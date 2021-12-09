Boyabat Belediyesi'nden mesleki yeterlilik belgesi hizmeti

Boyabat Belediyesi ile bir özel kuruluş arasında yapılan protokol ile ücretsiz mesleki yeterlilik belgesi sınavları başladı.

Boyabat Belediyesi ile bir özel kuruluş arasında yapılan protokol ile ücretsiz mesleki yeterlilik belgesi sınavları başladı. Bu kapsamda makine bakım, kaynakçılık ve inşaat işçiliği meslek gruplarında çalışan vatandaşlar; 10-24 Aralık tarihleri arasında Boyabat Belediyesi Beyaz Masa Birimi'ne yalnızca kimlik fotokopilerini getirerek başvurularını yapabilecek. Başvuruların ardından katılımcılar düzenlenen sınava girecek. Sınavda başarılı olanlar mesleki yeterlilik belgesi almaya hak kazanacak. - SİNOP

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