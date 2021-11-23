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Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika

Borsada günün ilk yarısı (2)

23.11.2021 13:36
Borsada günün ilk yarısı (2)

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)260.200,0027,98İş Bankası (B)31.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)260.200,00

27,98
İş Bankası (B)31.949,006,14-21,11
İş Bankası (C)7,06-0,703,94
İş Bankası (Kur.)385.000,00

1,32
İş Fin.Kir.3,35-1,47-13,21
İş Girişim8,09-3,35-57,31
İş GMYO2,40-0,83-5,51
İş Y. Men. Değ.19,300,0016,28
İş Yat. Ort.2,88-1,03-14,36
İşbir Holding39,98-4,81-25,52
İşbir Sentetik Dokuma10,56-2,94

Işık Plastik5,44-2,33

Işıklar Enerji Yapı Hol.0,92-1,08-19,30
İttifak Holding1,39-4,79-37,67
İz Hayvancılık Tarım20,18-2,2312,11
İzmir Demir Çelik2,461,65-25,67
İzmir Fırça6,90-0,2924,10
Jantsa Jant Sanayi60,70-1,7846,45
Kafein Yazılım19,94-0,30-6,56
Kalekim Kimyevi Maddeler18,81-3,24

Kaplamin25,52-2,82-24,50
Kardemir (A)7,994,0434,29
Kardemir (B)7,974,1851,23
Kardemir (D)8,714,6950,69
Karel Elektronik9,49-2,1641,13
Karsan Otomotiv4,231,4430,15
Karsu Tekstil8,05-1,47-5,85
Kartal Yenilenebilir Enerji12,53-1,42

Kartonsan54,00-0,37-42,96
Katmerciler Ekipman1,45-0,68-16,30
Kent Gıda189,909,96-46,60
Kerevitaş Gıda4,64-2,73-29,48
Kervan Gıda12,62-1,7123,30
Kervansaray Yat. Holding0,640,00-49,21
Kiler GMYO2,21-2,64-11,95
Kızılbük GYO34,20-5,63

Klimasan Klima9,58-2,1513,54
Koç Holding28,482,1539,25
Konfrut Gıda4,08-1,69-3,43
Kontrolmatik Teknoloji Enerji70,15-2,43197,25
Konya Çimento939,10-0,92-16,89
Koray GMYO7,08-2,6159,10
Kordsa Teknik Tekstil32,685,15110,16
Koza Altın121,301,8525,44
Koza Madencilik19,254,0524,27
Körfez GMYO5,82-2,020,34
Kristal Kola1,31-2,96-57,12
Kron Telekomünikasyon34,74-1,25-5,70
Kuştur Kuşadası Turizm215,002,3836,68
Kuyas Yatırım3,01-3,5330,87
Kütahya Porselen92,002,7982,36
Kütahya Şeker Fabrikası27,38-3,32

Lider Faktoring3,570,004,69
Link Bilgisayar26,84-2,75-15,05
Logo Yazılım43,04-2,3638,21
Lokman Hekim Sağlık11,80-1,5067,81
Lüks Kadife49,62-2,2372,81
Makina Takım3,21-3,02-5,87
Manas Enerji Yönetimi15,36-1,60

Margün Enerji8,62-1,82

Marka Yatırım Holding3,91-1,76-39,19
Marmaris Altınyunus176,80-2,0059,14
Marshall233,10-0,72-24,00
Martı GMYO0,93-2,11-63,58
Martı Otel1,77-2,21-16,90
Matriks Bilgi Dağıtım22,70-2,07

Mavi Giyim76,60-1,0348,42
Mazhar Zorlu Holding31,20-3,76-0,89
Meditera Tıbbi Malzeme37,982,21

Mega Polietilen4,96-3,31-35,25
Menderes Tekstil2,11-3,21-31,72
Mercan Kimya10,40-6,47

Merit Turizm26,86-3,17159,28
Merko Gıda4,85-5,64-43,87
Metemtur Yatırım2,76-2,13-65,86
Metro Holding1,30-1,52-37,50
Metro Petrol ve Tesisleri2,810,00-2,77
Metro Yatırım Ortaklığı1,73-1,70-25,75
Mia Teknoloji19,119,95

