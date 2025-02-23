Bozüyük\'te Dolmuş Tarifelerine Zam

Ekonomi

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde şehir içi dolmuş ücretlerine zam yapıldı.

Artan maliyetler nedeniyle Bozüyük'te dolmuş ücretlerine zam yapıldı. Yeni yapılan zamlarla birlikte öğrenci 15 TL'den 20 TL'ye, tam ise 18 TL'den 25 TL'ye yükseltildi. Yeni tarife bugünde itibaren uygulamaya konuldu. - BİLECİK