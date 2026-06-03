BP, Petrol Boru Hatlarının Yönetimini Devir Ediyor - Son Dakika
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BP, Petrol Boru Hatlarının Yönetimini Devir Ediyor

03.06.2026 13:40
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BP, Bakü-Tiflis-Ceyhan ve Bakü-Supsa hatlarının yönetimini Azerbaycan ve Gürcistan'a devrediyor.

İngiliz enerji şirketi bp'nin Azerbaycan, Gürcistan ve Türkiye Bölge Başkanı Giovanni Cristofoli, Bakü-Tiflis- Ceyhan Petrol Boru Hattı'nın yönetiminin Azerbaycan'a, Bakü-Supsa Petrol Boru Hattı'nın yönetiminin ise Azerbaycan ve Gürcistan'a devredileceğini açıkladı.

Cristofoli, Azerbaycan'da düzenlenen Bakü Enerji Forumu kapsamında gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol Boru Hattı'nın yönetiminin anlaşma yükümlülükleri gereği Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi'ne (SOCAR) devredileceğini bildiren Cristofoli, sürecin temmuza kadar tamamlanabileceğini bildirdi.

Cristofoli, Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol Boru Hattı'nın yönetiminin devrinin bp'nin projeden ayrılması anlamına gelmediğini, şirketin projedeki faaliyetlerini sürdüreceğini belirtti.

Öte yandan Cristofoli, bp'nin Bakü-Supsa Petrol Boru Hattı'nın yönetimini de 8 Temmuz'da devredeceğini açıkladı.

Cristofoli, Bakü-Supsa Petrol Boru Hattı'nın Azerbaycan'dan geçen kısmının yönetiminin Azerbaycan'a, Gürcistan'dan geçen kısmının ise Gürcistan hükümetine devredileceğini aktardı.

Azerbaycan'ın Hazar Denizi'ndeki petrolünü Gürcistan üzerinden Türkiye'nin Akdeniz kıyısındaki Ceyhan Limanı'na taşıyan Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol Boru Hattı, 2006'da faaliyete başlamıştı. İngiliz şirket, hattın inşası ve işletilmesinde proje lideri olarak görev yapmıştı.

Bakü-Supsa Petrol Boru Hattı ise Azerbaycan petrolünü Gürcistan'ın Karadeniz kıyısındaki Supsa Terminali'ne ulaştırıyor. 1999'da işletmeye alınan hattın yönetimi bugüne kadar bp tarafından yürütülüyordu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi BP, Petrol Boru Hatlarının Yönetimini Devir Ediyor - Son Dakika

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