VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı - Son Dakika
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VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

05.08.2022 09:39
VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ağustos vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yükselişle başlamasının ardından 3.006,00 puanda dengelendi.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ağustos vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yükselişle başlamasının ardından 3.006,00 puanda dengelendi.

Ağustos vadeli endeks kontratı, en yüksek 3.012,00 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının yüzde 0,3 üzerinde 3.006,00 seviyesinden işlem görüyor.

Dün alıcılı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı yüzde 0,5 artışla 2.997,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında da yükselişini sürdürerek 3.002,50 puana çıktı.

Analistler, beklentilerden iyi gelen şirket finansal sonuçları ve makroekonomik verilerle küresel pay piyasalarında pozitif bir seyir izlendiğini ifade ederek, bugün ABD'de açıklanacak istihdam raporundaki verilerin oynaklığı artırabileceğini söyledi.

ABD'de açıklanan ikinci çeyrek büyüme verisinin teknik resesyona işaret etmesinin ardından makroekonomik verilerin öneminin arttığını aktaran analistler, bu kapsamda, istihdam raporunda yer alan tarım dışı istihdam, işsizlik ve ortalama saatlik kazanç verilerinin yatırımcıların odağında yer aldığını bildirdi.

Piyasa beklentilerine göre, tarım dışı istihdamın 250 bine yavaşlaması, işsizlik oranının yüzde 3,6'da sabit kalması ve ortalama saatlik kazançların aylık yüzde 0,3 artması öngörülüyor.

Analistler, teknik açıdan endeks kontratında 3.020 ve 3.090 seviyelerinin direnç, 2.890 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı - Son Dakika
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