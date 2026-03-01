Böylesi görülmedi! Kuyumcularda gram altının fiyatı rekor kırdı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Böylesi görülmedi! Kuyumcularda gram altının fiyatı rekor kırdı

Haberin Videosunu İzleyin
Böylesi görülmedi! Kuyumcularda gram altının fiyatı rekor kırdı
01.03.2026 08:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Böylesi görülmedi! Kuyumcularda gram altının fiyatı rekor kırdı
Haber Videosu

İran dini lideri Hamaney'in ABD ve İsrail saldırısında öldürülmesinin ardından bölgesel gerilim tırmanırken, artan jeopolitik risklerle birlikte güvenli liman talebi yükseldi ve gram altın 8250 TL'ye kadar çıkarak son dönemin en yüksek seviyelerinden birini gördü.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırısında İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in öldürülmesinin ardından çatışmalar bölgedeki ülkelere yayılırken, artan jeopolitik riskler küresel piyasalarda sert dalgalanmalara yol açtı. Güvenli liman olarak görülen altına yönelen talep, Türkiye'de de fiyatlara hızlı şekilde yansıdı.

REKOR KIRILDI

Fiziki piyasalar haftayı güçlü bir yükselişle açtı. Cumartesi sabahına 7600 TL civarında başlayan gram altın, artan alımlarla birlikte kuyumcularda 8250 TL'ye kadar çıktı. Bu seviye, son dönemde görülen en yüksek rakamlar arasında kaydedildi.

GRAM GÜMÜŞ 155 LİRAYA ULAŞTI

Aynı süreçte gümüş fiyatları da yükselişini sürdürdü; gram gümüş 155 TL'ye kadar ulaştı. Pazar gecesi Asya piyasalarının açılmasıyla birlikte ons altın fiyatlarında da yukarı yönlü hareketin devam edebileceği değerlendiriliyor.

Ekonomistler, altın ve gümüşteki yükselişin orta ve uzun vadede bölgedeki askeri ve siyasi gelişmelere bağlı olarak şekilleneceğini belirtiyor. Özellikle İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatma ihtimali gibi senaryoların emtia fiyatları üzerinde ilave baskı oluşturabileceği ifade ediliyor.

Ekonomi, İsrail, Piyasa, Finans, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Böylesi görülmedi! Kuyumcularda gram altının fiyatı rekor kırdı - Son Dakika

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yedek parti iddialarını doğruladı CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yedek parti iddialarını doğruladı
Esnaftan kritik çağrı İşte gıda fiyatlarını düşürecek formül Esnaftan kritik çağrı! İşte gıda fiyatlarını düşürecek formül
Fenerbahçe’den kovulan Jhon Duran’ın ilk maçında yaptıkları olay oldu Fenerbahçe'den kovulan Jhon Duran'ın ilk maçında yaptıkları olay oldu
Hem dul hem yetim aylığı alınabilir mi Yargıtay son noktayı koydu Hem dul hem yetim aylığı alınabilir mi? Yargıtay son noktayı koydu
Siyasette ender görülecek olay: CHP’li başkan, Murat Kurum’a gözlerinin içine bakarak teşekkür etti Siyasette ender görülecek olay: CHP'li başkan, Murat Kurum'a gözlerinin içine bakarak teşekkür etti
Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki rakibi Liverpool’da sürpriz ayrılık Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Liverpool'da sürpriz ayrılık
ABD Başkanı Trump: İran’a büyük operasyon başlattık ABD Başkanı Trump: İran'a büyük operasyon başlattık
Saldırılar sürerken Mossad’dan İranlılara skandal çağrı Saldırılar sürerken Mossad'dan İranlılara skandal çağrı
Bülent Turan’dan salonu ayağa kaldıran özeleştiri: İl başkanının kardeşi il müdürü olmaz Bülent Turan'dan salonu ayağa kaldıran özeleştiri: İl başkanının kardeşi il müdürü olmaz

08:30
Trump’tan İran’ın “tarihi operasyon“ tehdidine ilk yanıt
Trump'tan İran'ın "tarihi operasyon" tehdidine ilk yanıt
08:23
Hamaney’in ölümü sonrası halk intikam yeminleri ediyor Kendilerini yumruklayarak ağıt yaktılar
Hamaney'in ölümü sonrası halk intikam yeminleri ediyor! Kendilerini yumruklayarak ağıt yaktılar
08:09
Hamaney’in ölüm haberini gözyaşları içinde duyurdu
Hamaney'in ölüm haberini gözyaşları içinde duyurdu
07:42
İran’da Hamaney’in ölümü sonrası İmam Rıza Türbesi’ne “siyah sancak“ çekildi
İran'da Hamaney'in ölümü sonrası İmam Rıza Türbesi'ne "siyah sancak" çekildi
07:35
İran yeni saldırı dalgası başlattı, Tel Aviv’de sirenler çalıyor
İran yeni saldırı dalgası başlattı, Tel Aviv'de sirenler çalıyor
07:11
Savaş bölgeye yayıldı, Türk vatandaşları o ülkede mahsur kaldı
Savaş bölgeye yayıldı, Türk vatandaşları o ülkede mahsur kaldı
06:56
Hamaney öldü, peki şimdi ne olacak İşte yaşanacak sürecin detayları
Hamaney öldü, peki şimdi ne olacak? İşte yaşanacak sürecin detayları
06:21
Hamaney’in ölümü sonrası İran’dan tarihi rest: Dakikalar içinde...
Hamaney'in ölümü sonrası İran'dan tarihi rest: Dakikalar içinde...
04:47
İran: Hamaney, ABD-İsrail saldırısında hayatını kaybetti
İran: Hamaney, ABD-İsrail saldırısında hayatını kaybetti
04:24
Hamaney’in en yakınındaki isimleri de tek tek öldürmüşler
Hamaney'in en yakınındaki isimleri de tek tek öldürmüşler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2026 09:44:19. #7.11#
SON DAKİKA: Böylesi görülmedi! Kuyumcularda gram altının fiyatı rekor kırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.