Brent Petrol fiyatı, İsrail'in İran'a hava saldırısı düzenlemesiyle yükselişe geçti. Brent Petrol, sabah saatlerinde yüzde 12 yükselerek 78 dolara çıktı.
İsrail'in saldırı tehditlerinin ardından İran'ın başkenti Tahran'a düzenlediği saldırılar sonrası Brent Petrol varil fiyatı yüzde 12 yükselerek 78 dolara kadar çıktı. Dün 69 dolar seviyesinde bulunan Brent Petrol varil fiyatı 75 dolar seviyesinde seyrediyor. - İSTANBUL
Son Dakika › Ekonomi › Brent Petrol Fiyatı Yükseldi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?