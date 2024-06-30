Türkiye İsrail'e petrol mü satıyor? BOTAŞ'tan açıklama geldi - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye İsrail'e petrol mü satıyor? BOTAŞ'tan açıklama geldi

Türkiye İsrail\'e petrol mü satıyor? BOTAŞ\'tan açıklama geldi

Türkiye'nin İsrail'e petrol sattığına dair iddiaların yayılması üzerine Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi'nden (BOTAŞ) açıklama geldi. Kurumun açıklamasında petrol ihracıyla ilgili iddiaların asılsız olduğu belirtildi.

30.06.2024 19:37
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Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi'nden (BOTAŞ), Türkiye'nin İsrail'e petrol ihraç ettiği yönündeki iddialar üzerine bir açıklama yapıldı. Açıklamada iddialar yalanlandı.

"HERHANGİ BİR FAALİYET YOK"

Şirketten yapılan açıklamada, İsrail'e petrol ihraç edildiği yönündeki asılsız iddialara yönelik olarak kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi ihtiyacı ortaya çıktığı kaydedildi.

Kurum tarafından yapılan açıklamada "BOTAŞ tarafından İsrail'e petrol ihraç edildiği yönündeki asılsız iddialara yönelik olarak kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi ihtiyacı hasıl olmuştur. BOTAŞ'ın ham petrolün satışı ve ticaretine ilişkin herhangi bir faaliyeti bulunmamaktadır." ifadelerine yer verildi.

NE OLMUŞTU?

7 Ekim 2023'te Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları'nın Aksa Tufanı saldırılarına karşılık verme bahanesiyle Gazze'ye bombardımana başlayan İsrail, yaklaşık 40 bin Filistinliyi katletti.

Saldırıların başından itibaren Türkiye'nin İsrail'le ticareti devam ettirdiğine yönelik iddialar sonrası en son Ticaret Bakanlığı bir açıklama yaparak İsrail'e ticaretin sonlandırıldığını bildirmişti.

2 Mayıs'taki açıklamada Türkiye'nin 9 Nisan 2024 tarihinden itibaren 54 ürün grubunun İsrail'e ihracatını kısıtladığı belirtilmiş ve alınan tedbirlerin ikinci aşaması kapsamında "İsrail'le ilgili ihracat ve ithalat işlemleri tüm ürünleri kapsayacak şekilde durdurulmuştur." ifadelerine yer verilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Türkiye İsrail'e petrol mü satıyor? BOTAŞ'tan açıklama geldi - Son Dakika

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