Migros Ticaret42,12-0,80-1,59
Milpa3,92-2,00-14,78
Mistral GMYO4,570,44-2,26
MLP Sağlık30,261,2052,29
MMC San. ve Tic. Yat.5,460,7418,70
Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj6,82-1,59-42,45
Mondi Tire Kutsan8,83-2,5416,18
Nasmed Egepol7,996,53

Naturel Enerji35,44-1,99-0,19
Naturelgaz7,29-1,75

Net Holding5,10-1,9248,69
Netaş Telekom.18,752,68-33,23
Niğbaş Niğde Beton7,19-3,23-86,17
Nuh Çimento41,56-1,84-13,47
Nurol GMYO10,01-2,0537,31
Odaş Elektrik1,58-3,66-45,95
Orçay Ortaköy Çay Sanayi13,630,59

Orge Enerji Elektrik6,48-0,3140,49
Orma Orman Mahsulleri26,506,0880,03
Osmanlı Menkul24,98-2,35-18,75
Ostim Endüstriyel Yat1,71-2,29-26,73
Otokar386,10-1,1026,89
Oyak Çimento7,32-0,68-16,63
Oyak Yat. Ort.7,06-0,282,29
Oyak Yatırım Menkul29,10-1,56

Oylum Sınai Yatırımlar8,54-1,5081,32
Özak GMYO5,810,6913,92
Özbal Çelik Boru18,900,96188,55
Özderici GMYO1,70-1,73-23,42
Özerden Plastik7,87-3,55-12,56
Pamel Elektrik59,45-3,10178,85
Panora GMYO7,27-0,4123,83
Papilon Savunma14,14-2,42-37,81
Park Elek.Madencilik5,49-3,002,23
Parsan34,10-0,5840,33
Pegasus94,800,8527,08
Peker GMYO1,03-1,90-55,97
Penguen Gıda4,06-3,79-19,60
Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım226,909,99

Pera GMYO1,36-2,16-22,36
Pergamon Dış Ticaret22,88-1,3824,83
Petkim7,780,5256,22
Petrokent Turizm3.610,00-0,96298,28
Pınar Et ve Un20,06-0,69-8,33
Pınar Su3,67-0,81-9,70
Pınar Süt17,98-1,21-20,27
Plastikkart17,66-1,7823,98
Polisan Holding2,96-1,99-23,01
Politeknik Metal323,80-2,26-20,19
Prizma Press Matbaacılık3,78-1,82-31,02
QNB Finans Fin. Kir.63,700,87-49,16
QNB Finansbank35,000,00-50,25
QUA Granite Hayal Yapı11,901,02

Ral Yatırım Holding13,006,64192,79
Ray Sigorta10,27-1,15-33,53
Reysaş GMYO3,38-1,744,26
Reysaş Lojistik4,98-2,92-3,75
Rhea Girişim2,05-2,38-44,89
Rodrigo Tekstil13,10-2,17-4,45
Royal Halı2,96-0,34-13,95
RTA Laboratuvarları19,94-1,19-34,15
Sabancı Holding13,840,2225,52
Safkar Ege Soğutmacılık7,07-2,75-35,02
Sanel Mühendislik4,78-1,2439,77
Sanifoam Sünger31,34-1,94130,44
Sanko Pazarlama9,76-1,815,31
Saray Matbaacılık3,99-0,50-54,50
Sarkuysan16,79-0,9493,05
Sasa Polyester34,26-0,70128,64
Say Yenilenebilir Enerji22,50-1,57164,39
Sekuro Plastik17,88-2,4028,08
Selçuk Ecza Deposu10,310,78-23,24
Selçuk Gıda4,47-3,66-10,24
Selva Gıda Sanayi9,283,11

