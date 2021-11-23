Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 260.200,00 27,98 İş Bankası (B) 31.949,00 6,14 -21,11 İş Bankası (C) 7,06 -0,70 3,94 İş Bankası (Kur.) 385.000,00 1,32 İş Fin.Kir. 3,35 -1,47 -13,21 İş Girişim 8,09 -3,35 -57,31 İş GMYO 2,40 -0,83 -5,51 İş Y. Men. Değ. 19,30 0,00 16,28 İş Yat. Ort. 2,88 -1,03 -14,36 İşbir Holding 39,98 -4,81 -25,52 İşbir Sentetik Dokuma 10,56 -2,94 Işık Plastik 5,44 -2,33 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,92 -1,08 -19,30 İttifak Holding 1,39 -4,79 -37,67 İz Hayvancılık Tarım 20,18 -2,23 12,11 İzmir Demir Çelik 2,46 1,65 -25,67 İzmir Fırça 6,90 -0,29 24,10 Jantsa Jant Sanayi 60,70 -1,78 46,45 Kafein Yazılım 19,94 -0,30 -6,56 Kalekim Kimyevi Maddeler 18,81 -3,24 Kaplamin 25,52 -2,82 -24,50 Kardemir (A) 7,99 4,04 34,29 Kardemir (B) 7,97 4,18 51,23 Kardemir (D) 8,71 4,69 50,69 Karel Elektronik 9,49 -2,16 41,13 Karsan Otomotiv 4,23 1,44 30,15 Karsu Tekstil 8,05 -1,47 -5,85 Kartal Yenilenebilir Enerji 12,53 -1,42 Kartonsan 54,00 -0,37 -42,96 Katmerciler Ekipman 1,45 -0,68 -16,30 Kent Gıda 189,90 9,96 -46,60 Kerevitaş Gıda 4,64 -2,73 -29,48 Kervan Gıda 12,62 -1,71 23,30 Kervansaray Yat. Holding 0,64 0,00 -49,21 Kiler GMYO 2,21 -2,64 -11,95 Kızılbük GYO 34,20 -5,63 Klimasan Klima 9,58 -2,15 13,54 Koç Holding 28,48 2,15 39,25 Konfrut Gıda 4,08 -1,69 -3,43 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 70,15 -2,43 197,25 Konya Çimento 939,10 -0,92 -16,89 Koray GMYO 7,08 -2,61 59,10 Kordsa Teknik Tekstil 32,68 5,15 110,16 Koza Altın 121,30 1,85 25,44 Koza Madencilik 19,25 4,05 24,27 Körfez GMYO 5,82 -2,02 0,34 Kristal Kola 1,31 -2,96 -57,12 Kron Telekomünikasyon 34,74 -1,25 -5,70 Kuştur Kuşadası Turizm 215,00 2,38 36,68 Kuyas Yatırım 3,01 -3,53 30,87 Kütahya Porselen 92,00 2,79 82,36 Kütahya Şeker Fabrikası 27,38 -3,32 Lider Faktoring 3,57 0,00 4,69 Link Bilgisayar 26,84 -2,75 -15,05 Logo Yazılım 43,04 -2,36 38,21 Lokman Hekim Sağlık 11,80 -1,50 67,81 Lüks Kadife 49,62 -2,23 72,81 Makina Takım 3,21 -3,02 -5,87 Manas Enerji Yönetimi 15,36 -1,60 Margün Enerji 8,62 -1,82 Marka Yatırım Holding 3,91 -1,76 -39,19 Marmaris Altınyunus 176,80 -2,00 59,14 Marshall 233,10 -0,72 -24,00 Martı GMYO 0,93 -2,11 -63,58 Martı Otel 1,77 -2,21 -16,90 Matriks Bilgi Dağıtım 22,70 -2,07 Mavi Giyim 76,60 -1,03 48,42 Mazhar Zorlu Holding 31,20 -3,76 -0,89 Meditera Tıbbi Malzeme 37,98 2,21 Mega Polietilen 4,96 -3,31 -35,25 Menderes Tekstil 2,11 -3,21 -31,72 Mercan Kimya 10,40 -6,47 Merit Turizm 26,86 -3,17 159,28 Merko Gıda 4,85 -5,64 -43,87 Metemtur Yatırım 2,76 -2,13 -65,86 Metro Holding 1,30 -1,52 -37,50 Metro Petrol ve Tesisleri 2,81 0,00 -2,77 Metro Yatırım Ortaklığı 1,73 -1,70 -25,75 Mia Teknoloji 19,11 9,95 Migros Ticaret 42,12 -0,80 -1,59 Milpa 3,92 -2,00 -14,78 Mistral GMYO 4,57 0,44 -2,26 MLP Sağlık 30,26 1,20 52,29 MMC San. ve Tic. Yat. 5,46 0,74 18,70 Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj 6,82 -1,59 -42,45 Mondi Tire Kutsan 8,83 -2,54 16,18 Nasmed Egepol 7,99 6,53 Naturel Enerji 35,44 -1,99 -0,19 Naturelgaz 7,29 -1,75 Net Holding 5,10 -1,92 48,69 Netaş Telekom. 