Borsalar yapay zeka endişesiyle karışık seyretti, ABD istihdam verisi bekleniyor

Küresel piyasalar, ABD'li teknoloji şirketlerinin açıkladığı bilançolardan gelen karışık sinyallerin yapay zeka yatırımlarının karlılığa dönüşüne ilişkin soru işaretlerini artırmasıyla bu hafta karışık seyrederken gözler, ABD'de gelecek hafta açıklanacak tarım dışı istihdam verisine odaklandı.

Teknoloji şirketlerine ilişkin gelişmeler, küresel piyasaların yönü üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor.

Claude yapay zeka modellerinin geliştiricisi Anthropic'in, hisselerini halka arz etmek amacıyla ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonuna (SEC) kayıt beyanı sunmasıyla hafta başında teknoloji şirketlerine ilişkin iyimserlik arttı.

Ancak daha sonra ABD'li teknoloji şirketlerinin açıkladığı bilançolardan gelen karışık sinyaller, yapay zeka yatırımlarının karlılığa dönüşüne ilişkin soru işaretlerini çoğalttı.

Bu gelişmeyle küresel piyasalarda karışık seyir izlendi.

Piyasaların odağında bu hafta ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz kararı bulunuyordu.

Fed, politika faizini beklentiler doğrultusunda yüzde 3,75-4 aralığında sabit tuttu. ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Kevin Warsh, gelecek sonbahardan itibaren toplantı takviminde değişikliğe gitmeye karar verdiklerini belirterek, gelecek yıl yapılacak 8 toplantıdan 1'inin genel para politikası stratejisine odaklanacağını ve bu toplantıda faiz kararına ilişkin oylama yapılması veya politika açıklaması yayımlanmasının öngörülmediğini ifade etti.

Fed Başkanı Warsh, gelecek döneme ilişkin yönlendirme yapmaktan kaçındı. ABD'lilerin yaklaşık 6 yıldır Fed'in hedefinin üzerinde seyreden enflasyonla karşı karşıya olduğuna dikkati çeken Warsh, "Enflasyonu düşürmek, bizim sorumluluğumuz." dedi.

Öte yandan ABD'de açıklanan makroekonomik veriler de bu hafta yakından takip edildi. ABD ekonomisi, bu yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 3,4 ile beklentilerin üzerinde büyüdü. Fed'in enflasyon göstergesi olarak yakından takip ettiği, gıda ve enerji kalemlerinin hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi ise eylülde aylık bazda yüzde 0,3, yıllık bazda yüzde 3,1 ile beklentilere paralel arttı.

Açıklanan verilerin ardından ABD'de enflasyonist riskler hala gücünü korurken Fed'in aralıkta faiz artışı ihtimali yükseldi.

Teknoloji şirketlerine ilişkin endişelerle yatırımcıların güvenli liman varlıklara yönelmesiyle haftalık bazda ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi, 7 baz puan azalışla yüzde 4,93'e geriledi.

Dolar endeksi ise haftayı yatay seyirle 101,9 seviyesinde tamamladı.

Orta Doğu'daki jeopolitik gelişmelere ilişkin belirsizliklerle aralık vadeli Brent petrolün varil fiyatı, bu hafta yüzde 0,5 artışla 117,6 dolara çıktı.

Fed'in aralık ayında faiz artırımına gideceğine ilişkin beklentilerin güçlenmesiyle altının onsu, haftayı yüzde 3 azalışla 3 bin 876 dolardan tamamladı. Altının onsu, 3 bin 870,3 dolarla bir yılın en düşük seviyesini de gördü.

Öte yandan kripto para borsası Binance, platformunda yaşanan güvenlik ihlalinin tahmini boyutunun 6,3 milyar dolar olduğunu, yaklaşık 3 milyar dolarlık varlığın dondurulduğunu bildirdi.

Binance, daha sonra platformunda yaşanan güvenlik ihlalinden etkilenen varlıkların kullanıcılar için geri kazandırılmaya başlandığını ve kayıpları karşılamak üzere 6,34 milyar doların üzerinde şirket fonunu ayırdığını bildirdi.

Binance'in Eş Üst Yöneticisi (Co-CEO) Richard Teng, 40 saat içinde tamamlanması beklenen çalışmalar kapsamında kullanıcıların pazar gününden önce yeniden para çekebilmesini umduklarını söyledi.

Söz konusu gelişmeyle haftalık bazda bitcoin yüzde 5,6 azalışla 76 bin 783 dolara, ethereum da yüzde 6,7 düşüşle 2 bin 240 dolara indi.

ABD'de gelecek hafta açıklanacak tarım dışı istihdam verisinin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olması ve Fed'in para politikasına ilişkin beklentileri etkilemesi bekleniyor.

ABD'de 3 Kasım'da gerçekleşecek Kongre ara seçimlerinden çıkacak sonucun da piyasalar üzerinde etkili olması öngörülüyor.

New York borsası negatif seyretti

New York borsası, şirketlerin yapay zeka altyapı harcamalarına yönelik endişelerle haftayı negatif tamamladı.

Google'ın çatı kuruluşu Alphabet'in karı, üçüncü çeyrekte yüzde 25 düştü ve piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

Intel'in net karı, yılın üçüncü çeyreğinde yıllık bazda yüzde 18 azalış gösterdi. Amazon'un net satışları, bu yılın üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12 artarken net karı yüzde 2,4 azaldı.

