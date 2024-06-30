Türkiye İsrail\'e petrol mü satıyor? BOTAŞ\'tan açıklama geldi

Ekonomi

Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi'nden (BOTAŞ), Türkiye'nin İsrail'e petrol ihraç ettiği yönündeki iddialar üzerine bir açıklama yapıldı. Açıklamada iddialar yalanlandı.

"HERHANGİ BİR FAALİYET YOK"

Şirketten yapılan açıklamada, İsrail'e petrol ihraç edildiği yönündeki asılsız iddialara yönelik olarak kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi ihtiyacı ortaya çıktığı kaydedildi.

Kurum tarafından yapılan açıklamada "BOTAŞ tarafından İsrail'e petrol ihraç edildiği yönündeki asılsız iddialara yönelik olarak kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi ihtiyacı hasıl olmuştur. BOTAŞ'ın ham petrolün satışı ve ticaretine ilişkin herhangi bir faaliyeti bulunmamaktadır." ifadelerine yer verildi.