18,75 2,68 -33,23 Niğbaş Niğde Beton 7,19 -3,23 -86,17 Nuh Çimento 41,56 -1,84 -13,47 Nurol GMYO 10,01 -2,05 37,31 Odaş Elektrik 1,58 -3,66 -45,95 Orçay Ortaköy Çay Sanayi 13,63 0,59 Orge Enerji Elektrik 6,48 -0,31 40,49 Orma Orman Mahsulleri 26,50 6,08 80,03 Osmanlı Menkul 24,98 -2,35 -18,75 Ostim Endüstriyel Yat 1,71 -2,29 -26,73 Otokar 386,10 -1,10 26,89 Oyak Çimento 7,32 -0,68 -16,63 Oyak Yat. Ort. 7,06 -0,28 2,29 Oyak Yatırım Menkul 29,10 -1,56 Oylum Sınai Yatırımlar 8,54 -1,50 81,32 Özak GMYO 5,81 0,69 13,92 Özbal Çelik Boru 18,90 0,96 188,55 Özderici GMYO 1,70 -1,73 -23,42 Özerden Plastik 7,87 -3,55 -12,56 Pamel Elektrik 59,45 -3,10 178,85 Panora GMYO 7,27 -0,41 23,83 Papilon Savunma 14,14 -2,42 -37,81 Park Elek.Madencilik 5,49 -3,00 2,23 Parsan 34,10 -0,58 40,33 Pegasus 94,80 0,85 27,08 Peker GMYO 1,03 -1,90 -55,97 Penguen Gıda 4,06 -3,79 -19,60 Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım 226,90 9,99 Pera GMYO 1,36 -2,16 -22,36 Pergamon Dış Ticaret 22,88 -1,38 24,83 Petkim 7,78 0,52 56,22 Petrokent Turizm 3.610,00 -0,96 298,28 Pınar Et ve Un 20,06 -0,69 -8,33 Pınar Su 3,67 -0,81 -9,70 Pınar Süt 17,98 -1,21 -20,27 Plastikkart 17,66 -1,78 23,98 Polisan Holding 2,96 -1,99 -23,01 Politeknik Metal 323,80 -2,26 -20,19 Prizma Press Matbaacılık 3,78 -1,82 -31,02 QNB Finans Fin. Kir. 63,70 0,87 -49,16 QNB Finansbank 35,00 0,00 -50,25 QUA Granite Hayal Yapı 11,90 1,02 Ral Yatırım Holding 13,00 6,64 192,79 Ray Sigorta 10,27 -1,15 -33,53 Reysaş GMYO 3,38 -1,74 4,26 Reysaş Lojistik 4,98 -2,92 -3,75 Rhea Girişim 2,05 -2,38 -44,89 Rodrigo Tekstil 13,10 -2,17 -4,45 Royal Halı 2,96 -0,34 -13,95 RTA Laboratuvarları 19,94 -1,19 -34,15 Sabancı Holding 13,84 0,22 25,52 Safkar Ege Soğutmacılık 7,07 -2,75 -35,02 Sanel Mühendislik 4,78 -1,24 39,77 Sanifoam Sünger 31,34 -1,94 130,44 Sanko Pazarlama 9,76 -1,81 5,31 Saray Matbaacılık 3,99 -0,50 -54,50 Sarkuysan 16,79 -0,94 93,05 Sasa Polyester 34,26 -0,70 128,64 Say Yenilenebilir Enerji 22,50 -1,57 164,39 Sekuro Plastik 17,88 -2,40 28,08 Selçuk Ecza Deposu 10,31 0,78 -23,24 Selçuk Gıda 4,47 -3,66 -10,24 Selva Gıda Sanayi 9,28 3,11 Senkron Güvenlik 22,60 -8,13 -13,94 Serve Film Prodüksiyon 12,50 -6,86 -21,88 Servet GMYO 85,45 2,58 8,99 Seyitler Kimya 15,89 -2,03 18,02 Silverline Endüstri 5,30 -0,19 -38,37 Sinpaş GMYO 4,11 -2,61 -1,67 Smartiks Yazılım 5,07 -1,36 -42,78 Sodaş Sodyum Sanayii 22,50 -6,02 -14,57 Söktaş 2,84 -1,39 -12,64 Sönmez Filament 27,44 -3,04 -48,41 Sönmez Pamuklu 8,12 -4,36 -44,97 Sumaş Suni Tahta 93,00 -2,57 82,32 Şeker Fin. Kir. 4,70 -2,69 -26,56 Şekerbank 1,12 -1,75 -25,83 Şişe Cam 11,76 4,91 64,26 Şok Marketler Ticaret 13,97 -1,27 11,94 T. Halk Bankası 4,66 -1,89 -16,19 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 19,96 -0,10 -35,74 