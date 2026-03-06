Brent Petrol Fiyatı 90 Doları Aştı - Son Dakika
Brent Petrol Fiyatı 90 Doları Aştı

06.03.2026 17:38
Brent petrolün varil fiyatı, artan çatışmalar nedeniyle 90,25 dolara yükseldi.

Brent petrolün vadeli varil fiyatı, uluslararası piyasalarda 90 doları aştı.

Dün 85,41 dolardan kapanan Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 16.54 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık yüzde 5,67 artışla 90,25 doları gördü. Böylece, Brent petrolün varil fiyatı 20 Nisan 2024'ten bu yana en yüksek seviyesini gördü.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ile İran'ın bölgedeki ABD üsleri ve İsrail'i hedef alan misillemeleri yedinci gününde de devam ediyor.

Bölgede artan çatışmalar, küresel enerji ticareti için kritik öneme sahip Hürmüz Boğazı'ndaki trafiği durma noktasına getirirken, İran'ın enerji tesislerine yönelik saldırıları üretim ve ihracatta aksamalara yol açtı. Bu durum petrol fiyatlarında hızlı artışlara neden oldu.

Dünyanın en büyük konteyner taşımacılık şirketlerinden Danimarkalı Maersk ile Almanya merkezli Hapag-Lloyd, güvenlik gerekçesiyle Orta Doğu'ya bağlanan iki nakliye hattını geçici olarak askıya aldı.

Katar Enerji Bakanı Saad bin Şeride el-Kabi'nin Körfez ülkelerinin enerji ihracatını haftalar içinde durdurabileceğini ve bunun petrol fiyatlarını varil başına 150 dolara çıkarabileceğine ilişkin uluslararası basında yer alan açıklamaları da fiyatların yukarı yönlü hareketini destekledi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Danışmanı Tuğgeneral İbrahim Cebbari, 2 Mart gecesi İran devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, Hürmüz Boğazı'ndan gemi geçişlerine izin verilmeyeceğini, geçmeye çalışan gemilerin hedef alınacağını duyurmuştu.

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington arasında müzakereler sürerken, 28 Şubat'ta İran'a yönelik askeri saldırı başlatmıştı. Brent petrolün vadeli varil fiyatı, 27 Şubat kapanışında 72,48 dolar seviyesindeydi.

Kaynak: AA

Brent Petrol, Güvenlik, Ekonomi, Enerji, Son Dakika

