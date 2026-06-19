Brent Petrol 80,30 Dolarla Yükseldi

Brent petrolün varili uluslararası vadeli piyasalarda 80,30 dolardan işlem görüyor.

Dün 80,05 dolara kadar yükselen Brent petrolün vadeli varil fiyatı, günü 79,85 dolardan tamamladı.

Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.29 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık yüzde 0,6 artarak 80,30 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili de 77,49 dolardan alıcı buldu.

ABD ile İran arasında mutabakat sağlanması ve Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına yönelik gelişmelere rağmen, müzakerelere ilişkin çelişkili haber akışının yarattığı belirsizlik ve artan risk algısı petrol fiyatlarını yukarı yönlü destekliyor.

ABD ile İran liderlerinin sorunların çözülmesini ve savaşın durdurulmasını öngören mutabakatı imzalamasının ardından, tarafların bugün İsviçre'nin Bürgenstock kasabasında bir araya geleceği toplantının iptal edildiği duyuruldu.

İsviçre Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Bürgenstock'taki toplantılar planlandığı şekilde bugün gerçekleştirilmeyecek. Bu nedenle dün duyurulan toplantı iptal edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Açıklama, Beyaz Saray'ın İran ile yürütülecek teknik görüşmelere ilişkin hazırlıkların sürdüğünü ancak ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in İsviçre seyahatinin şimdilik ertelendiğini duyurmasının ardından geldi.

Bunun yanı sıra İsrail ordusu, 17 Mayıs itibarıyla 45 gün uzatılan ateşkese ve ABD-İran mutabakatına rağmen Lübnan'ın güneyine yönelik saldırılarını sürdürdü.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail savaş uçakları gece saatlerinde Nebatiye kenti, Kefercuz, Kefertebnit, Yukarı Nebatiye, Haruf, Şarkiye, Düveyr, Kuseybe, Keferdcal, Adşit, Tul ve Cebşit beldelerini hedef aldı.

İsrail topçuları ise Nebatiye kenti, Kefer Cuz bölgesi, Keferrumman, Zibdin, Yukarı Nebatiye, Habbuş, Secid, Cebel er-Rafi, Kefersir, Kuseybe ve Cebşit çevresine yoğun bombardıman düzenledi.

Bununla birlikte ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın askeri açıdan tamamen mağlup edildiğini savunarak, savaşın ardından başkanın güç kullanma yetkisine ilişkin herhangi bir sınır görmediğini söyledi.

Axios'a verdiği röportajda siyasi konumunu değerlendiren Trump, başkan olarak güç kullanma yetkisinin sınırlarına ilişkin bir soruya, "Bir sınırı yok. Bu yönde bir ders almadım. Sınırların olduğunu biliyorum, ama burada sınır yok." yanıtını verdi.

Söz konusu gelişmeler, ABD ile İran arasındaki anlaşmanın uygulanmasına ilişkin belirsizlikleri artırarak petrol fiyatlarını yukarı yönlü etkiliyor.

Brent petrolde teknik olarak 81,19 doların direnç, 78,79 doların ise destek olarak izlenebileceği belirtiliyor.