Senkron Güvenlik22,60-8,13-13,94
Serve Film Prodüksiyon12,50-6,86-21,88
Servet GMYO85,452,588,99
Seyitler Kimya15,89-2,0318,02
Silverline Endüstri5,30-0,19-38,37
Sinpaş GMYO4,11-2,61-1,67
Smartiks Yazılım5,07-1,36-42,78
Sodaş Sodyum Sanayii22,50-6,02-14,57
Söktaş2,84-1,39-12,64
Sönmez Filament27,44-3,04-48,41
Sönmez Pamuklu8,12-4,36-44,97
Sumaş Suni Tahta93,00-2,5782,32
Şeker Fin. Kir.4,70-2,69-26,56
Şekerbank1,12-1,75-25,83
Şişe Cam11,764,9164,26
Şok Marketler Ticaret13,97-1,2711,94
T. Halk Bankası4,66-1,89-16,19
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası19,96-0,10-35,74
T.S.K.B.1,51-1,95-13,54
T.Tuborg19,989,9612,68
Taç Tarım Ürünleri24,60-7,17133,62
Tat Gıda11,61-0,340,42
TAV Havalimanları29,043,2736,34
Tek-Art Turizm1,28-2,29-36,63
Tekfen Holding18,031,869,94
Teknosa İç ve Dış Ticaret6,45-2,57-25,52
Temapol Polimer Plastik15,305,5933,04
Tetamat Gıda Yatırımları253,409,9817,15
TGS Dış Ticaret17,15-1,1534,93
Tofaş Oto. Fab.71,903,60132,60
Torunlar GMYO3,93-2,720,77
Trabzon Liman33,500,004,30
Trabzonspor Sportif8,79-3,83260,25
Trend GMYO6,49-1,07-48,37
TSKB GMYO2,62-2,60-45,72
Tuğçelik14,382,1377,97
Tukaş7,85-2,61-18,99
Turcas Petrol4,07-1,69-16,08
Tureks Turizm Taşımacılık15,43-2,03

Turkcell17,990,9020,61
Tümosan Motor ve Traktör16,91-2,2020,18
Tüpraş158,700,3846,94
Türk Hava Yolları17,911,5938,73
Türk İlaç Serum9,90-1,88

Türk Prysmian Kablo59,509,98393,27
Türk Telekom8,970,0013,55
Türk Traktör192,101,4812,75
Türker Proje Gayrimenkul132,00-1,0516,92
Türkiye Sigorta5,12-1,35-17,13
Ufuk Yatırım18,50-3,1438,06
Ulaşlar Turizm Yat.3,690,00-12,97
Ulusal Faktoring2,24-2,18

Ulusoy Elektrik55,802,398,67
Ulusoy Un Sanayi6,563,4728,92
Umpaş Holding1,29

-50,57
Uşak Seramik1,66-1,78-29,06
Utopya Turizm17,420,11-55,10
Uzertaş Boya28,002,56-50,53
Ülker Bisküvi19,700,10-11,73
Ünlü Yatırım Holding5,67-2,91

Vakıf Fin. Kir.5,48-2,8460,80
Vakıf GMYO1,71-1,72-28,71
Vakıf Yat. Ort.5,72-1,89-22,28
Vakıflar Bankası3,88-1,52-17,62
Vakko Tekstil10,41-4,5866,12
Vanet Gıda6,30-2,78-18,50
VBT Yazılım20,46-2,48

Verusa Holding49,36-2,459,49
Verusaturk Girisim27,20-2,86108,46
Vestel30,001,9767,20
Vestel Beyaz Eşya7,201,4162,22
Viking Kağıt6,51-3,41-27,67
Yapı ve Kredi Bank.3,49-1,4116,44
Yaprak Süt ve Besi Çift.28,76-3,62-20,53
Yataş13,03-0,61-7,91
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş3,03-2,57-31,14
Yeni Gimat GMYO16,33-0,4340,87
Yeo Teknoloji49,34-2,39

Yeşil GMYO0,87-1,14-36,96
Yeşil Yapı1,04-2,80-43,48
Yeşil Yatırım Holding1,99-1,97-53,46
Yibitaş İnşaat Malzeme12.111,0010,00-22,37
Yonga Mobilya19,05-0,26-36,05
Yükselen Çelik5,46-0,365,09
Yünsa12,61-2,40-9,22
Ziraat GMYO2,31-0,86

Zorlu Enerji1,70-0,58-32,78
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Borsa İstanbul, İş Bankası, Yatırım, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

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