Brent Petrol Fiyatı Yükselişte - Son Dakika
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Ekonomi

Brent Petrol Fiyatı Yükselişte

Brent petrolün varil fiyatı 76,15 dolara yükseldi, ABD ekonomisi petrol talebini destekliyor.

31.01.2025 10:47
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Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 76,15 dolardan işlem görüyor

Dün 76,50 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı bu seviyede tutunamadı ve günü 75,83 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.44 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,4 artarak 76,15 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 73 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatları, ABD'de açıklanan makroekonomik verilerin ardından yükseldi.

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından dün açıklanan 2024 Ekim- Aralık dönemi için gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) verilerine göre, ABD ekonomisi dördüncü çeyrekte yüzde 2,3 büyüdü. Bu oran, piyasa beklentilerinin altında kaldı. Buna karşın, ABD ekonomisinin 2024 genelinde yüzde 2,8 büyümesi, piyasa oyuncularının petrol talebiyle ilgili endişelerini hafifleterek fiyatları yukarı yönlü etkiledi.

Ayrıca, ABD'de geçen hafta işsizlik maaşı başvurularının 207 bine gerileyerek piyasa beklentilerinin altında kalması, talebin artacağına yönelik beklentileri güçlendirerek fiyatların yükselmesine yol açtı.

Bunun yanı sıra, 3 Şubat'ta yapılması planlanan OPEC+ toplantısı piyasa oyuncuları tarafından yakından takip ediliyor. Son dönemde, ABD'nin Rusya'ya yönelik petrol yaptırımları, küresel arzdan 1 milyon varilin üzerindeki petrolün çekilmesine neden olmuştu. Bu durum, arz sıkıntısı endişelerini artırarak fiyatların yukarı yönlü hareketini desteklerken, üretici ülkelerin üretim planlarını gözden geçirmelerine yol açabilir.

Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump'ın ek gümrük tarifeleriyle küresel ticareti olumsuz etkileyebileceği yönündeki endişeler, petrol piyasaları üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Bu durumun, ABD Merkez Bankasının (Fed) enflasyonla mücadelede elde ettiği başarıları tehdit edebileceği ifade ediliyor.

Enflasyonda yeni bir yükseliş yaşanması halinde ise Fed'in faiz indirimlerine ara verme olasılığının, fiyat artışlarını sınırlayacağı belirtiliyor.

Brent petrolde teknik olarak 81,54 doların direnç, 74,52 doların ise destek olarak izlenebileceği belirtiliyor.

Kaynak: AA

Brent Petrol, Ekonomi, Enerji, Finans, Rusya, Opec, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Brent Petrol Fiyatı Yükselişte - Son Dakika

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