi ve birikimimizi Borled için harcamaya başlayacağız. Bu dönem içerisinde yüzde yüz eminim ki Avrupa çapında çok güçlü ve değerli bir marka haline geleceğiz."

Borled Aydınlatma adına Borsan Grup Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ölmez ve Lixin Lighting Ltd. Yönetim Kurulu Başkanı Jian Liu ortaklığa imza attı.

Programa, Samsun Valisi Orhan Tavlı, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkan Yardımcısı ve Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu ve firma yöneticileri katıldı.

Kaynak: AA

Teknoloji, Ekonomi, İhracat, samsun, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Borled ve Lixin Lighting Ortaklık İmzaladı - Son Dakika

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