Brent Petrol Fiyat Tahmini Artış Gösterdi - Son Dakika
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Ekonomi

Brent Petrol Fiyat Tahmini Artış Gösterdi

11.06.2025 09:40
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EIA, 2023 için Brent petrol fiyat tahminini 65,97 dolara yükseltti, ancak belirsizlikler devam ediyor.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), bu yıla ilişkin Brent türü ham petrolün varil fiyatı tahminini önceki rapora kıyasla 0,12 dolar artırarak 65,97 dolara çıkardı.???????

EIA'nın "Haziran 2025 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"na göre, petrol fiyatları, küresel petrol talebi artışındaki yavaşlama ve OPEC+ grubunun üretim artışı nedeniyle artan küresel petrol stoklarının etkisiyle mayısta üst üste dördüncü ayda da geriledi.

Küresel petrol arzının, tüketimi aşmasıyla birlikte stokların artacağı ve bu durumun fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturacağı değerlendiriliyor. Bu yılın ilk beş ayında artan stokların yıl boyunca günlük ortalama 800 bin varil artış kaydedeceği tahmin ediliyor. Bu artışta, OECD ülkelerinde talep düşüşü ile OPEC+ grubu ve OPEC+ dışı ülkelerden gelen arz artışı etkili oluyor.

Yılın ikinci yarısında, dünyanın en çok petrol üreten ülkesi ABD'de arzın nispeten yatay seyretmesiyle yavaşlayan küresel petrol üretimi ve küresel petrol talebinin artmasıyla, stok artışlarının 2026'da günlük ortalama 600 bin varile gerileyerek piyasalarda dengeye doğru bir eğilim göstermesi bekleniyor.

Böylece, bu yıl için Brent petrolün ortalama varil fiyatının 65,97 dolar seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. Bu rakam, önceki raporda 65,85 dolar olarak tahmin edilmişti.

Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün ortalama varil fiyatının ise 62,33 dolar seviyesinde olacağı öngörülüyor. Söz konusu rakam, geçen ay 61,81 dolar olarak hesaplanmıştı.

EIA, gelecek yıl için Brent petrolün ortalama varil fiyatını 59,24 dolar, WTI ham petrolün fiyatını ise 55,58 dolar olarak açıkladı.

Ancak rapora göre, fiyat tahminlerine ilişkin belirsizlikler sürüyor. Kanada'daki orman yangınları, Rusya- Ukrayna Savaşı, Libya'daki olası ihracat kesintileri ve OPEC+ grubunun üretim koordinasyonu gibi riskler devam ediyor. Ayrıca, ABD'nin ticaret politikaları ile İran, Rusya ve Venezuela'ya yönelik yaptırımlar da petrol fiyatları üzerinde etkili olabilecek faktörler arasında yer alıyor.

ABD'nin ham petrol üretimi

ABD'de günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 13 milyon 420 bin varil olarak gerçekleşmesi bekleniyor. Bu rakam geçen yıl 13 milyon 210 bin varil olarak kayıtlara geçmişti.

Gelecek yıl ise ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin 13 milyon 370 bin varil olması öngörülüyor.

Öte yandan, bu yıl küresel petrol arzının günlük ortalama 104 milyon 350 bin varil, küresel petrol tüketiminin ise 103 milyon 530 bin varil seviyesinde gerçekleşeceği tahmin ediliyor.

2026 yılında ise küresel arzın günlük ortalama 105 milyon 140 bin varile, tüketimin ise 104 milyon 580 bin varile ulaşması bekleniyor.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Brent Petrol, Ekonomi, Enerji, Finans, Çevre, Opec, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Brent Petrol Fiyat Tahmini Artış Gösterdi - Son Dakika

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