Haftalık bazda Alphabet'in hisseleri yüzde 12, Intel'in hisseleri yüzde 20,4, Amazon'un hisseleri yüzde 6,6 değer kaybetti.

Bu gelişmelerle, haftalık bazda Dow Jones endeksi yüzde 0,85, S&P 500 endeksi yüzde 0,57 ve Nasdaq endeksi yüzde 2 geriledi.

Gelecek hafta pazartesi ISM imalat sanayi PMI, salı JOLTS açık iş sayısı, fabrika siparişleri, çarşamba dış ticaret dengesi, ISM hizmet sektörü PMI, perşembe haftalık işsizlik maaşı başvuruları, cuma tarım dışı istihdam ve Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi açıklanacak.

Avrupa piyasalarının odağında BoE'nin faiz kararı yer alacak

Avrupa borsaları, şirket bilançolarının genel olarak iyi gelmesinin etkisiyle pozitif seyretti.

Avrupa Merkez Bankası (ECB), Orta Doğu'daki gerilimin tetiklediği enerji krizi ve yükselen fiyat baskılarına rağmen 3 temel politika faizini beklentiler doğrultusunda sabit tuttu.

ECB Başkanı Christine Lagarde, Avro Bölgesi'ndeki artan enflasyon risklerine dikkati çekerek aralık ayında yeni faiz artışının masada olduğunun sinyalini verdi. Öte yandan ECB'den yapılan açıklamada normal şartlarda görev süresi Ekim 2027'de dolacak Lagarde'ın, 7 Şubat 2027 itibarıyla görevini bırakacağı duyuruldu.

Makroekonomik veri tarafında Almanya ekonomisi, yılın üçüncü çeyreğinde önceki çeyreğe göre yüzde 0,2, yıllık bazda yüzde 1,3 ile beklentilerin üzerinde büyüdü.

Avro Bölgesi de yılın 3. çeyreğinde yüzde 0,4, yıllık bazda yüzde 1,3 büyüyerek beklentileri aştı. Bölge ekonomisi, 2. çeyrekte yüzde 0,6 büyüme kaydetti. Bununla birlikte Avro Bölgesi ekonomisinin önceki çeyreğe göre yavaşlaması, bölgede ekonomik aktiviteye ilişkin endişelerin devam etmesine neden oldu.

Söz konusu gelişmelerle Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 2,40, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 2,53 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,94, İngiltere'de FTSE 100 endeksi ise yüzde 0,37 arttı.

Gelecek hafta Avro Bölgesi'nde, Almanya'da ve İngiltere'de imalat sanayi PMI, çarşamba Avro Bölgesi'nde enflasyon, Avro Bölgesi'nde, Almanya'da ve İngiltere'de hizmet sektörü PMI, perşembe İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) faiz kararı, cuma Avro Bölgesi'nde perakende satışlar takip edilecek.

BoE'nin enerji maliyetlerinden kaynaklı artan enflasyonist baskılardan dolayı politika faizini 25 baz puan artırması bekleniyor.

Asya borsaları, Çin hariç pozitif seyretti

Asya borsaları, bölgedeki teknoloji hisselerindeki yükselişlerin etkisiyle Çin hariç pozitif seyretti.

Asya'da bu hafta Japonya Merkez Bankasının (BoJ) faiz kararı piyasaların odağındaydı.

Japonya Merkez Bankası (BoJ), politika faizini beklentiler doğrultusunda yüzde 1,25'te sabit tuttu. Politika faizi, 1995'ten bu yana en yüksek seviye olmayı sürdürüyor. Banka, faiz kararını 8'e karşı 1 oyla aldı. BoJ üyesi Hajime Takata, oyunu faiz artırımı yönünde kullandı.

Banka, 2013'te yüzde 2 enflasyon hedefini benimsemesinden bu yana ilk kez fiyat artışlarının genel olarak hedefle uyumlu olduğunu açıkladı. Öte yandan Japonya'da ekim ayına ilişkin Tokyo TÜFE, yüzde 2,8 ile beklentilerin üzerinde arttı. Söz konusu veri, bankaya ilişkin faiz artırım beklentilerini güçlendirdi.

Bu gelişmelerle haftalık bazda Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,95, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 3,25, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,87 değer kazanırken Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 2,48 kaybetti.

Pazartesi Çin'de imalat sanayi PMI, çarşamba Çin'de hizmet sektörü PMI takip edilecek.

Yurt içinde enflasyon verisi takip edilecek

Yurt içinde ise satış ağırlıklı seyreden Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftalık bazda yüzde 3,22 düşüşle 10.759,56 puandan kapandı.

Dolar/TL de haftayı önceki haftalık kapanışın yüzde 0,5 üzerinde 49,9363'ten tamamladı.

Öte yandan olağanüstü tasfiyeye konu 7 fondaki 235 bin 705 yatırımcıya dün itibarıyla 29,3 milyar lira ara ödeme yapılmaya başlandı.

Gelecek hafta salı enflasyon verisi takip edilecek.

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) ekimde yüzde 2,20 artacağını tahmin ediyor.

Ekonomistlerin ekim ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 2,20) eylülde yüzde 29,73 olan yıllık enflasyonun ekimde yüzde 29,28'e gerilemesi bekleniyor.

Öte yandan, ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 29,64 oldu. Tüketici Fiyat Endeksi, eylülde yüzde 1,84 arttı.