T.S.K.B. 1,51 -1,95 -13,54 T.Tuborg 19,98 9,96 12,68 Taç Tarım Ürünleri 24,60 -7,17 133,62 Tat Gıda 11,61 -0,34 0,42 TAV Havalimanları 29,04 3,27 36,34 Tek-Art Turizm 1,28 -2,29 -36,63 Tekfen Holding 18,03 1,86 9,94 Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,45 -2,57 -25,52 Temapol Polimer Plastik 15,30 5,59 33,04 Tetamat Gıda Yatırımları 253,40 9,98 17,15 TGS Dış Ticaret 17,15 -1,15 34,93 Tofaş Oto. Fab. 71,90 3,60 132,60 Torunlar GMYO 3,93 -2,72 0,77 Trabzon Liman 33,50 0,00 4,30 Trabzonspor Sportif 8,79 -3,83 260,25 Trend GMYO 6,49 -1,07 -48,37 TSKB GMYO 2,62 -2,60 -45,72 Tuğçelik 14,38 2,13 77,97 Tukaş 7,85 -2,61 -18,99 Turcas Petrol 4,07 -1,69 -16,08 Tureks Turizm Taşımacılık 15,43 -2,03 Turkcell 17,99 0,90 20,61 Tümosan Motor ve Traktör 16,91 -2,20 20,18 Tüpraş 158,70 0,38 46,94 Türk Hava Yolları 17,91 1,59 38,73 Türk İlaç Serum 9,90 -1,88 Türk Prysmian Kablo 59,50 9,98 393,27 Türk Telekom 8,97 0,00 13,55 Türk Traktör 192,10 1,48 12,75 Türker Proje Gayrimenkul 132,00 -1,05 16,92 Türkiye Sigorta 5,12 -1,35 -17,13 Ufuk Yatırım 18,50 -3,14 38,06 Ulaşlar Turizm Yat. 3,69 0,00 -12,97 Ulusal Faktoring 2,24 -2,18 Ulusoy Elektrik 55,80 2,39 8,67 Ulusoy Un Sanayi 6,56 3,47 28,92 Umpaş Holding 1,29 -50,57 Uşak Seramik 1,66 -1,78 -29,06 Utopya Turizm 17,42 0,11 -55,10 Uzertaş Boya 28,00 2,56 -50,53 Ülker Bisküvi 19,70 0,10 -11,73 Ünlü Yatırım Holding 5,67 -2,91 Vakıf Fin. Kir. 5,48 -2,84 60,80 Vakıf GMYO 1,71 -1,72 -28,71 Vakıf Yat. Ort. 5,72 -1,89 -22,28 Vakıflar Bankası 3,88 -1,52 -17,62 Vakko Tekstil 10,41 -4,58 66,12 Vanet Gıda 6,30 -2,78 -18,50 VBT Yazılım 20,46 -2,48 Verusa Holding 49,36 -2,45 9,49 Verusaturk Girisim 27,20 -2,86 108,46 Vestel 30,00 1,97 67,20 Vestel Beyaz Eşya 7,20 1,41 62,22 Viking Kağıt 6,51 -3,41 -27,67 Yapı ve Kredi Bank. 3,49 -1,41 16,44 Yaprak Süt ve Besi Çift. 28,76 -3,62 -20,53 Yataş 13,03 -0,61 -7,91 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 3,03 -2,57 -31,14 Yeni Gimat GMYO 16,33 -0,43 40,87 Yeo Teknoloji 49,34 -2,39 Yeşil GMYO 0,87 -1,14 -36,96 Yeşil Yapı 1,04 -2,80 -43,48 Yeşil Yatırım Holding 1,99 -1,97 -53,46 Yibitaş İnşaat Malzeme 12.111,00 10,00 -22,37 Yonga Mobilya 19,05 -0,26 -36,05 Yükselen Çelik 5,46 -0,36 5,09 Yünsa 12,61 -2,40 -9,22 Ziraat GMYO 2,31 -0,86 Zorlu Enerji 1,70 -0,58 -32,78 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son)

Son Dakika

Son Dakika: Galatasaray Nef Stadyumu'nda vinç devrildi: 3 yaralı

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Erken seçim falan olmayacak

5 bin 300 liralık atkısıyla çok konuşulan AK Partili Mücahit Birinci: Enflasyon biraz da psikolojik bir hadise

Seyhan Soylu, kısa süre önce barıştığı Deniz Akkaya'ya elini öptürdü

Müslüme'nin ölümüyle tutuklanan dedenin arama çalışmalarındaki sözleri ortaya çıktı

Süleyman Soylu'dan 10 bin dolar alan siyasetçi açıklaması: Devletin kayıtlarında var, açığa çıkacak

WhatsApp'tan heyecanlandıran yeni özellik!

Eda Ece, basketbolcu sevgilisiyle pozlarını paylaştı