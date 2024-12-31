Doğal gaza da zam gelecek mi? BOTAŞ güncel planı duyurdu - Son Dakika
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Ekonomi

Doğal gaza da zam gelecek mi? BOTAŞ güncel planı duyurdu

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Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), ocak itibarıyla mesken ve sanayi abonelerinin doğal gaz tarifelerinde herhangi bir değişiklik yapılmadığını açıkladı. Doğal gazın satış fiyatı konut tüketicileri için 5 bin 631 lira, ekmek üreticileri için 8 bin 549 lira olarak belirlendi.

31.12.2024 16:46  Güncelleme: 17:08
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Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), ocak itibarıyla mesken ve sanayi abonelerinin kullandığı doğal gaz ile elektrik üretim amaçlı gazın satış tarifesinde değişiklik yapılmadığını bildirdi.

BOTAŞ'ın internet sitesinde yayımlanan tarife tablosuna göre, doğal gazda ocaktan geçerli olacak mesken ve sanayi abonelerinin tarifesi ile elektrik üretim amaçlı tarife sabit kaldı. Buna göre, BOTAŞ'ın konut tüketicileri için dağıtım şirketlerine ocakta uygulayacağı satış fiyatı, bin metreküp doğal gaz için 5 bin 631 lira olarak açıklandı. Ekmek üreticileri için belirlenen tarife, bin metreküp doğal gaz için 8 bin 549 lira olarak belirlendi. Elektrik üretim amaçlı tarifede ise bin metreküp doğal gazın fiyatı 12 bin lira olarak duyuruldu.

BOTAŞ, doğal gaz tarifelerinde değişiklik yapmadı

Doğal gazda fiyat tarifeleri aylık hesaplanıyor. Kurumun internet sitesinde yer alan duyuruda, "Household Energy Price Index (HEPI) fiyatları esas alındığında, konutlarda, Ukrayna'dan sonra Avrupa ülkeleri arasında en düşük doğal gaz fiyatı ülkemizde uygulanmaktadır." ifadesi kullanıldı.

Doğal gaza da zam gelecek mi? BOTAŞ güncel planı duyurdu
Kaynak: AA

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ, Ekonomi, Enerji, Güncel, Ekmek, Botaş, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Doğal gaza da zam gelecek mi? BOTAŞ güncel planı duyurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • Yunus Gürbüz:
    doğal gaza zam yapmayın, faturalara boru döşeme ücreti ekleyin. bu sizin işiniz sonuçta asgari ücrete gelince endenozya hindistan bangaldesş ten fazla aldığımızı , doğal gaza gelince avrupada en ucuz doğalgazın bizde olduğunu idda ediyorsunuz. 32 2 Yanıtla
  • bayan Asi:
    her ay gelıyor 2 bin küsür fatura birde zam koyun tam olsun sözde bizim gazımız var bulunan 27 4 Yanıtla
  • Murat Gunduz:
    Botaş sen de geçir sen eksik kalma şakın. 21 0 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    iteletin hakediyor milelt 19 1 Yanıtla
  • Bülent Yılmaz:
    metreküpü 9.25 ne 5 i nereden uyduruyorsun hep dümen yalan 15 0 Yanıtla
  • Gökhan:
    Darıcaya bir gaz verin de zammı sonra dusunursunuz. 13 0 Yanıtla
  • B BAYRAKTAR:
    Yorum kısmına keşke müzik ekleye bilsek. Ekleyeceğim jenerik “Geliyor Geliyor” olurdu. asıl ocak sonu, şubat başında herşey daha çok hissedilir olacaktır… Hele ödemeye bir başlansın. 12 0 Yanıtla
  • Ahmed Mehmed:
    Bir cisim yaklaşıyor, kol gibi 9 0 Yanıtla
  • RAMAZAN KARAMAN:
    zaten yeterince zamlı ne zamından bahsediyorsunuz insaf edin geçen yıl 1100 tl gelen fatura bu yıl 2000 bin tl ye çıktı neredeyse iki katı asgari ücrete yapılan zam yüzde 30 bu nasıl adalet yazıklar olsun 9 0 Yanıtla
  • Hakan Uman:
    gazdaki fiyatları görünce kuru fasulye yiyip kendi gazımı üretmeye karar verdim kokuysa koku ,havaysa hava bilmediğim yanıcı olurmu olmazmı... 5 1 Yanıtla
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